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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1006100710081009>
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:59

  slonomag написав:[
А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно?

Великобритания принимала украинцев по двум Программам:
Програма 1: Если есть родственники. Виза на три года. С большой государственной помощью: там даже платят норму потребления воды, электроэнергии, отопления (это кроме денежных выплат). Под эту программу попали двое моих приятелей: у одних сын устроился работать еще лет 10 назад. У вторых сын удачно женился на спортсменке-гражданке Литвы и переехали они в UK бегать и прыгать. Она бегала. Он прыгал.
Программа 2 - любой желающий мог заполнить Заявку на то, чтобы тебя взяла на прожитие и содержание семья в Великобритании. Там вроде деньги шли из бюджета принимающей стороне (точно не знаю). Эта программа действовала недолго - сын приятелей подал Заявку в октябре или ноябре 2022 - уже ответ не получил. А вот приятельница с ребенком подала Заявку летом 2022, то быстро переехала. И уже перетянула туда мужа-архитектора. Правда муж работу найти не может (нужны лицензии UK). А она работает с первого дня.

Жилье можно снять за 1000 фунтов,
Та жена безработного мужа получает 23 000 фунтов в год+ капает бабло с Украины.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 14:37

  gonchik74 написав:У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

У мене в офісах були темношкірі. Але то, скоріш за все, не з тих, що на плотах з Африки пливли.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:01

  beee написав:
slonomag написав:Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.
Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально


Кто хочет - тот выучит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:41

  rjkz написав:
  beee написав:
slonomag написав:Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.
Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально


Кто хочет - тот выучит.

Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:51

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально


Кто хочет - тот выучит.

Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.

Поділіться секретом успіху з невдахами?
ПС, про польську і 7 років, по приїзду з першого дня і писати приходиться, і розмовляти. Не бачу нічого складного. І це я ще не ходив на курси.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:55

  gonchik74 написав:У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:59

  cherchiltank написав:
  gonchik74 написав:У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук


в Кельні сиділа купа чорнодупих на даху одного з будинків бідолашних німців, імітувала звуки мавп і шкробали яйця, коли повз проходили білі жінки :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:11

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально


Кто хочет - тот выучит.

Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.


Завязывайте с употреблением несъедобных грибов.

"Может-ли женщина сделать человека миллионером?
Да, если до этого он был миллиардером"
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:16

  cherchiltank написав:
  gonchik74 написав:У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук


А где вы еще были?
Безусловно, вы заходили на производства и в институты, чтобы убедиться, что там их нет.
ЗЫ: мой афроамериканский преподаватель Инглиша по окончании Коламбия юниверсити по специальности "пищевая промышленность", получил контракт в Германии и уехал туда. Очевидно, вы его не встретили по нелепой случайности, бродя по блошиным рынкам.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:18

  jump написав:
  cherchiltank написав:
  gonchik74 написав:У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.

В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук


в Кельні сиділа купа чорнодупих на даху одного з будинків бідолашних німців, імітувала звуки мавп і шкробали яйця, коли повз проходили білі жінки :lol:


Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.
Так может выложите, мы все оценим?
rjkz
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  #<1 ... 1006100710081009>
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