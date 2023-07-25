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#<1 ... 1004100510061007 Додано: Вів 25 лип, 2023 11:53 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.

Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.

Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.

Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.

Не адаптивны. Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину. Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину. slonomag Повідомлень: 317 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 12:56 slonomag написав: rjkz написав: Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.

Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.

Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.

Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.

Не адаптивны. Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину. Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.

В Італії взагалі ніякого пособія нема В Італії взагалі ніякого пособія нема cherchiltank

Повідомлень: 520 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 13:05 cherchiltank написав: slonomag написав: rjkz написав: Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.

Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.

Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.

Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.

Не адаптивны. Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину. Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.

В Італії взагалі ніякого пособія нема В Італії взагалі ніякого пособія нема

Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет. Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет. slonomag Повідомлень: 317 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1004100510061007 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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