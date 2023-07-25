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#<1 ... 1008100910101011> Додано: Вів 25 лип, 2023 20:48 cherchiltank написав: Я вже писав - я був багато де, але повірте негри в Америці і біженці негри в Європі - дуже відрізняються, чомусь до речі майже не бачив негрів в Азії) Я вже писав - я був багато де, але повірте негри в Америці і біженці негри в Європі - дуже відрізняються, чомусь до речі майже не бачив негрів в Азії)



Если я зайду в шелтер для хоумлесс (думаю, там преимущественно афро и латино американцы, хотя было интервью с расиянцем, который прожил там несколько недель), я приду к выводу что все хоумлесс - с темной кожей, если я зайду в церковь в черном районе, то приду к выводу, что все черные - верующие, если ...

Ну вы поняли.

Для того, чтобы иметь общирное понимание, надо не по улицам ходить, а жить в стране и тогда уловишь нюансы.

Не все черные принимали участие в блм погромах, многие были вообще против блм движения.

Но поверхностному взгляду в то время показалось-бы, что черные - исключительно погромщики. Если я зайду в шелтер для хоумлесс (думаю, там преимущественно афро и латино американцы, хотя было интервью с расиянцем, который прожил там несколько недель), я приду к выводу что все хоумлесс - с темной кожей, если я зайду в церковь в черном районе, то приду к выводу, что все черные - верующие, если ...Ну вы поняли.Для того, чтобы иметь общирное понимание, надо не по улицам ходить, а жить в стране и тогда уловишь нюансы.Не все черные принимали участие в блм погромах, многие были вообще против блм движения.Но поверхностному взгляду в то время показалось-бы, что черные - исключительно погромщики. rjkz

Повідомлень: 15089 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4780 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 20:49 stm написав: BIGor написав: cherchiltank написав: Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема

Ну от я знаю англійську В1 яку вивчив не будучи в англомовному середовищі, чи зможу я вивчити польську в середовищі носіїв? Ну от я знаю англійську В1 яку вивчив не будучи в англомовному середовищі, чи зможу я вивчити польську в середовищі носіїв?

Вы всё сможете. Талант он всегда талант. Просто Вас не ценили. Вы всё сможете. Талант он всегда талант. Просто Вас не ценили.

При чому тут талант? Будь-які курси чи репетитор коштують грошей, часу і зусиль. Витрачаєте гроші, час після роботи, зусилля на домашки і вивчення - отримуєте результат. До чого цей троллізм і демагогія? Чи є по суті щось сказати? При чому тут талант? Будь-які курси чи репетитор коштують грошей, часу і зусиль. Витрачаєте гроші, час після роботи, зусилля на домашки і вивчення - отримуєте результат. До чого цей троллізм і демагогія? Чи є по суті щось сказати? BIGor

Повідомлень: 7951 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 20:57 BIGor написав: Читаю що поляки пишуть - невдоволені масовим напливом руськоязичеіх. Вам не приходило в голову що таке можливо? Вони бачать до чого призвів руський мір в Україні. Читаю що поляки пишуть - невдоволені масовим напливом руськоязичеіх. Вам не приходило в голову що таке можливо? Вони бачать до чого призвів руський мір в Україні.

їм українці не підходили із всхудніх кресув, от мають тепер нормальних для порівняння їм українці не підходили із всхудніх кресув, от мають тепер нормальних для порівняння flyman

Повідомлень: 32006 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 21:05 BIGor написав: При чому тут талант? Будь-які курси чи репетитор коштують грошей, часу і зусиль. Витрачаєте гроші, час після роботи, зусилля на домашки і вивчення - отримуєте результат. До чого цей троллізм і демагогія? Чи є по суті щось сказати? При чому тут талант? Будь-які курси чи репетитор коштують грошей, часу і зусиль. Витрачаєте гроші, час після роботи, зусилля на домашки і вивчення - отримуєте результат. До чого цей троллізм і демагогія? Чи є по суті щось сказати?

Без таланта и ипотеки Вам будет крайне сложно своє є своє заполучить в Кракове. Без таланта и ипотеки Вам будет крайне сложно своє є своє заполучить в Кракове. stm

Повідомлень: 3939 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 21:14 stm написав: BIGor написав: При чому тут талант? Будь-які курси чи репетитор коштують грошей, часу і зусиль. Витрачаєте гроші, час після роботи, зусилля на домашки і вивчення - отримуєте результат. До чого цей троллізм і демагогія? Чи є по суті щось сказати? При чому тут талант? Будь-які курси чи репетитор коштують грошей, часу і зусиль. Витрачаєте гроші, час після роботи, зусилля на домашки і вивчення - отримуєте результат. До чого цей троллізм і демагогія? Чи є по суті щось сказати?

Без таланта и ипотеки Вам будет крайне сложно своє є своє заполучить в Кракове. Без таланта и ипотеки Вам будет крайне сложно своє є своє заполучить в Кракове.

Що за своє, є своє? До чого тут талант і іпотека? Нащо ця демагогія і троллізм? Що за своє, є своє? До чого тут талант і іпотека? Нащо ця демагогія і троллізм? BIGor

Повідомлень: 7951 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 21:18 BIGor написав: Що за своє, є своє? До чого тут талант і іпотека? Нащо ця демагогія і троллізм? Що за своє, є своє? До чого тут талант і іпотека? Нащо ця демагогія і троллізм?

Талант действительно ни при чём, пожелаем Вам удачи на курсах и по жизни. Талант действительно ни при чём, пожелаем Вам удачи на курсах и по жизни. stm

Повідомлень: 3939 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 21:44 rjkz написав: cherchiltank написав: Я вже писав - я був багато де, але повірте негри в Америці і біженці негри в Європі - дуже відрізняються, чомусь до речі майже не бачив негрів в Азії) Я вже писав - я був багато де, але повірте негри в Америці і біженці негри в Європі - дуже відрізняються, чомусь до речі майже не бачив негрів в Азії)



Если я зайду в шелтер для хоумлесс (думаю, там преимущественно афро и латино американцы, хотя было интервью с расиянцем, который прожил там несколько недель), я приду к выводу что все хоумлесс - с темной кожей, если я зайду в церковь в черном районе, то приду к выводу, что все черные - верующие, если ...

Ну вы поняли.

Для того, чтобы иметь общирное понимание, надо не по улицам ходить, а жить в стране и тогда уловишь нюансы.

Не все черные принимали участие в блм погромах, многие были вообще против блм движения.

Но поверхностному взгляду в то время показалось-бы, что черные - исключительно погромщики. Если я зайду в шелтер для хоумлесс (думаю, там преимущественно афро и латино американцы, хотя было интервью с расиянцем, который прожил там несколько недель), я приду к выводу что все хоумлесс - с темной кожей, если я зайду в церковь в черном районе, то приду к выводу, что все черные - верующие, если ...Ну вы поняли.Для того, чтобы иметь общирное понимание, надо не по улицам ходить, а жить в стране и тогда уловишь нюансы.Не все черные принимали участие в блм погромах, многие были вообще против блм движения.Но поверхностному взгляду в то время показалось-бы, что черные - исключительно погромщики.

Ще раз - це все в Америці, в Європі негри інші, може крім Англії Ще раз - це все в Америці, в Європі негри інші, може крім Англії cherchiltank

Повідомлень: 540 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 22:08 rjkz написав: airmax78 написав: Инглиш, Коламбія юніверсіті, Ліга плюща, з релегійним благоговінням. Якийсь карго-культ.

rjkz, звичайні курси англійської мови нічим особливо не відрізняються від курсів англійської мови від колумбійського унверситету. По лігаплющовськи вас там розмовляти не навчать. Инглиш, Коламбія юніверсіті, Ліга плюща, з релегійним благоговінням. Якийсь карго-культ.rjkz, звичайні курси англійської мови нічим особливо не відрізняються від курсів англійської мови від колумбійського унверситету. По лігаплющовськи вас там розмовляти не навчать.



Мне есть с чем сравнивать.

В Киеве я посещал 3 разных курсов.

В США - 2.

Пока что лучше Коламбии не было.

Зависит, конечно, и от преподавателя.

Для уровней бегиннер-интермидиэйт лучшие - курсы в Киеве, но все что выще - надо с нейтивами.

Нейтивами у меня в Киеве были преподаватели из Ганы, Австралии (уроженец ЮК), США и Канады. В США, естественно американцы в Коламбия и разные на других курсах.

Так что "ваще мнение очень ценно для нас. оставайтесь на линии". Мне есть с чем сравнивать.В Киеве я посещал 3 разных курсов.В США - 2.Пока что лучше Коламбии не было.Зависит, конечно, и от преподавателя.Для уровней бегиннер-интермидиэйт лучшие - курсы в Киеве, но все что выще - надо с нейтивами.Нейтивами у меня в Киеве были преподаватели из Ганы, Австралии (уроженец ЮК), США и Канады. В США, естественно американцы в Коламбия и разные на других курсах.Так что "ваще мнение очень ценно для нас. оставайтесь на линии".

Вивчення мови - це на 95% самостійна работа, 5% - курси і т.п. Але не через це я написав, а через те що ви згадуєте цей колумбійський університет вже у 376й раз. ніби те що ви закінчили мовні курси при цьому університеті (звичайний такий сайд бізнес) якось вас до нього долучає. Оооо... rjkz - він в колумбійському університеті навчався - це тобі ні 2 пальця об асфальт. Вивчення мови - це на 95% самостійна работа, 5% - курси і т.п. Але не через це я написав, а через те що ви згадуєте цей колумбійський університет вже у 376й раз. ніби те що ви закінчили мовні курси при цьому університеті (звичайний такий сайд бізнес) якось вас до нього долучає. Оооо... rjkz - він в колумбійському університеті навчався - це тобі ні 2 пальця об асфальт. airmax78 Повідомлень: 42478 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 22:10 jump написав: rjkz написав: Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.

Так может выложите, мы все оценим? Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.Так может выложите, мы все оценим?



намагався та бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватись невістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками намагавсята бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватисьневістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками

Зараз вас тут місцева толерастня розіпне. Зараз вас тут місцева толерастня розіпне. airmax78 Повідомлень: 42478 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 22:16 stm написав: BIGor написав: Що за своє, є своє? До чого тут талант і іпотека? Нащо ця демагогія і троллізм? Що за своє, є своє? До чого тут талант і іпотека? Нащо ця демагогія і троллізм?

Талант действительно ни при чём, пожелаем Вам удачи на курсах и по жизни. Талант действительно ни при чём, пожелаем Вам удачи на курсах и по жизни.

Дякую. Дякую. BIGor

Повідомлень: 7951 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1205 раз. Подякували: 1630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1008100910101011> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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