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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лип, 2023 01:21
Shaman написав: rjkz написав: BIGor написав:
Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.
Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.
Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.
Они такие-же граждане как и все другие.
Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.
ви не забувайте, що ці афроамериканці живуть в США в якому поколінні?
я гадаю, афроамериканець, якого вчора корабель привіз з Африки, трохи по іншому виглядає
в Європі ситуація якраз цей варіант.
випускник Лігі Плюща вчить вас англійською, а випускник якоїсь Лігі Родезія навчить, як людині з мачете віддати все цінне за 1 хвилину
приклад, й реакція білої людини
Ну?
Вы не находите, что у них общего - только цвет кожи?
Это повод всех чернокожих клеймить?
Давайте прекратим этот диспут, так как, судя по всему, мало кто понимает тот акцент, который я ставлю, в результате, модерация отправляет меня в бан.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 02:00
Bolt написав: katso написав: airmax78 написав:
Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються.
Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать?
Можна в Албанию сьепнуть, там даже штамп при пересечении границы не ставят.
Не надо так далеко за экстримом. Даже не будем аргументировать как МЗС наладит обмен информацией с каждой из - сколько там стран в мире? 220? Все проще - заезжаешь куда угодно, с паспортом Украины, получаешь право работать - визу или вид на жительство или беженство - в этом контексте не суть важно. Важно то что после получения местного налогового номера для местных органов ты никак не отличаешься от местных. Шас они будут еще сортировать сколько денег заработал украинец а сколько сириец а сколько эфиоп и по странам рассылать (куда? Тотальный цифровой контроль пока оставим фантастам). Заработал - отстегнул налоги - больше вопросов к тебе там нет.
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