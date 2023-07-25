Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1005100610071008> Додано: Вів 25 лип, 2023 11:53 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.

Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.

Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.

Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.

Не адаптивны. Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину. Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину. slonomag Повідомлень: 318 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 12:56 slonomag написав: rjkz написав: Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.

Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.

Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.

Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.

Не адаптивны. Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину. Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.

В Італії взагалі ніякого пособія нема В Італії взагалі ніякого пособія нема cherchiltank

Повідомлень: 520 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 13:05 cherchiltank написав: slonomag написав: rjkz написав: Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.

Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.

Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.

Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.

Не адаптивны. Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину. Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.

В Італії взагалі ніякого пособія нема В Італії взагалі ніякого пособія нема

Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет. Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет. slonomag Повідомлень: 318 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 13:13 slonomag написав: Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть.

У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.

На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.

Їх звідти кліщатами не витягнеш. У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.Їх звідти кліщатами не витягнеш. akurt

Повідомлень: 8081 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3215 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 13:24 akurt написав: slonomag написав: Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть.

У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.

На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.

Їх звідти кліщатами не витягнеш. У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.Їх звідти кліщатами не витягнеш.

А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно? А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно? slonomag Повідомлень: 318 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 13:26 slonomag написав: akurt написав: slonomag написав: Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть.

У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.

На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.

Їх звідти кліщатами не витягнеш. У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.Їх звідти кліщатами не витягнеш.

А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно? А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно?

Какая аренда, клещами не вытянешь это не про аренду, а желания ))) Вы ещё спросите про кем работают ))) Какая аренда, клещами не вытянешь это не про аренду, а желания ))) Вы ещё спросите про кем работают ))) stm

Повідомлень: 3933 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 13:29 nekefer написав: rjkz написав: А тут люди в законном статусе А тут люди в законном статусе

из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало



Совсем мало?

По состоянию на месяца 2 назад, официально, по 2-м программам принятия беженцев от войны в Украине 271 тысяча. Думаю, с учетом этих 2-х месяцев 300+к.

Не считая беженцев, которые после 24.02.22 перешли южную границу и попросили ПУ. Совсем мало?По состоянию на месяца 2 назад, официально, по 2-м программам принятия беженцев от войны в Украине 271 тысяча. Думаю, с учетом этих 2-х месяцев 300+к.Не считая беженцев, которые после 24.02.22 перешли южную границу и попросили ПУ. rjkz

Повідомлень: 15083 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4780 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 13:36 BIGor написав: nekefer написав: rjkz написав:

Мигранты из других регионов мира. Мигранты из других регионов мира.

полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде

Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому. Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.



Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.

Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.

Они такие-же граждане как и все другие.

Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща. Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.Они такие-же граждане как и все другие.Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща. rjkz

Повідомлень: 15083 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4780 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 13:41 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: cherchiltank написав: slonomag написав: [quote="5602467:rjkz"]Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.

Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.

Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.

Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.

Не адаптивны. [quote="5602467:rjkz"]Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину. Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.

В Італії взагалі ніякого пособія нема В Італії взагалі ніякого пособія нема

Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.[/quote]Народ доучит язык.

Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.[/quote]Народ доучит язык.Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально beee

Повідомлень: 781 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 13:44 У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу. gonchik74

Повідомлень: 356 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1005100610071008> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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