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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 02:03

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:
  slonomag написав:Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.

Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.

Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.
Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.


Вот, уже писал, созвонились со занкомой жены.
Будет пытаться стать медсестрой.
В США дичайший кадровый голод на медсестер. Нагрузка бешенная.
Зимой даже забастовки были, требовали увеличить штат... а кем?
Когда-то даже было отдельное решение, по которому с Филлипин привезли 15 тысяч медсестер.
И тут украинок из госпиталя на выход? С детьми, которые учатся уже второй-третий- (какой там уже будет к концу войны?) год ?
Та ладно.
Даже по детям нелегалов (дака) так и не приняли решения о депортации и открыли путь к гринкарте. А тут люди в законном статусе. Продлят, дадут возможность получить гринку и это откроет путь к гражданству.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 02:05

  nekefer написав:человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожает
Украина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться более
no fate


Мигранты из других регионов мира.
rjkz
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Повідомлень: 15074
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  #<1 ... 1002100310041005
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