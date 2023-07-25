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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005100610071008>
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:56

  slonomag написав:
  rjkz написав:Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.

В Італії взагалі ніякого пособія нема
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:05

  cherchiltank написав:
  slonomag написав:
  rjkz написав:Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.

В Італії взагалі ніякого пособія нема

Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:13

  slonomag написав:Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть.

У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.
На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.
Їх звідти кліщатами не витягнеш.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:24

  akurt написав:
  slonomag написав:Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть.

У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.
На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.
Їх звідти кліщатами не витягнеш.

А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно?
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:26

  slonomag написав:
  akurt написав:
  slonomag написав:Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть.

У Великій Британії живуть в якості біженців дві сімейні пари приятелів.
На родину з двох осіб отримують в цілому 1500 британських фунтів на місяць.
Їх звідти кліщатами не витягнеш.

А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно?

Какая аренда, клещами не вытянешь это не про аренду, а желания ))) Вы ещё спросите про кем работают )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:29

  nekefer написав:
  rjkz написав:А тут люди в законном статусе

из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало


Совсем мало?
По состоянию на месяца 2 назад, официально, по 2-м программам принятия беженцев от войны в Украине 271 тысяча. Думаю, с учетом этих 2-х месяцев 300+к.
Не считая беженцев, которые после 24.02.22 перешли южную границу и попросили ПУ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:36

  BIGor написав:
  nekefer написав:
  rjkz написав:
Мигранты из других регионов мира.

:lol: полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде :lol:

Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.


Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.
Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.
Они такие-же граждане как и все другие.
Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:41

Re: Еміграція, заробітчанство

slonomag написав:
  cherchiltank написав:
  slonomag написав:[quote="5602467:rjkz"]Уверен, те, кто в США, не из-за мизерных пособий.
Если я правильно понял из сообщений СТарикана, то даже на минималке, фудстемпы на месяц - это 2 рабочих дня зарплаты.
Если говорить о доходе, то избитая фраза "США - страна возможностей", а если говорить о будущем детей и молодежи (ее тут ооочень много) - страна неограниченных возможностей.
Вот пенсионерам то то не нравится, то это. Пакуют чемоданы.
Не адаптивны.

Я Германию имел ввиду в первую очередь. В Испании пособие копейки тоже, тут кто сидел на них уже давно вернулись в Украину.

В Італії взагалі ніякого пособія нема

Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.[/quote]Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально
beee
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:44

У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.
gonchik74
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