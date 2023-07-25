Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1006100710081009 Додано: Вів 25 лип, 2023 17:24 rjkz написав: BIGor написав: nekefer написав: полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде

Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому. Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.



Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.

Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.

Они такие-же граждане как и все другие.

Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща. Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.Они такие-же граждане как и все другие.Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.

Дякую за розгорнуту відповідь. Дякую за розгорнуту відповідь. BIGor

Повідомлень: 7948 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 17:46 Re: Еміграція, заробітчанство Инглиш, Коламбія юніверсіті, Ліга плюща, з релегійним благоговінням. Якийсь карго-культ.

rjkz, звичайні курси англійської мови нічим особливо не відрізняються від курсів англійської мови від колумбійського унверситету. По лігаплющовськи вас там розмовляти не навчать. airmax78 Повідомлень: 42476 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 18:14 Re: Еміграція, заробітчанство Я вже писав - я був багато де, але повірте негри в Америці і біженці негри в Європі - дуже відрізняються, чомусь до речі майже не бачив негрів в Азії) cherchiltank

Повідомлень: 535 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 19:32 rjkz написав: Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.

Так может выложите, мы все оценим? Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.Так может выложите, мы все оценим?



намагався та бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватись невістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками намагавсята бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватисьневістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками jump Повідомлень: 4044 З нами з: 18.08.09 Подякував: 102 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 20:08 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: ] rjkz написав: beee написав: Народ доучит язык.

Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально



Кто хочет - тот выучит. Народ доучит язык.Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют.Кто хочет - тот выучит.

Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні. Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.

Поділіться секретом успіху з невдахами?

ПС, про польську і 7 років, по приїзду з першого дня і писати приходиться, і розмовляти. Не бачу нічого складного. І це я ще не ходив на курси. Поділіться секретом успіху з невдахами?ПС, про польську і 7 років, по приїзду з першого дня і писати приходиться, і розмовляти. Не бачу нічого складного. І це я ще не ходив на курси. Все так говорят. Чем больше уверены в знаниях, тем хуже обстоит дело. А потом в слове Warszawa делают 3 ошибки (не про вас конкретно, а в общем).

Одна знакомая грит, я знаю польский с детства и тут же не смогла нифига объяснить таксисту в трубку.

Нужно прочитать хотя бы пару десятков )книг, чтобы как-то нормально изъясняться Все так говорят. Чем больше уверены в знаниях, тем хуже обстоит дело. А потом в слове Warszawa делают 3 ошибки (не про вас конкретно, а в общем).Одна знакомая грит, я знаю польский с детства и тут же не смогла нифига объяснить таксисту в трубку.Нужно прочитать хотя бы пару десятков )книг, чтобы как-то нормально изъясняться beee

Повідомлень: 783 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 20:12 Re: Еміграція, заробітчанство Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема cherchiltank

Повідомлень: 535 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 20:34 beee написав: BIGor написав: Поділіться секретом успіху з невдахами?

ПС, про польську і 7 років, по приїзду з першого дня і писати приходиться, і розмовляти. Не бачу нічого складного. І це я ще не ходив на курси. Все так говорят. Чем больше уверены в знаниях, тем хуже обстоит дело. А потом в слове Warszawa делают 3 ошибки (не про вас конкретно, а в общем).

Одна знакомая грит, я знаю польский с детства и тут же не смогла нифига объяснить таксисту в трубку.

Нужно прочитать хотя бы пару десятков )книг, чтобы как-то нормально изъясняться Все так говорят. Чем больше уверены в знаниях, тем хуже обстоит дело. А потом в слове Warszawa делают 3 ошибки (не про вас конкретно, а в общем).Одна знакомая грит, я знаю польский с детства и тут же не смогла нифига объяснить таксисту в трубку.Нужно прочитать хотя бы пару десятков )книг, чтобы как-то нормально изъясняться

В банку вписував анкету, менеджер каже в певній графі - пишіть ошчендношчі - і дивиться тут же як я же напишу те слово

За книги правильно пишете, я от думав все, знаю словниковий запас, читаю журнали середньої складності, прочитаю і книгу - а от ні, літературна мова все-таки складна. Ще був прикол, лікар в рецепті написала словечко - шукали в словнику 100 000 слів . Тому звичайно "я знаю все" зразу випаровується після того. В банку вписував анкету, менеджер каже в певній графі - пишіть ошчендношчі - і дивиться тут же як я же напишу те словоЗа книги правильно пишете, я от думав все, знаю словниковий запас, читаю журнали середньої складності, прочитаю і книгу - а от ні, літературна мова все-таки складна. Ще був прикол, лікар в рецепті написала словечко - шукали в словнику 100 000 слів. Тому звичайно "я знаю все" зразу випаровується після того. BIGor

Повідомлень: 7948 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 20:37 cherchiltank написав: Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема

Ну от я знаю англійську В1 яку вивчив не будучи в англомовному середовищі, чи зможу я вивчити польську в середовищі носіїв? Ну от я знаю англійську В1 яку вивчив не будучи в англомовному середовищі, чи зможу я вивчити польську в середовищі носіїв? BIGor

Повідомлень: 7948 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 20:41 airmax78 написав: Инглиш, Коламбія юніверсіті, Ліга плюща, з релегійним благоговінням. Якийсь карго-культ.

rjkz, звичайні курси англійської мови нічим особливо не відрізняються від курсів англійської мови від колумбійського унверситету. По лігаплющовськи вас там розмовляти не навчать. Инглиш, Коламбія юніверсіті, Ліга плюща, з релегійним благоговінням. Якийсь карго-культ.rjkz, звичайні курси англійської мови нічим особливо не відрізняються від курсів англійської мови від колумбійського унверситету. По лігаплющовськи вас там розмовляти не навчать.



Мне есть с чем сравнивать.

В Киеве я посещал 3 разных курсов.

В США - 2.

Пока что лучше Коламбии не было.

Зависит, конечно, и от преподавателя.

Для уровней бегиннер-интермидиэйт лучшие - курсы в Киеве, но все что выще - надо с нейтивами.

Нейтивами у меня в Киеве были преподаватели из Ганы, Австралии (уроженец ЮК), США и Канады. В США, естественно американцы в Коламбия и разные на других курсах.

Так что "ваще мнение очень ценно для нас. оставайтесь на линии". Мне есть с чем сравнивать.В Киеве я посещал 3 разных курсов.В США - 2.Пока что лучше Коламбии не было.Зависит, конечно, и от преподавателя.Для уровней бегиннер-интермидиэйт лучшие - курсы в Киеве, но все что выще - надо с нейтивами.Нейтивами у меня в Киеве были преподаватели из Ганы, Австралии (уроженец ЮК), США и Канады. В США, естественно американцы в Коламбия и разные на других курсах.Так что "ваще мнение очень ценно для нас. оставайтесь на линии". rjkz

Повідомлень: 15088 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4780 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 20:43 BIGor написав: cherchiltank написав: Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема

Ну от я знаю англійську В1 яку вивчив не будучи в англомовному середовищі, чи зможу я вивчити польську в середовищі носіїв? Ну от я знаю англійську В1 яку вивчив не будучи в англомовному середовищі, чи зможу я вивчити польську в середовищі носіїв?

Вы всё сможете. Талант он всегда талант. Просто Вас не ценили. Вы всё сможете. Талант он всегда талант. Просто Вас не ценили. stm

Повідомлень: 3936 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1006100710081009 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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