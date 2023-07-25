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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1003100410051006 Додано: Вів 25 лип, 2023 07:23 rjkz написав: BIGor написав: antey1969 написав: BIGor

Отвечать не могу, здесь вы во всем всегда будете правы.

Спасибо модераторам, перехожу в режим чтения. Отвечать не могу, здесь вы во всем всегда будете правы.Спасибо модераторам, перехожу в режим чтения.

Я не кажу що прав чи не прав, але кажу свою точку зору. Я таких людей не розумію. Але нікому не вказую на якій мові їм розмовляти. Просто ігнорю їх (а то може це не українці, а драники чи ще гірше кацапи, бо як їх відрізниш?) Я не кажу що прав чи не прав, але кажу свою точку зору. Я таких людей не розумію. Але нікому не вказую на якій мові їм розмовляти. Просто ігнорю їх (а то може це не українці, а драники чи ще гірше кацапи, бо як їх відрізниш?)



Как Вы относитесь к РДК, Легиону, Пономареву (он, правда, Мову вивчив), Макаревичу, Ахеджаковой? Как Вы относитесь к РДК, Легиону, Пономареву (он, правда, Мову вивчив), Макаревичу, Ахеджаковой?

До цих людей нормально відношусь, вони свою позицію постійно кажуть і вони не громадяни України - тобто українську не мають обовязку знати. За Макаревича знаю що його росіяни чмирили ще з 2014 року. За Пономарева теж знаю, Легіон і Ахеджакова - от не знаю хто вони. До цих людей нормально відношусь, вони свою позицію постійно кажуть і вони не громадяни України - тобто українську не мають обовязку знати. За Макаревича знаю що його росіяни чмирили ще з 2014 року. За Пономарева теж знаю, Легіон і Ахеджакова - от не знаю хто вони. BIGor

Повідомлень: 7939 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 07:26 rjkz написав: gonchik74 написав: Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40? Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40?



Я поясню.

Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет.

А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого.

И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди".

Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда.

Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал).

Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить. Я поясню.Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет.А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого.И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди".Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда.Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал).Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить.

Все просто: приватизація прибутків, соціалізація збитків. Це гра в яку наші 5% "найуспішніших" давно звикли грати. Все просто: приватизація прибутків, соціалізація збитків. Це гра в яку наші 5% "найуспішніших" давно звикли грати. BIGor

Повідомлень: 7939 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 07:34 rjkz написав: cherchiltank написав: beee написав: Имея в Варшаве недвижимость я абсолютно не чувствую себя там комфортно. И сдриснул от туда через неделю, понимая, что больше из Украины не выеду.

Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит.

Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность Имея в Варшаве недвижимость я абсолютно не чувствую себя там комфортно. И сдриснул от туда через неделю, понимая, что больше из Украины не выеду.Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит.Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность

Просто Варшава не ваше) мені вона теж не подобається, а ось Краків сподобався на 3 дні як туристу) Просто Варшава не ваше) мені вона теж не подобається, а ось Краків сподобався на 3 дні як туристу)



ВЕее не верно выбрал страну.

Задача номер раз - выбор страны при эмиграции.

Если это был просто вывод капитала, то тоже не верный выбор, есть более перспективные направления.

Больше это было похоже на "бегство капитала". ВЕее не верно выбрал страну.Задача номер раз - выбор страны при эмиграции.Если это был просто вывод капитала, то тоже не верный выбор, есть более перспективные направления.Больше это было похоже на "бегство капитала".

Так Беее і шукав не країну для еміграції, а скоріше для пристроєння декількох котлет. Еміграція це звичайно не ткнув пальцем в карту і поїхав, як деякі собі думають. Так Беее і шукав не країну для еміграції, а скоріше для пристроєння декількох котлет. Еміграція це звичайно не ткнув пальцем в карту і поїхав, як деякі собі думають. BIGor

Повідомлень: 7939 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 07:46 Пане rjkz! При всій повазі до Вас - не викладайте таких відео:

- сусід з Кореї - то не є можливим. Тут один фахівець з одягу жінок Ірану, хоч ні Ірану, ні тих жінок в житті не бачив, вам відверто скаже, що крім московських попів нікого не можна терпіти поруч, а то ще й кореєць. Точно віра не та та не така. Не годиться. Корейця виселити однозначно! Проконтролювати, щоби не вселилися: азіати, індійці, мексиканці, німці, румуни (циганва), турки, араби, американці (точно ж геї), поляки (не подобається, їм, бачиш, що українці розмовляють на вулицях Варшави мовою росіян), та й взагалі «інші» всілякі.

- на городі не вирощують огірки та помідори - тобто людина позбавлена можливості робити «закрутки» - то не наш стиль: вже багато разів обговорювали. Порада відвідати Farm market - це ознакою збоченства. Це відвертий натяк та те, що людина заробляє так, що не повинна вирощувати картоплю, кабачки та колорадських жуків. А звіт про свої прибутки ми не почули, гаманець він не розкрив. А це - чужі прибутки - є питання номер 1.

- про податки не треба. Звісно, податки платять тільки трУси. Не вистачало щось там здавати на освітлення та вивезення сміття. Придумав ще: 200 CAD на місяць. Заради чого?

- не висвітлено питання здачі в оренду майстер-спальні. Жити без орендарів - то не наш стиль: як ще можна заробити на прожиття.

- під час відвідування поверха «-1» не поділився методом заробити гроші, не висвітлив питання про те, як в понеділок вкласти наявні 50 гривень, щоби вже в пяʼтницю отримати на вкладенні 50 гривень - 50 000$. Щось приховує. Погана людина, міг би й поділитися як «срубить бабла».

- не помітно наявності на вулиці рейок для ШРТ. То необхідний компонент життя. Недопрацювали.

- купівля будинка в іпотеку - навіть слово не можу підібрати для обурення - вже обговорювали: не годиться. Тільки збоченці могли придумати платити 25 років по 1000 CAD щомісяця.

- повна брехня про здорожчання нерухомості. Всім на форумі відомо, що дорожчати може тільки КРЖН.

- ось дрібничка, але показово: закриті кришки унітазів. Цей фрагмент треба було видалити. Неправильно люди живуть. Не по-людськи. Дрібничка, але показова.

- не висвітлено питання підвезення 5 тон піску, 100 мішків цементу та 1000 м дротів, які використовуються для перетворення каркасу в житлове приміщення.

- нашо відверто брехати про безпеку: тільки закінчили обговорення не тільки євреїв, не тільки @жовтих жилетів@, а й методів удушення людей прямо на вулицях шляхом притискання шиї до асфальту. Всі з форуму знають на 100%, що вбити ближнього свого - сама правильна ТАМ річ. Там - саме ТАМ - всі всіх підряд вбивають щодня.

Видаляйте. Сором якийсь.

Ще й парканів між двома ділянками землі сусідів немає. Та й сусід кореєць.

Тьху. Гидота. Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лип, 2023 08:11, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8078 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3215 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 08:06 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: А тут люди в законном статусе А тут люди в законном статусе

из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало nekefer

Повідомлень: 597 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 08:08 rjkz написав: nekefer написав: человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожает

Украина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться более

no fate человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожаетУкраина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться болееno fate



Мигранты из других регионов мира. Мигранты из других регионов мира.

полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде nekefer

Повідомлень: 597 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 08:17 nekefer написав: rjkz написав: А тут люди в законном статусе А тут люди в законном статусе

из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало

Були цифри: за Програмою U4U прибуло близько 270 000 українців.

Приятелі виїхали за цією програмою у серпні минулого року: нещодавно дзвонив до Лос Анджелес – здивувався, вже й маму свою з Одеси переселили під Санта Барбару. Мама отримує від США 380 $ на місяць. Самій за ці гроші в США не прожити, але в сім'ї цілком нормально. Були цифри: за Програмою U4U прибуло близько 270 000 українців.Приятелі виїхали за цією програмою у серпні минулого року: нещодавно дзвонив до Лос Анджелес – здивувався, вже й маму свою з Одеси переселили під Санта Барбару. Мама отримує від США 380 $ на місяць. Самій за ці гроші в США не прожити, але в сім'ї цілком нормально. akurt

Повідомлень: 8078 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3215 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 08:19 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: на городі не вирощують огірки та помідори на городі не вирощують огірки та помідори

можно держать, но не более например 100 кур на человека, если больше иди выполняй отраслевой промышленный стандарт можно держать, но не более например 100 кур на человека, если больше иди выполняй отраслевой промышленный стандарт nekefer

Повідомлень: 597 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 08:26 nekefer написав: rjkz написав: nekefer написав: человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожает

Украина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться более

no fate человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожаетУкраина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться болееno fate



Мигранты из других регионов мира. Мигранты из других регионов мира.

полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде

Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому. Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому. BIGor

Повідомлень: 7939 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1003100410051006 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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