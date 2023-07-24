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slonomag написав:Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.
Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.
Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок. Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.
Вот, уже писал, созвонились со занкомой жены. Будет пытаться стать медсестрой. В США дичайший кадровый голод на медсестер. Нагрузка бешенная. Зимой даже забастовки были, требовали увеличить штат... а кем? Когда-то даже было отдельное решение, по которому с Филлипин привезли 15 тысяч медсестер. И тут украинок из госпиталя на выход? С детьми, которые учатся уже второй-третий- (какой там уже будет к концу войны?) год ? Та ладно. Даже по детям нелегалов (дака) так и не приняли решения о депортации и открыли путь к гринкарте. А тут люди в законном статусе. Продлят, дадут возможность получить гринку и это откроет путь к гражданству.
Да хоть через 18 стран проехал. Там куда он приехал - он встал на регистрацию как кто? Как гражданин Польши или Узбекистана? Нет - как гражданин Украины. Этого достаточно. Обмен информацией - вопрос решаемый.
Этот вопрос давно решился и выполняются уже активные действия..
Необхідність імплементації міжнародних стандартів визначено не лише внутрішньодержавними програмними документами Уряду, а й міжнародними зобов’язаннями, які Україна взяла на себе і як член Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією, і в контексті активізації євроінтеграційних процесів.
slonomag написав:Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.
Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.
Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.
Как-бы до Зеленского, против которого вы оголтело агитировали, вся предыдущая власть ложила на население огромный метиз. Я уже тут рассказывал как один из нынещних меров некогда открытым текстом заявил, что кому что-то не так (а именно на тот момент речь шла о коррупции связки порох-ахметов) - пусть валит. А тут, оказывается, надо ахметовские заводы видбудовывать да спрос на КРЖН повышать. Повторюсь - никто не парился, что для пересичного в Украине созданы драконовские условия, все 30 лет Независимости народ валил и никому до этого дела не было. Вспомнили!
gonchik74 написав:Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40?
Я поясню. Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет. А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого. И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди". Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда. Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал). Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить.
beee написав:Имея в Варшаве недвижимость я абсолютно не чувствую себя там комфортно. И сдриснул от туда через неделю, понимая, что больше из Украины не выеду. Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит. Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность
Просто Варшава не ваше) мені вона теж не подобається, а ось Краків сподобався на 3 дні як туристу)
ВЕее не верно выбрал страну. Задача номер раз - выбор страны при эмиграции. Если это был просто вывод капитала, то тоже не верный выбор, есть более перспективные направления. Больше это было похоже на "бегство капитала".
cherchiltank написав:Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також
Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.
Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути
Вы не находите, что помимо стойкой и никуда не девшейся вероятности ДТП, на это сверху наваливается вероятность ракетного прилета. Как-то слишком много вероятностей. Я уж не говорю о тех, которые пока не стали такими явными. Но на форуме тут не принято смотреть на два шага вперед. "Смотреть в будущее могут не только лищь все, не все это могут делать"(с). Оказывается и в Династию может прилететь и в самый большой Собор Одессы. Вероятность мизерная, но прилеты вполне реальные. Погибщие в Династии успели высчитать вероятность? Или видели ракету и решили - "Танунах, вероятность мизерная, не может быть".
antey1969 написав:BIGor Отвечать не могу, здесь вы во всем всегда будете правы. Спасибо модераторам, перехожу в режим чтения.
Я не кажу що прав чи не прав, але кажу свою точку зору. Я таких людей не розумію. Але нікому не вказую на якій мові їм розмовляти. Просто ігнорю їх (а то може це не українці, а драники чи ще гірше кацапи, бо як їх відрізниш?)
Как Вы относитесь к РДК, Легиону, Пономареву (он, правда, Мову вивчив), Макаревичу, Ахеджаковой?
airmax78 написав:Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.
Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.
При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення?