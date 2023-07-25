Великобритания принимала украинцев по двум Программам:
Програма 1: Если есть родственники. Виза на три года. С большой государственной помощью: там даже платят норму потребления воды, электроэнергии, отопления (это кроме денежных выплат). Под эту программу попали двое моих приятелей: у одних сын устроился работать еще лет 10 назад. У вторых сын удачно женился на спортсменке-гражданке Литвы и переехали они в UK бегать и прыгать. Она бегала. Он прыгал.
Программа 2 - любой желающий мог заполнить Заявку на то, чтобы тебя взяла на прожитие и содержание семья в Великобритании. Там вроде деньги шли из бюджета принимающей стороне (точно не знаю). Эта программа действовала недолго - сын приятелей подал Заявку в октябре или ноябре 2022 - уже ответ не получил. А вот приятельница с ребенком подала Заявку летом 2022, то быстро переехала. И уже перетянула туда мужа-архитектора. Правда муж работу найти не может (нужны лицензии UK). А она работает с первого дня.
Жилье можно снять за 1000 фунтов,
Та жена безработного мужа получает 23 000 фунтов в год+ капает бабло с Украины.