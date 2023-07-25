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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:24

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  nekefer написав: :lol: полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде :lol:

Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.


Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.
Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.
Они такие-же граждане как и все другие.
Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.

Дякую за розгорнуту відповідь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Инглиш, Коламбія юніверсіті, Ліга плюща, з релегійним благоговінням. Якийсь карго-культ.
rjkz, звичайні курси англійської мови нічим особливо не відрізняються від курсів англійської мови від колумбійського унверситету. По лігаплющовськи вас там розмовляти не навчать.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Я вже писав - я був багато де, але повірте негри в Америці і біженці негри в Європі - дуже відрізняються, чомусь до речі майже не бачив негрів в Азії)
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