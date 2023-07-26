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#<1 ... 1009101010111012 Додано: Сер 26 лип, 2023 01:21 Shaman написав: rjkz написав: BIGor написав: Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому. Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.



Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.

Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.

Они такие-же граждане как и все другие.

Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща. Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.Они такие-же граждане как и все другие.Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.

ви не забувайте, що ці афроамериканці живуть в США в якому поколінні?



я гадаю, афроамериканець, якого вчора корабель привіз з Африки, трохи по іншому виглядає в Європі ситуація якраз цей варіант.



випускник Лігі Плюща вчить вас англійською, а випускник якоїсь Лігі Родезія навчить, як людині з мачете віддати все цінне за 1 хвилину

приклад, й реакція білої людини

ви не забувайте, що ці афроамериканці живуть в США в якому поколінні?я гадаю, афроамериканець, якого вчора корабель привіз з Африки, трохи по іншому виглядаєв Європі ситуація якраз цей варіант.випускник Лігі Плюща вчить вас англійською, а випускник якоїсь Лігі Родезія навчить, як людині з мачете віддати все цінне за 1 хвилинуприклад, й реакція білої людини



Ну?

Вы не находите, что у них общего - только цвет кожи?

Это повод всех чернокожих клеймить?

Давайте прекратим этот диспут, так как, судя по всему, мало кто понимает тот акцент, который я ставлю, в результате, модерация отправляет меня в бан.

Ну?Вы не находите, что у них общего - только цвет кожи?Это повод всех чернокожих клеймить?Давайте прекратим этот диспут, так как, судя по всему, мало кто понимает тот акцент, который я ставлю, в результате, модерация отправляет меня в бан. rjkz

Повідомлень: 15093 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7818 раз. Подякували: 4781 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 02:00 Bolt написав: katso написав: airmax78 написав: Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються.



Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать? Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать?

Можна в Албанию сьепнуть, там даже штамп при пересечении границы не ставят. Можна в Албанию сьепнуть, там даже штамп при пересечении границы не ставят.



Не надо так далеко за экстримом. Даже не будем аргументировать как МЗС наладит обмен информацией с каждой из - сколько там стран в мире? 220? Все проще - заезжаешь куда угодно, с паспортом Украины, получаешь право работать - визу или вид на жительство или беженство - в этом контексте не суть важно. Важно то что после получения местного налогового номера для местных органов ты никак не отличаешься от местных. Шас они будут еще сортировать сколько денег заработал украинец а сколько сириец а сколько эфиоп и по странам рассылать (куда? Тотальный цифровой контроль пока оставим фантастам). Заработал - отстегнул налоги - больше вопросов к тебе там нет. Не надо так далеко за экстримом. Даже не будем аргументировать как МЗС наладит обмен информацией с каждой из - сколько там стран в мире? 220? Все проще - заезжаешь куда угодно, с паспортом Украины, получаешь право работать - визу или вид на жительство или беженство - в этом контексте не суть важно. Важно то что после получения местного налогового номера для местных органов ты никак не отличаешься от местных. Шас они будут еще сортировать сколько денег заработал украинец а сколько сириец а сколько эфиоп и по странам рассылать (куда? Тотальный цифровой контроль пока оставим фантастам). Заработал - отстегнул налоги - больше вопросов к тебе там нет. katso

Повідомлень: 624 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1009101010111012 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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