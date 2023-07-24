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slonomag написав:Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.
Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.
Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок. Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.
Вот, уже писал, созвонились со занкомой жены. Будет пытаться стать медсестрой. В США дичайший кадровый голод на медсестер. Нагрузка бешенная. Зимой даже забастовки были, требовали увеличить штат... а кем? Когда-то даже было отдельное решение, по которому с Филлипин привезли 15 тысяч медсестер. И тут украинок из госпиталя на выход? С детьми, которые учатся уже второй-третий- (какой там уже будет к концу войны?) год ? Та ладно. Даже по детям нелегалов (дака) так и не приняли решения о депортации и открыли путь к гринкарте. А тут люди в законном статусе. Продлят, дадут возможность получить гринку и это откроет путь к гражданству.
Да хоть через 18 стран проехал. Там куда он приехал - он встал на регистрацию как кто? Как гражданин Польши или Узбекистана? Нет - как гражданин Украины. Этого достаточно. Обмен информацией - вопрос решаемый.
Этот вопрос давно решился и выполняются уже активные действия..
Необхідність імплементації міжнародних стандартів визначено не лише внутрішньодержавними програмними документами Уряду, а й міжнародними зобов’язаннями, які Україна взяла на себе і як член Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією, і в контексті активізації євроінтеграційних процесів.
slonomag написав:Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.
Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.
Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.
Как-бы до Зеленского, против которого вы оголтело агитировали, вся предыдущая власть ложила на население огромный метиз. Я уже тут рассказывал как один из нынещних меров некогда открытым текстом заявил, что кому что-то не так (а именно на тот момент речь шла о коррупции связки порох-ахметов) - пусть валит. А тут, оказывается, надо ахметовские заводы видбудовывать да спрос на КРЖН повышать. Повторюсь - никто не парился, что для пересичного в Украине созданы драконовские условия, все 30 лет Независимости народ валил и никому до этого дела не было. Вспомнили!