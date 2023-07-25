|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:53
rjkz написав:
Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.
Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 12:56
slonomag написав: rjkz написав:
Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.
Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.
В Італії взагалі ніякого пособія нема
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:05
cherchiltank написав: slonomag написав: rjkz написав:
Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.
Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.
В Італії взагалі ніякого пособія нема
Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:13
slonomag написав:
Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть.
У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.
На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.
Їх звідти кліщатами не витягнеш.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8081
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3215 раз.
- Подякували: 1099 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:24
akurt написав: slonomag написав:
Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть.
У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.
На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.
Їх звідти кліщатами не витягнеш.
А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно?
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:26
slonomag написав: akurt написав: slonomag написав:
Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть.
У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.
На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.
Їх звідти кліщатами не витягнеш.
А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно?
Какая аренда, клещами не вытянешь это не про аренду, а желания ))) Вы ещё спросите про кем работают )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3933
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:29
nekefer написав: rjkz написав:
А тут люди в законном статусе
из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало
Совсем мало?
По состоянию на месяца 2 назад, официально, по 2-м программам принятия беженцев от войны в Украине 271 тысяча. Думаю, с учетом этих 2-х месяцев 300+к.
Не считая беженцев, которые после 24.02.22 перешли южную границу и попросили ПУ.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15083
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7818 раз.
- Подякували: 4780 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:36
BIGor написав:
Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.
Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.
Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.
Они такие-же граждане как и все другие.
Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15083
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7818 раз.
- Подякували: 4780 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:41
slonomag написав: cherchiltank написав: slonomag написав:
[quote="5602467:rjkz"]Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.
Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.
В Італії взагалі ніякого пособія нема
Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.[/quote]Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально
-
beee
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:44
У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|