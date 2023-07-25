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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005100610071008
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:59

  slonomag написав:[
А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно?

Великобритания принимала украинцев по двум Программам:
Програма 1: Если есть родственники. Виза на три года. С большой государственной помощью: там даже платят норму потребления воды, электроэнергии, отопления (это кроме денежных выплат). Под эту программу попали двое моих приятелей: у одних сын устроился работать еще лет 10 назад. У вторых сын удачно женился на спортсменке-гражданке Литвы и переехали они в UK бегать и прыгать. Она бегала. Он прыгал.
Программа 2 - любой желающий мог заполнить Заявку на то, чтобы тебя взяла на прожитие и содержание семья в Великобритании. Там вроде деньги шли из бюджета принимающей стороне (точно не знаю). Эта программа действовала недолго - сын приятелей подал Заявку в октябре или ноябре 2022 - уже ответ не получил. А вот приятельница с ребенком подала Заявку летом 2022, то быстро переехала. И уже перетянула туда мужа-архитектора. Правда муж работу найти не может (нужны лицензии UK). А она работает с первого дня.

Жилье можно снять за 1000 фунтов,
Та жена безработного мужа получает 23 000 фунтов в год+ капает бабло с Украины.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 14:37

  gonchik74 написав:У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

У мене в офісах були темношкірі. Але то, скоріш за все, не з тих, що на плотах з Африки пливли.
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