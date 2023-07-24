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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 23:00
cherchiltank написав: stm написав: cherchiltank написав:
Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також
Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.
Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути
Раз Вы такой математик, в ЕС в автокатастрофе тоже вероятность погибнуть меньше, а от ракеты = 0
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Додано: Пон 24 лип, 2023 23:11
airmax78 написав: katso написав: slonomag написав:
Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.
Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.
Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.
Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 23:17
BIGor написав: airmax78 написав:
Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.
Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.
Просто вони одного рівня – такі собі наполеончики, піаністи.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 23:28
BIGor написав: airmax78 написав: katso написав:
Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.
Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.
Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.
При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 23:33
При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення?[/quote]
Офісний планктон весь такий тупий?) переважна більшість українців отримують статус не біженця а тимчасового захисту. На рахунок прийому мігрантів з країн третього світу - поцікавтесь скільки сирійців прийняла Німеччина і Швеція - офігієте)
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Додано: Пон 24 лип, 2023 23:57
airmax78 написав:
Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються.
Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать?
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