gonchik74 написав:airmax78 написав:
Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.
Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.
Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.
Вот, уже писал, созвонились со занкомой жены.
Будет пытаться стать медсестрой.
В США дичайший кадровый голод на медсестер. Нагрузка бешенная.
Зимой даже забастовки были, требовали увеличить штат... а кем?
Когда-то даже было отдельное решение, по которому с Филлипин привезли 15 тысяч медсестер.
И тут украинок из госпиталя на выход? С детьми, которые учатся уже второй-третий- (какой там уже будет к концу войны?) год ?
Та ладно.
Даже по детям нелегалов (дака) так и не приняли решения о депортации и открыли путь к гринкарте. А тут люди в законном статусе. Продлят, дадут возможность получить гринку и это откроет путь к гражданству.