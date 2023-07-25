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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 20:48
cherchiltank написав:
Я вже писав - я був багато де, але повірте негри в Америці і біженці негри в Європі - дуже відрізняються, чомусь до речі майже не бачив негрів в Азії)
Если я зайду в шелтер для хоумлесс (думаю, там преимущественно афро и латино американцы, хотя было интервью с расиянцем, который прожил там несколько недель), я приду к выводу что все хоумлесс - с темной кожей, если я зайду в церковь в черном районе, то приду к выводу, что все черные - верующие, если ...
Ну вы поняли.
Для того, чтобы иметь общирное понимание, надо не по улицам ходить, а жить в стране и тогда уловишь нюансы.
Не все черные принимали участие в блм погромах, многие были вообще против блм движения.
Но поверхностному взгляду в то время показалось-бы, что черные - исключительно погромщики.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 20:49
stm написав: BIGor написав: cherchiltank написав:
Діти які ходять в школу за кордоном мову вивчать, більшість дорослих ні, особливо коли бажання нема
Ну от я знаю англійську В1 яку вивчив не будучи в англомовному середовищі, чи зможу я вивчити польську в середовищі носіїв?
Вы всё сможете. Талант он всегда талант. Просто Вас не ценили.
При чому тут талант? Будь-які курси чи репетитор коштують грошей, часу і зусиль. Витрачаєте гроші, час після роботи, зусилля на домашки і вивчення - отримуєте результат. До чого цей троллізм і демагогія? Чи є по суті щось сказати?
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Додано: Вів 25 лип, 2023 20:57
BIGor написав:
Читаю що поляки пишуть - невдоволені масовим напливом руськоязичеіх. Вам не приходило в голову що таке можливо? Вони бачать до чого призвів руський мір в Україні.
їм українці не підходили із всхудніх кресув, от мають тепер нормальних для порівняння
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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:05
BIGor написав:
При чому тут талант? Будь-які курси чи репетитор коштують грошей, часу і зусиль. Витрачаєте гроші, час після роботи, зусилля на домашки і вивчення - отримуєте результат. До чого цей троллізм і демагогія? Чи є по суті щось сказати?
Без таланта и ипотеки Вам будет крайне сложно своє є своє заполучить в Кракове.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:14
stm написав: BIGor написав:
При чому тут талант? Будь-які курси чи репетитор коштують грошей, часу і зусиль. Витрачаєте гроші, час після роботи, зусилля на домашки і вивчення - отримуєте результат. До чого цей троллізм і демагогія? Чи є по суті щось сказати?
Без таланта и ипотеки Вам будет крайне сложно своє є своє заполучить в Кракове.
Що за своє, є своє? До чого тут талант і іпотека? Нащо ця демагогія і троллізм?
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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:18
BIGor написав:
Що за своє, є своє? До чого тут талант і іпотека? Нащо ця демагогія і троллізм?
Талант действительно ни при чём, пожелаем Вам удачи на курсах и по жизни.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:44
rjkz написав: cherchiltank написав:
Я вже писав - я був багато де, але повірте негри в Америці і біженці негри в Європі - дуже відрізняються, чомусь до речі майже не бачив негрів в Азії)
Если я зайду в шелтер для хоумлесс (думаю, там преимущественно афро и латино американцы, хотя было интервью с расиянцем, который прожил там несколько недель), я приду к выводу что все хоумлесс - с темной кожей, если я зайду в церковь в черном районе, то приду к выводу, что все черные - верующие, если ...
Ну вы поняли.
Для того, чтобы иметь общирное понимание, надо не по улицам ходить, а жить в стране и тогда уловишь нюансы.
Не все черные принимали участие в блм погромах, многие были вообще против блм движения.
Но поверхностному взгляду в то время показалось-бы, что черные - исключительно погромщики.
Ще раз - це все в Америці, в Європі негри інші, може крім Англії
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:08
rjkz написав: airmax78 написав:
Инглиш, Коламбія юніверсіті, Ліга плюща, з релегійним благоговінням. Якийсь карго-культ.
rjkz, звичайні курси англійської мови нічим особливо не відрізняються від курсів англійської мови від колумбійського унверситету. По лігаплющовськи вас там розмовляти не навчать.
Мне есть с чем сравнивать.
В Киеве я посещал 3 разных курсов.
В США - 2.
Пока что лучше Коламбии не было.
Зависит, конечно, и от преподавателя.
Для уровней бегиннер-интермидиэйт лучшие - курсы в Киеве, но все что выще - надо с нейтивами.
Нейтивами у меня в Киеве были преподаватели из Ганы, Австралии (уроженец ЮК), США и Канады. В США, естественно американцы в Коламбия и разные на других курсах.
Так что "ваще мнение очень ценно для нас. оставайтесь на линии".
Вивчення мови - це на 95% самостійна работа, 5% - курси і т.п. Але не через це я написав, а через те що ви згадуєте цей колумбійський університет вже у 376й раз. ніби те що ви закінчили мовні курси при цьому університеті (звичайний такий сайд бізнес) якось вас до нього долучає. Оооо... rjkz - він в колумбійському університеті навчався - це тобі ні 2 пальця об асфальт.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:10
jump написав: rjkz написав:
Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.
Так может выложите, мы все оценим?
намагався
та бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватись
невістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками
Зараз вас тут місцева толерастня розіпне.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:16
stm написав: BIGor написав:
Що за своє, є своє? До чого тут талант і іпотека? Нащо ця демагогія і троллізм?
Талант действительно ни при чём, пожелаем Вам удачи на курсах и по жизни.
Дякую.
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