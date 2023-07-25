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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:59
slonomag написав:
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А сколько там аренда? Или жилье тоже бесплатно?
Великобритания принимала украинцев по двум Программам:
Програма 1: Если есть родственники. Виза на три года. С большой государственной помощью: там даже платят норму потребления воды, электроэнергии, отопления (это кроме денежных выплат). Под эту программу попали двое моих приятелей: у одних сын устроился работать еще лет 10 назад. У вторых сын удачно женился на спортсменке-гражданке Литвы и переехали они в UK бегать и прыгать. Она бегала. Он прыгал.
Программа 2 - любой желающий мог заполнить Заявку на то, чтобы тебя взяла на прожитие и содержание семья в Великобритании. Там вроде деньги шли из бюджета принимающей стороне (точно не знаю). Эта программа действовала недолго - сын приятелей подал Заявку в октябре или ноябре 2022 - уже ответ не получил. А вот приятельница с ребенком подала Заявку летом 2022, то быстро переехала. И уже перетянула туда мужа-архитектора. Правда муж работу найти не может (нужны лицензии UK). А она работает с первого дня.
Жилье можно снять за 1000 фунтов,
Та жена безработного мужа получает 23 000 фунтов в год+ капает бабло с Украины.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 14:37
gonchik74 написав:
У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.
У мене в офісах були темношкірі. Але то, скоріш за все, не з тих, що на плотах з Африки пливли.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 15:01
beee написав:
slonomag написав:Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.
Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально
Кто хочет - тот выучит.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 15:41
rjkz написав: beee написав:
slonomag написав:Ну вот, тоесть там остались только те, кто скорей всего хотят там остаться навсегда. Так же ЮС, Испания, в Англии тоже вроде на пособие особо не проживешь если оно там вообще есть. Поэтому если говорить про возвращение в Украину, то реальный шанс вытащить разве что из Германии и еще нескольких стран, где народ сидит на пособиях, достаточных для норм жизни. И то, вопрос времени когда в той же Германии народ доучит язык и устроится на работу, тоесть даже забирание пособия никак на них не повлияет.
Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально
Кто хочет - тот выучит.
Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:51
airmax78 написав: rjkz написав: beee написав:
Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально
Кто хочет - тот выучит.
Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.
Поділіться секретом успіху з невдахами?
ПС, про польську і 7 років, по приїзду з першого дня і писати приходиться, і розмовляти. Не бачу нічого складного. І це я ще не ходив на курси.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:55
gonchik74 написав:
У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.
В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:59
cherchiltank написав: gonchik74 написав:
У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.
В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук
в Кельні сиділа купа чорнодупих на даху одного з будинків бідолашних німців, імітувала звуки мавп і шкробали яйця, коли повз проходили білі жінки
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:11
airmax78 написав: rjkz написав: beee написав:
Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально
Кто хочет - тот выучит.
Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.
Завязывайте с употреблением несъедобных грибов.
"Может-ли женщина сделать человека миллионером?
Да, если до этого он был миллиардером"
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:16
cherchiltank написав: gonchik74 написав:
У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.
В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук
А где вы еще были?
Безусловно, вы заходили на производства и в институты, чтобы убедиться, что там их нет.
ЗЫ: мой афроамериканский преподаватель Инглиша по окончании Коламбия юниверсити по специальности "пищевая промышленность", получил контракт в Германии и уехал туда. Очевидно, вы его не встретили по нелепой случайности, бродя по блошиным рынкам.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:18
jump написав: cherchiltank написав: gonchik74 написав:
У мене на будівництві в Броварах ще в 2003-му працював чорний. Але це ні про що не говорить. Не бачу, щоб темношкірі працювали бодай десь в Польщі. Сусідами бачу.
В Європі чорношкірих бачив що або продають різний мотлох з землі, або просять гроші та просто стоять і курять бамбук
в Кельні сиділа купа чорнодупих на даху одного з будинків бідолашних німців, імітувала звуки мавп і шкробали яйця, коли повз проходили білі жінки
Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.
Так может выложите, мы все оценим?
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