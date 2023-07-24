Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1002100310041005 Додано: Вів 25 лип, 2023 02:03 gonchik74 написав: airmax78 написав: slonomag написав: Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение. Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.

Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато. Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.

Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.

Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись. Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.



Вот, уже писал, созвонились со занкомой жены.

Будет пытаться стать медсестрой.

В США дичайший кадровый голод на медсестер. Нагрузка бешенная.

Зимой даже забастовки были, требовали увеличить штат... а кем?

Когда-то даже было отдельное решение, по которому с Филлипин привезли 15 тысяч медсестер.

И тут украинок из госпиталя на выход? С детьми, которые учатся уже второй-третий- (какой там уже будет к концу войны?) год ?

Та ладно.

Даже по детям нелегалов (дака) так и не приняли решения о депортации и открыли путь к гринкарте. А тут люди в законном статусе. Продлят, дадут возможность получить гринку и это откроет путь к гражданству. Вот, уже писал, созвонились со занкомой жены.Будет пытаться стать медсестрой.В США дичайший кадровый голод на медсестер. Нагрузка бешенная.Зимой даже забастовки были, требовали увеличить штат... а кем?Когда-то даже было отдельное решение, по которому с Филлипин привезли 15 тысяч медсестер.И тут украинок из госпиталя на выход? С детьми, которые учатся уже второй-третий- (какой там уже будет к концу войны?) год ?Та ладно.Даже по детям нелегалов (дака) так и не приняли решения о депортации и открыли путь к гринкарте. А тут люди в законном статусе. Продлят, дадут возможность получить гринку и это откроет путь к гражданству. rjkz

Повідомлень: 15080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 02:05 nekefer написав: человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожает

Украина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться более

no fate человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожаетУкраина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться болееno fate



Мигранты из других регионов мира. Мигранты из других регионов мира. rjkz

Повідомлень: 15080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 02:22 airmax78 написав:





Да хоть через 18 стран проехал. Там куда он приехал - он встал на регистрацию как кто? Как гражданин Польши или Узбекистана? Нет - как гражданин Украины. Этого достаточно. Обмен информацией - вопрос решаемый. Да хоть через 18 стран проехал. Там куда он приехал - он встал на регистрацию как кто? Как гражданин Польши или Узбекистана? Нет - как гражданин Украины. Этого достаточно. Обмен информацией - вопрос решаемый.

Этот вопрос давно решился и выполняются уже активные действия..



https://mof.gov.ua/uk/crs-578



Необхідність імплементації міжнародних стандартів визначено не лише внутрішньодержавними програмними документами Уряду, а й міжнародними зобов’язаннями, які Україна взяла на себе і як член Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією, і в контексті активізації євроінтеграційних процесів. Этот вопрос давно решился и выполняются уже активные действия..Необхідність імплементації міжнародних стандартів визначено не лише внутрішньодержавними програмними документами Уряду, а й міжнародними зобов’язаннями, які Україна взяла на себе і як член Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією, і в контексті активізації євроінтеграційних процесів. maza5 Повідомлень: 364 З нами з: 27.08.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 03:52 airmax78 написав: katso написав: slonomag написав: Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение. Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.



Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев. Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.

Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною. Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.



Как-бы до Зеленского, против которого вы оголтело агитировали, вся предыдущая власть ложила на население огромный метиз.

Я уже тут рассказывал как один из нынещних меров некогда открытым текстом заявил, что кому что-то не так (а именно на тот момент речь шла о коррупции связки порох-ахметов) - пусть валит.

А тут, оказывается, надо ахметовские заводы видбудовывать да спрос на КРЖН повышать.

Повторюсь - никто не парился, что для пересичного в Украине созданы драконовские условия, все 30 лет Независимости народ валил и никому до этого дела не было.

Вспомнили!

Как-бы до Зеленского, против которого вы оголтело агитировали, вся предыдущая власть ложила на население огромный метиз.Я уже тут рассказывал как один из нынещних меров некогда открытым текстом заявил, что кому что-то не так (а именно на тот момент речь шла о коррупции связки порох-ахметов) - пусть валит.А тут, оказывается, надо ахметовские заводы видбудовывать да спрос на КРЖН повышать.Повторюсь - никто не парился, что для пересичного в Украине созданы драконовские условия, все 30 лет Независимости народ валил и никому до этого дела не было.Вспомнили! rjkz

Повідомлень: 15080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 04:01 gonchik74 написав: Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40? Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40?



Я поясню.

Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет.

А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого.

И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди".

Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда.

Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал).

Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить. Я поясню.Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет.А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого.И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди".Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда.Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал).Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить. rjkz

Повідомлень: 15080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 04:04 cherchiltank написав: beee написав: Имея в Варшаве недвижимость я абсолютно не чувствую себя там комфортно. И сдриснул от туда через неделю, понимая, что больше из Украины не выеду.

Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит.

Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность Имея в Варшаве недвижимость я абсолютно не чувствую себя там комфортно. И сдриснул от туда через неделю, понимая, что больше из Украины не выеду.Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит.Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность

Просто Варшава не ваше) мені вона теж не подобається, а ось Краків сподобався на 3 дні як туристу) Просто Варшава не ваше) мені вона теж не подобається, а ось Краків сподобався на 3 дні як туристу)



ВЕее не верно выбрал страну.

Задача номер раз - выбор страны при эмиграции.

Если это был просто вывод капитала, то тоже не верный выбор, есть более перспективные направления.

Больше это было похоже на "бегство капитала". ВЕее не верно выбрал страну.Задача номер раз - выбор страны при эмиграции.Если это был просто вывод капитала, то тоже не верный выбор, есть более перспективные направления.Больше это было похоже на "бегство капитала". rjkz

Повідомлень: 15080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 04:11 cherchiltank написав: stm написав: cherchiltank написав: Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також

Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем. Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.

Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути



Вы не находите, что помимо стойкой и никуда не девшейся вероятности ДТП, на это сверху наваливается вероятность ракетного прилета.

Как-то слишком много вероятностей.

Я уж не говорю о тех, которые пока не стали такими явными.

Но на форуме тут не принято смотреть на два шага вперед.

"Смотреть в будущее могут не только лищь все, не все это могут делать"(с).

Оказывается и в Династию может прилететь и в самый большой Собор Одессы.

Вероятность мизерная, но прилеты вполне реальные.

Погибщие в Династии успели высчитать вероятность?

Или видели ракету и решили - "Танунах, вероятность мизерная, не может быть". Вы не находите, что помимо стойкой и никуда не девшейся вероятности ДТП, на это сверху наваливается вероятность ракетного прилета.Как-то слишком много вероятностей.Я уж не говорю о тех, которые пока не стали такими явными.Но на форуме тут не принято смотреть на два шага вперед."Смотреть в будущее могут не только лищь все, не все это могут делать"(с).Оказывается и в Династию может прилететь и в самый большой Собор Одессы.Вероятность мизерная, но прилеты вполне реальные.Погибщие в Династии успели высчитать вероятность?Или видели ракету и решили - "Танунах, вероятность мизерная, не может быть". rjkz

Повідомлень: 15080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 04:14 BIGor написав: antey1969 написав: BIGor

Отвечать не могу, здесь вы во всем всегда будете правы.

Спасибо модераторам, перехожу в режим чтения. Отвечать не могу, здесь вы во всем всегда будете правы.Спасибо модераторам, перехожу в режим чтения.

Я не кажу що прав чи не прав, але кажу свою точку зору. Я таких людей не розумію. Але нікому не вказую на якій мові їм розмовляти. Просто ігнорю їх (а то може це не українці, а драники чи ще гірше кацапи, бо як їх відрізниш?) Я не кажу що прав чи не прав, але кажу свою точку зору. Я таких людей не розумію. Але нікому не вказую на якій мові їм розмовляти. Просто ігнорю їх (а то може це не українці, а драники чи ще гірше кацапи, бо як їх відрізниш?)



Как Вы относитесь к РДК, Легиону, Пономареву (он, правда, Мову вивчив), Макаревичу, Ахеджаковой? Как Вы относитесь к РДК, Легиону, Пономареву (он, правда, Мову вивчив), Макаревичу, Ахеджаковой? rjkz

Повідомлень: 15080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 04:18 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною. Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.

Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році. Так пишете, ніби в нас 19 століття, кріпацтво, і уряд вирішує що робити з тими кріпаками... Вам на замітку, кріпацтво в нас було відмінене в 1861 році.

При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення? При чому тут кріпацтво? Біженство - стан тимчасовий. Вільної еміграції з країн третього світу у країни першого - ніде в світі немає. То чому для українців повинні зробити виключення?



Бо вони цього варті! Бо вони цього варті! rjkz

Повідомлень: 15080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1002100310041005 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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