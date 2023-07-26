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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лип, 2023 01:21
Shaman написав: rjkz написав: BIGor написав:
Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.
Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.
Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.
Они такие-же граждане как и все другие.
Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.
ви не забувайте, що ці афроамериканці живуть в США в якому поколінні?
я гадаю, афроамериканець, якого вчора корабель привіз з Африки, трохи по іншому виглядає
в Європі ситуація якраз цей варіант.
випускник Лігі Плюща вчить вас англійською, а випускник якоїсь Лігі Родезія навчить, як людині з мачете віддати все цінне за 1 хвилину
приклад, й реакція білої людини
Ну?
Вы не находите, что у них общего - только цвет кожи?
Это повод всех чернокожих клеймить?
Давайте прекратим этот диспут, так как, судя по всему, мало кто понимает тот акцент, который я ставлю, в результате, модерация отправляет меня в бан.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 02:00
Bolt написав: katso написав: airmax78 написав:
Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються.
Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать?
Можна в Албанию сьепнуть, там даже штамп при пересечении границы не ставят.
Не надо так далеко за экстримом. Даже не будем аргументировать как МЗС наладит обмен информацией с каждой из - сколько там стран в мире? 220? Все проще - заезжаешь куда угодно, с паспортом Украины, получаешь право работать - визу или вид на жительство или беженство - в этом контексте не суть важно. Важно то что после получения местного налогового номера для местных органов ты никак не отличаешься от местных. Шас они будут еще сортировать сколько денег заработал украинец а сколько сириец а сколько эфиоп и по странам рассылать (куда? Тотальный цифровой контроль пока оставим фантастам). Заработал - отстегнул налоги - больше вопросов к тебе там нет.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 07:05
Возвращаясь к теме ветки.
Тут был вопрос касательно почему не хотят в США медсестрами идти.
Не совсем так.
Есть нехватка медсестер.
Есть нехватка ННА, муверов, не на данный момент тракдрайверов (на моменте рынок упал), рабочих строительных специальностей, хаузкипперов, нянь, ..., бас-боев, официантов и тд.
Работа медсестры - очень нелегкая. ГОспитальной - тяжелая, нервная, ответственная, но высокооплачиваемая. Но чтобы стать высокооплачиваемой (100к+) госпитальной медсестрой, надо закончить соответствующий каледж или прийти к этому через опыт, тренинги и сертификаты, начав с помощника медсестры (это для тех, у кого нет языка особо, денег на обучение, возможности учиться ввиду того, что надо работать, или нет смысла тратить около 5 лет на учебу ввиду возраста).
На момент несколько лет назад Меймонидс госпиталь давал на старт после каледжа 96 куе в год. Это не очень много. Правда за несколько лет (3-5) это доводится до 120. Не считая лонгаурс смены, овертаймы. К тому-же, отработав хотя-бы 5 лет, когда медсестра уйдет на пенсию (даже с другой работы), то будет получать к пенсии/пенсиям еще и пенсию от юниона.
Зарплаты приведены для НЙ. В других городах могут существенно отличаться.
Также зависит от позиции медсестры - там целая градация от едва медсестры до почти врача (160к+). В медикал офисах зарплаты медсестер намного меньше - от 30 долларов в час, может быть парттайм работа. Но не всегда требуется бечлор дигри. Обычно курсов хватает. Намного проще работа - ведение документации, измерение давления/веса/сахара/.../взятие анализов.
Есть еще профильные медицинские центры, там скорей надо образование, но они сами обучают своей специфике. Так как они обычно частные, то зарплаты хоть и выше офисных медсестер, но очень зависят от самого работодателя и направленности.
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