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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:24

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  nekefer написав: :lol: полное не понимание ситуации, 30 лет воевали за моноэтническую державу, за мову, за Лавру и бацц... негры в огороде :lol:

Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.


Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.
Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.
Они такие-же граждане как и все другие.
Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.

Дякую за розгорнуту відповідь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Инглиш, Коламбія юніверсіті, Ліга плюща, з релегійним благоговінням. Якийсь карго-культ.
rjkz, звичайні курси англійської мови нічим особливо не відрізняються від курсів англійської мови від колумбійського унверситету. По лігаплющовськи вас там розмовляти не навчать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Я вже писав - я був багато де, але повірте негри в Америці і біженці негри в Європі - дуже відрізняються, чомусь до речі майже не бачив негрів в Азії)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:32

  rjkz написав:Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.
Так может выложите, мы все оценим?


намагався :lol: та бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватись :oops: невістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:08

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:]
  rjkz написав:
  beee написав:Народ доучит язык.
Да в Польше сидят по 7 лет и писать не умеют. Немецкий выучить вообще нереально

Кто хочет - тот выучит.

Хто бажає - той обов'язково стане мільйонером і в Україні.

Поділіться секретом успіху з невдахами?
ПС, про польську і 7 років, по приїзду з першого дня і писати приходиться, і розмовляти. Не бачу нічого складного. І це я ще не ходив на курси.
Все так говорят. Чем больше уверены в знаниях, тем хуже обстоит дело. А потом в слове Warszawa делают 3 ошибки (не про вас конкретно, а в общем).
Одна знакомая грит, я знаю польский с детства и тут же не смогла нифига объяснить таксисту в трубку.
Нужно прочитать хотя бы пару десятков )книг, чтобы как-то нормально изъясняться
beee
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:34

  beee написав:
BIGor написав:Поділіться секретом успіху з невдахами?
ПС, про польську і 7 років, по приїзду з першого дня і писати приходиться, і розмовляти. Не бачу нічого складного. І це я ще не ходив на курси.
Все так говорят. Чем больше уверены в знаниях, тем хуже обстоит дело. А потом в слове Warszawa делают 3 ошибки (не про вас конкретно, а в общем).
Одна знакомая грит, я знаю польский с детства и тут же не смогла нифига объяснить таксисту в трубку.
Нужно прочитать хотя бы пару десятков )книг, чтобы как-то нормально изъясняться

В банку вписував анкету, менеджер каже в певній графі - пишіть ошчендношчі - і дивиться тут же як я же напишу те слово :D
За книги правильно пишете, я от думав все, знаю словниковий запас, читаю журнали середньої складності, прочитаю і книгу - а от ні, літературна мова все-таки складна. Ще був прикол, лікар в рецепті написала словечко - шукали в словнику 100 000 слів :). Тому звичайно "я знаю все" зразу випаровується після того.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:37

  cherchiltank написав:Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема

Ну от я знаю англійську В1 яку вивчив не будучи в англомовному середовищі, чи зможу я вивчити польську в середовищі носіїв?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:41

  airmax78 написав:Инглиш, Коламбія юніверсіті, Ліга плюща, з релегійним благоговінням. Якийсь карго-культ.
rjkz, звичайні курси англійської мови нічим особливо не відрізняються від курсів англійської мови від колумбійського унверситету. По лігаплющовськи вас там розмовляти не навчать.


Мне есть с чем сравнивать.
В Киеве я посещал 3 разных курсов.
В США - 2.
Пока что лучше Коламбии не было.
Зависит, конечно, и от преподавателя.
Для уровней бегиннер-интермидиэйт лучшие - курсы в Киеве, но все что выще - надо с нейтивами.
Нейтивами у меня в Киеве были преподаватели из Ганы, Австралии (уроженец ЮК), США и Канады. В США, естественно американцы в Коламбия и разные на других курсах.
Так что "ваще мнение очень ценно для нас. оставайтесь на линии".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:43

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема

Ну от я знаю англійську В1 яку вивчив не будучи в англомовному середовищі, чи зможу я вивчити польську в середовищі носіїв?

Вы всё сможете. Талант он всегда талант. Просто Вас не ценили.
stm
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