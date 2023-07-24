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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1001100210031004 Додано: Пон 24 лип, 2023 23:00 cherchiltank написав: stm написав: cherchiltank написав: Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також

Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем. Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.

Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути

Раз Вы такой математик, в ЕС в автокатастрофе тоже вероятность погибнуть меньше, а от ракеты = 0 Раз Вы такой математик, в ЕС в автокатастрофе тоже вероятность погибнуть меньше, а от ракеты = 0 stm

Повідомлень: 3932 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 23:11 airmax78 написав: katso написав: slonomag написав: Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение. Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.



Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев. Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.

Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною. Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.

Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році. Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році. BIGor

Повідомлень: 7934 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1203 раз. Подякували: 1627 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 23:17 BIGor написав: airmax78 написав: Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною. Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.

Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році. Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.

Просто вони одного рівня – такі собі наполеончики, піаністи. Просто вони одного рівня – такі собі наполеончики, піаністи. Прораб Повідомлень: 785 З нами з: 02.03.19 Подякував: 555 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 23:28 BIGor написав: airmax78 написав: katso написав: Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев. Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.

Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною. Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.

Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році. Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.

При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення? При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення? airmax78 Повідомлень: 42473 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 23:33 При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення?[/quote]

Офісний планктон весь такий тупий?) переважна більшість українців отримують статус не біженця а тимчасового захисту. На рахунок прийому мігрантів з країн третього світу - поцікавтесь скільки сирійців прийняла Німеччина і Швеція - офігієте) cherchiltank

Повідомлень: 514 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 23:57 airmax78 написав: Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються.



Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать? Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать? katso

Повідомлень: 623 З нами з: 16.05.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1001100210031004 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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