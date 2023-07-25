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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:53
rjkz написав:
Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.
Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.
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slonomag
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:56
slonomag написав: rjkz написав:
Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.
Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.
В Італії взагалі ніякого пособія нема
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cherchiltank
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:05
cherchiltank написав: slonomag написав: rjkz написав:
Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.
Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.
В Італії взагалі ніякого пособія нема
Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.
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slonomag
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