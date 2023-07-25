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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1006100710081009> Додано: Вів 25 лип, 2023 13:59 slonomag написав: [

А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно? А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно?

Великобритания принимала украинцев по двум Программам:

Програма 1: Если есть родственники. Виза на три года. С большой государственной помощью: там даже платят норму потребления воды, электроэнергии, отопления (это кроме денежных выплат). Под эту программу попали двое моих приятелей: у одних сын устроился работать еще лет 10 назад. У вторых сын удачно женился на спортсменке-гражданке Литвы и переехали они в UK бегать и прыгать. Она бегала. Он прыгал.

Программа 2 - любой желающий мог заполнить Заявку на то, чтобы тебя взяла на прожитие и содержание семья в Великобритании. Там вроде деньги шли из бюджета принимающей стороне (точно не знаю). Эта программа действовала недолго - сын приятелей подал Заявку в октябре или ноябре 2022 - уже ответ не получил. А вот приятельница с ребенком подала Заявку летом 2022, то быстро переехала. И уже перетянула туда мужа-архитектора. Правда муж работу найти не может (нужны лицензии UK). А она работает с первого дня.



Жилье можно снять за 1000 фунтов,

Та жена безработного мужа получает 23 000 фунтов в год+ капает бабло с Украины. Великобритания принимала украинцев по двум Программам:Програма 1: Если есть родственники. Виза на три года. С большой государственной помощью: там даже платят норму потребления воды, электроэнергии, отопления (это кроме денежных выплат). Под эту программу попали двое моих приятелей: у одних сын устроился работать еще лет 10 назад. У вторых сын удачно женился на спортсменке-гражданке Литвы и переехали они в UK бегать и прыгать. Она бегала. Он прыгал.Программа 2 - любой желающий мог заполнить Заявку на то, чтобы тебя взяла на прожитие и содержание семья в Великобритании. Там вроде деньги шли из бюджета принимающей стороне (точно не знаю). Эта программа действовала недолго - сын приятелей подал Заявку в октябре или ноябре 2022 - уже ответ не получил. А вот приятельница с ребенком подала Заявку летом 2022, то быстро переехала. И уже перетянула туда мужа-архитектора. Правда муж работу найти не может (нужны лицензии UK). А она работает с первого дня.Жилье можно снять за 1000 фунтов,Та жена безработного мужа получает 23 000 фунтов в год+ капает бабло с Украины. akurt

Повідомлень: 8081 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3215 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 14:37 gonchik74 написав: У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу. У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

У мене в офісах були темношкірі. Але то, скоріш за все, не з тих, що на плотах з Африки пливли. У мене в офісах були темношкірі. Але то, скоріш за все, не з тих, що на плотах з Африки пливли. Gastarbaiter Повідомлень: 2651 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 440 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 15:01 beee написав: slonomag написав: Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет. Народ доучит язык.

Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально Народ доучит язык.Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют.



Кто хочет - тот выучит. Кто хочет - тот выучит. rjkz

Повідомлень: 15087 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4780 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 15:41 rjkz написав: beee написав: slonomag написав: Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет. Народ доучит язык.

Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально Народ доучит язык.Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют.



Кто хочет - тот выучит. Кто хочет - тот выучит.

Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні. Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні. airmax78 Повідомлень: 42475 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 16:51 airmax78 написав: rjkz написав: beee написав: Народ доучит язык.

Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально Народ доучит язык.Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют.



Кто хочет - тот выучит. Кто хочет - тот выучит.

Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні. Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.

Поділіться секретом успіху з невдахами?

ПС, про польську і 7 років, по приїзду з першого дня і писати приходиться, і розмовляти. Не бачу нічого складного. І це я ще не ходив на курси. Поділіться секретом успіху з невдахами?ПС, про польську і 7 років, по приїзду з першого дня і писати приходиться, і розмовляти. Не бачу нічого складного. І це я ще не ходив на курси. BIGor

Повідомлень: 7945 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 16:55 gonchik74 написав: У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу. У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук cherchiltank

Повідомлень: 527 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 16:59 cherchiltank написав: gonchik74 написав: У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу. У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук



в Кельні сиділа купа чорнодупих на даху одного з будинків бідолашних німців, імітувала звуки мавп і шкробали яйця, коли повз проходили білі жінки в Кельні сиділа купа чорнодупих на даху одного з будинків бідолашних німців, імітувала звуки мавп і шкробали яйця, коли повз проходили білі жінки jump Повідомлень: 4042 З нами з: 18.08.09 Подякував: 102 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 17:11 airmax78 написав: rjkz написав: beee написав: Народ доучит язык.

Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально Народ доучит язык.Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют.



Кто хочет - тот выучит. Кто хочет - тот выучит.

Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні. Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.



Завязывайте с употреблением несъедобных грибов.



"Может-ли женщина сделать человека миллионером?

Да, если до этого он был миллиардером" Завязывайте с употреблением несъедобных грибов."Может-ли женщина сделать человека миллионером?Да, если до этого он был миллиардером" rjkz

Повідомлень: 15087 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4780 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 17:16 cherchiltank написав: gonchik74 написав: У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу. У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук



А где вы еще были?

Безусловно, вы заходили на производства и в институты, чтобы убедиться, что там их нет.

ЗЫ: мой афроамериканский преподаватель Инглиша по окончании Коламбия юниверсити по специальности "пищевая промышленность", получил контракт в Германии и уехал туда. Очевидно, вы его не встретили по нелепой случайности, бродя по блошиным рынкам. А где вы еще были?Безусловно, вы заходили на производства и в институты, чтобы убедиться, что там их нет.ЗЫ: мой афроамериканский преподаватель Инглиша по окончании Коламбия юниверсити по специальности "пищевая промышленность", получил контракт в Германии и уехал туда. Очевидно, вы его не встретили по нелепой случайности, бродя по блошиным рынкам. rjkz

Повідомлень: 15087 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4780 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 17:18 jump написав: cherchiltank написав: gonchik74 написав: У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу. У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук



в Кельні сиділа купа чорнодупих на даху одного з будинків бідолашних німців, імітувала звуки мавп і шкробали яйця, коли повз проходили білі жінки в Кельні сиділа купа чорнодупих на даху одного з будинків бідолашних німців, імітувала звуки мавп і шкробали яйця, коли повз проходили білі жінки



Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.

Так может выложите, мы все оценим? Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.Так может выложите, мы все оценим? rjkz

Повідомлень: 15087 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4780 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1006100710081009> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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