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#<1 ... 1002100310041005 Додано: Вів 25 лип, 2023 02:03 gonchik74 написав: airmax78 написав: slonomag написав: Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение. Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.

Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато. Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.

Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.

Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись. Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.



Вот, уже писал, созвонились со занкомой жены.

Будет пытаться стать медсестрой.

В США дичайший кадровый голод на медсестер. Нагрузка бешенная.

Зимой даже забастовки были, требовали увеличить штат... а кем?

Когда-то даже было отдельное решение, по которому с Филлипин привезли 15 тысяч медсестер.

И тут украинок из госпиталя на выход? С детьми, которые учатся уже второй-третий- (какой там уже будет к концу войны?) год ?

Та ладно.

Даже по детям нелегалов (дака) так и не приняли решения о депортации и открыли путь к гринкарте. А тут люди в законном статусе. Продлят, дадут возможность получить гринку и это откроет путь к гражданству. Вот, уже писал, созвонились со занкомой жены.Будет пытаться стать медсестрой.В США дичайший кадровый голод на медсестер. Нагрузка бешенная.Зимой даже забастовки были, требовали увеличить штат... а кем?Когда-то даже было отдельное решение, по которому с Филлипин привезли 15 тысяч медсестер.И тут украинок из госпиталя на выход? С детьми, которые учатся уже второй-третий- (какой там уже будет к концу войны?) год ?Та ладно.Даже по детям нелегалов (дака) так и не приняли решения о депортации и открыли путь к гринкарте. А тут люди в законном статусе. Продлят, дадут возможность получить гринку и это откроет путь к гражданству. rjkz

Повідомлень: 15074 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7817 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 02:05 nekefer написав: человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожает

Украина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться более

no fate человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожаетУкраина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться болееno fate



Мигранты из других регионов мира. Мигранты из других регионов мира. rjkz

Повідомлень: 15074 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7817 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1002100310041005 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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