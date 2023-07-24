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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1002100310041005>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:00

  cherchiltank написав:
  stm написав:
  cherchiltank написав:Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також

Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.

Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути

Раз Вы такой математик, в ЕС в автокатастрофе тоже вероятность погибнуть меньше, а от ракеты = 0 :-D
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:11

  airmax78 написав:
  katso написав:
  slonomag написав:Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.


Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.

Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.

Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:17

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.

Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.

Просто вони одного рівня – такі собі наполеончики, піаністи. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:28

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  katso написав:Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.

Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.

Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.

При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:33

При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення?[/quote]
Офісний планктон весь такий тупий?) переважна більшість українців отримують статус не біженця а тимчасового захисту. На рахунок прийому мігрантів з країн третього світу - поцікавтесь скільки сирійців прийняла Німеччина і Швеція - офігієте)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:57

  airmax78 написав:Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються.


Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать?
katso
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 00:46

  katso написав:
  airmax78 написав:Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються.


Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать?

Да хоть через 18 стран проехал. Там куда он приехал - он встал на регистрацию как кто? Как гражданин Польши или Узбекистана? Нет - как гражданин Украины. Этого достаточно. Обмен информацией - вопрос решаемый.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 00:46

  katso написав:
  airmax78 написав:Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються.


Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать?

Можна в Албанию сьепнуть, там даже штамп при пересечении границы не ставят.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:50

  airmax78 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны.

Хай готують $. Якщо будуть достатньо платити то можуть і повернутись у відносно безпечні Ужгород, Чернівці...

Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.


Скупая мужская слеза скатилась по небритой щеке.
:mrgreen:

Я не знаю что там человек-кроссовок курит, но маразм зашкаливает.
Не все тут по программам, связанным с войной. Народ получает гринкарты, гражданство.
Разговаривали со знакоммой по Киеву жены, которая приехала по Ю4Ю,очень хочет зацепиться, а после снятия ограничений М18-60, воссоединиться ТУТ с мужем.
Дети отучились год в отличных школах, все нравится.
Вот ее пожилая мама упаковала чемодан. Поедет в Киев, к Максиму. Розубудовувати. На пенсии.
Примерно через месяца 3 (кто угадает почему?) ожидается продление прогарамм еще на 2 года. Ну, и в дальнейшем, ждет своего законопроект, открывающий украинским беженцам от войны путь к гринкарте.
В отличии от Европы, в основном тут не сидят на социале, а работают.
Такими "кадрами" не разбрасываются.
Украина восполнит демографические потери после "видбудовы" беженцами из других регионов мира. Надеюсь, эйрмакс оценит.И примет. :mrgreen:
Не так уж важно, какие люди смотрят фильмы, какую еду привыкли есть и какого цвета у них одежда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:55

  slonomag написав:
  airmax78 написав:Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.


Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.
rjkz
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