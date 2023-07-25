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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 07:23
rjkz написав: BIGor написав: antey1969 написав:BIGor
Отвечать не могу, здесь вы во всем всегда будете правы.
Спасибо модераторам, перехожу в режим чтения.
Я не кажу що прав чи не прав, але кажу свою точку зору. Я таких людей не розумію. Але нікому не вказую на якій мові їм розмовляти. Просто ігнорю їх (а то може це не українці, а драники чи ще гірше кацапи, бо як їх відрізниш?)
Как Вы относитесь к РДК, Легиону, Пономареву (он, правда, Мову вивчив), Макаревичу, Ахеджаковой?
До цих людей нормально відношусь, вони свою позицію постійно кажуть і вони не громадяни України - тобто українську не мають обовязку знати. За Макаревича знаю що його росіяни чмирили ще з 2014 року. За Пономарева теж знаю, Легіон і Ахеджакова - от не знаю хто вони.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 07:26
rjkz написав: gonchik74 написав:
Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40?
Я поясню.
Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет.
А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого.
И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди".
Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда.
Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал).
Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить.
Все просто: приватизація прибутків, соціалізація збитків. Це гра в яку наші 5% "найуспішніших" давно звикли грати.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 07:34
rjkz написав: cherchiltank написав: beee написав:
Имея в Варшаве недвижимость я абсолютно не чувствую себя там комфортно. И сдриснул от туда через неделю, понимая, что больше из Украины не выеду.
Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит.
Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность
Просто Варшава не ваше) мені вона теж не подобається, а ось Краків сподобався на 3 дні як туристу)
ВЕее не верно выбрал страну.
Задача номер раз - выбор страны при эмиграции.
Если это был просто вывод капитала, то тоже не верный выбор, есть более перспективные направления.
Больше это было похоже на "бегство капитала".
Так Беее і шукав не країну для еміграції, а скоріше для пристроєння декількох котлет. Еміграція це звичайно не ткнув пальцем в карту і поїхав, як деякі собі думають.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 07:46
Пане rjkz! При всій повазі до Вас - не викладайте таких відео:
- сусід з Кореї - то не є можливим. Тут один фахівець з одягу жінок Ірану, хоч ні Ірану, ні тих жінок в житті не бачив, вам відверто скаже, що крім московських попів нікого не можна терпіти поруч, а то ще й кореєць. Точно віра не та та не така. Не годиться. Корейця виселити однозначно! Проконтролювати, щоби не вселилися: азіати, індійці, мексиканці, німці, румуни (циганва), турки, араби, американці (точно ж геї), поляки (не подобається, їм, бачиш, що українці розмовляють на вулицях Варшави мовою росіян), та й взагалі «інші» всілякі.
- на городі не вирощують огірки та помідори - тобто людина позбавлена можливості робити «закрутки» - то не наш стиль: вже багато разів обговорювали. Порада відвідати Farm market - це ознакою збоченства. Це відвертий натяк та те, що людина заробляє так, що не повинна вирощувати картоплю, кабачки та колорадських жуків. А звіт про свої прибутки ми не почули, гаманець він не розкрив. А це - чужі прибутки - є питання номер 1.
- про податки не треба. Звісно, податки платять тільки трУси. Не вистачало щось там здавати на освітлення та вивезення сміття. Придумав ще: 200 CAD на місяць. Заради чого?
- не висвітлено питання здачі в оренду майстер-спальні. Жити без орендарів - то не наш стиль: як ще можна заробити на прожиття.
- під час відвідування поверха «-1» не поділився методом заробити гроші, не висвітлив питання про те, як в понеділок вкласти наявні 50 гривень, щоби вже в пяʼтницю отримати на вкладенні 50 гривень - 50 000$. Щось приховує. Погана людина, міг би й поділитися як «срубить бабла».
- не помітно наявності на вулиці рейок для ШРТ. То необхідний компонент життя. Недопрацювали.
- купівля будинка в іпотеку - навіть слово не можу підібрати для обурення - вже обговорювали: не годиться. Тільки збоченці могли придумати платити 25 років по 1000 CAD щомісяця.
- повна брехня про здорожчання нерухомості. Всім на форумі відомо, що дорожчати може тільки КРЖН.
- ось дрібничка, але показово: закриті кришки унітазів. Цей фрагмент треба було видалити. Неправильно люди живуть. Не по-людськи. Дрібничка, але показова.
- не висвітлено питання підвезення 5 тон піску, 100 мішків цементу та 1000 м дротів, які використовуються для перетворення каркасу в житлове приміщення.
- нашо відверто брехати про безпеку: тільки закінчили обговорення не тільки євреїв, не тільки @жовтих жилетів@, а й методів удушення людей прямо на вулицях шляхом притискання шиї до асфальту. Всі з форуму знають на 100%, що вбити ближнього свого - сама правильна ТАМ річ. Там - саме ТАМ - всі всіх підряд вбивають щодня.
Видаляйте. Сором якийсь.
Ще й парканів між двома ділянками землі сусідів немає. Та й сусід кореєць.
Тьху. Гидота.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 25 лип, 2023 08:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:06
rjkz написав:
А тут люди в законном статусе
из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:08
rjkz написав: nekefer написав:
человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожает
Украина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться более
no fate
Мигранты из других регионов мира.
полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:17
nekefer написав: rjkz написав:
А тут люди в законном статусе
из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало
Були цифри: за Програмою U4U прибуло близько 270 000 українців.
Приятелі виїхали за цією програмою у серпні минулого року: нещодавно дзвонив до Лос Анджелес – здивувався, вже й маму свою з Одеси переселили під Санта Барбару. Мама отримує від США 380 $ на місяць. Самій за ці гроші в США не прожити, але в сім'ї цілком нормально.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:19
akurt написав:
на городі не вирощують огірки та помідори
можно держать, но не более например 100 кур на человека, если больше иди выполняй отраслевой промышленный стандарт
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:26
nekefer написав:
rjkz написав: nekefer написав:
человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожает
Украина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться более
no fate
Мигранты из других регионов мира.
полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде
Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.
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