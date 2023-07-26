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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1009101010111012> Додано: Вів 25 лип, 2023 22:30 airmax78 написав: jump написав: rjkz написав: Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.

Так может выложите, мы все оценим? Вы, конечно, не могли не снять такое на телефон.Так может выложите, мы все оценим?



намагався та бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватись невістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками намагавсята бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватисьневістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками

Зараз вас тут місцева толерастня розіпне. Зараз вас тут місцева толерастня розіпне.

про толерантність - це коли здалеку дивляться.

а коли стикаються з прихильниками БЛМ - ми зовсім інше чуємо про толерантність - це коли здалеку дивляться.а коли стикаються з прихильниками БЛМ - ми зовсім інше чуємо Shaman

Повідомлень: 3883 З нами з: 29.09.19 Подякував: 466 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 22:36 rjkz написав: BIGor написав: Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому. Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.



Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.

Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.

Они такие-же граждане как и все другие.

Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща. Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.Они такие-же граждане как и все другие.Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.

ви не забувайте, що ці афроамериканці живуть в США в якому поколінні?



я гадаю, афроамериканець, якого вчора корабель привіз з Африки, трохи по іншому виглядає в Європі ситуація якраз цей варіант.



випускник Лігі Плюща вчить вас англійською, а випускник якоїсь Лігі Родезія навчить, як людині з мачете віддати все цінне за 1 хвилину

приклад, й реакція білої людини

ви не забувайте, що ці афроамериканці живуть в США в якому поколінні?я гадаю, афроамериканець, якого вчора корабель привіз з Африки, трохи по іншому виглядаєв Європі ситуація якраз цей варіант.випускник Лігі Плюща вчить вас англійською, а випускник якоїсь Лігі Родезія навчить, як людині з мачете віддати все цінне за 1 хвилинуприклад, й реакція білої людини Востаннє редагувалось Shaman в Вів 25 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 3 разів. Shaman

Повідомлень: 3883 З нами з: 29.09.19 Подякував: 466 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 00:34 Shaman написав: rjkz написав: gonchik74 написав: Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40? Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40?



Я поясню.

Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет.

А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого.

И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди".

Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда.

Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал).

Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить. Я поясню.Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет.А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого.И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди".Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда.Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал).Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить.

якщо ви мене згадали, то скажу що щось вас знову в дурню понесло.



я чекаю, як добре в Америці, - а там так добре, що нікому медсестрами працювати - а що таке? зп невеличка? робота не престижна? чому дефіцит медсестер - ось про що розкажіть.



коли ви так розповідаєте, як тут погано, то завжди пам'ятайте, що те, як ви піднялись в Україні, в інший країни ви б ніколи не змогли. хіба що може є якийсь нюанси, яких ми не знаємо - може у вас батько Корейко чи партійний чиновник. борець з олігархами...



що ви рознилися - мало людей, мало людей... що, є критерії, скільки треба людей в країні? Чехія - 10 млн, Угорщина 10 млн - живуть. а Бангладеш зі своїми 200 млн щось не дуже живе. скільки буде людей в країні, з такою кількістю й почнемо розбудову - моделі будуть різні.



й знову нагадаю - якби з Америки свого часу отак би тікали від труднощів, то не було б того США. а того приїхали на все готове в чужу країну - треба тепер інших повчити, як треба тікати від труднощів тут правда у вас є вільні вуха й слухачі, так що розповідайте



СКМ, до речі зовсім непогана компанія, але туди, як й в США важко попасти якщо ви мене згадали, то скажу що щось вас знову в дурню понесло.я чекаю, як добре в Америці, - а там так добре, що нікому медсестрами працювати - а що таке? зп невеличка? робота не престижна? чому дефіцит медсестер - ось про що розкажіть.коли ви так розповідаєте, як тут погано, то завжди пам'ятайте, що те, як ви піднялись в Україні, в інший країни ви б ніколи не змогли. хіба що може є якийсь нюанси, яких ми не знаємо - може у вас батько Корейко чи партійний чиновник. борець з олігархами...що ви рознилися - мало людей, мало людей... що, є критерії, скільки треба людей в країні? Чехія - 10 млн, Угорщина 10 млн - живуть. а Бангладеш зі своїми 200 млн щось не дуже живе. скільки буде людей в країні, з такою кількістю й почнемо розбудову - моделі будуть різні.й знову нагадаю - якби з Америки свого часу отак би тікали від труднощів, то не було б того США. а того приїхали на все готове в чужу країну - треба тепер інших повчити, як треба тікати від труднощівтут правда у вас є вільні вуха й слухачі, так що розповідайтеСКМ, до речі зовсім непогана компанія, але туди, як й в США важко попасти



Вас я вспомнил только в связи с тем, что Вы упоминали как некое благо работу на ахметова.

У меня есть свое мнение о нем.

Разнылся я?

Что-то Вы путаете.

Разнылись тут зависшие по рога в овноблоке. Не смогли втюхать из-за бугра, приехали лично поучаствовать.

Раз всем ок, то, что свалила треть от оставшегося населения, то с чего мне ныть из-за этого?

Оставшиеся коллеги-лендлорды от них зависят. Я - нет. Стояла недвига пустая с начала войны, арендаторы платили комуналь. Меня устраивает. Дохода от этого не было, но и ни убытка ни амортизации. Остальным сочувствую.

Что насчет того что я чего-то там добился?

Вот это точно любой может сделать. У кого мозги есть.

Только в Украине это было не "благодаря", а "вопреки". Вас я вспомнил только в связи с тем, что Вы упоминали как некое благо работу на ахметова.У меня есть свое мнение о нем.Разнылся я?Что-то Вы путаете.Разнылись тут зависшие по рога в овноблоке. Не смогли втюхать из-за бугра, приехали лично поучаствовать.Раз всем ок, то, что свалила треть от оставшегося населения, то с чего мне ныть из-за этого?Оставшиеся коллеги-лендлорды от них зависят. Я - нет. Стояла недвига пустая с начала войны, арендаторы платили комуналь. Меня устраивает. Дохода от этого не было, но и ни убытка ни амортизации. Остальным сочувствую.Что насчет того что я чего-то там добился?Вот это точно любой может сделать. У кого мозги есть.Только в Украине это было не "благодаря", а "вопреки". rjkz

Повідомлень: 15097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7825 раз. Подякували: 4782 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 00:36 Shaman написав: airmax78 написав: jump написав: намагався та бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватись невістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками намагавсята бруднота побачила і почала кидати свої смердючі майтки та інші лахи, довелось ретируватисьневістка переїхала з Мюнхена до невеличкого селища, поблизу, де лише чисті німці, бо не змогла щодня бачити і пересікатись з тією чорною/арабською нечистю, неробами, наркоманами, грабіжниками та гвалтівниками

Зараз вас тут місцева толерастня розіпне. Зараз вас тут місцева толерастня розіпне.

про толерантність - це коли здалеку дивляться.

а коли стикаються з прихильниками БЛМ - ми зовсім інше чуємо про толерантність - це коли здалеку дивляться.а коли стикаються з прихильниками БЛМ - ми зовсім інше чуємо



Нет, различайте отношение к группе людей по какому-либо принципу и отдельных представителей этой группы. Таки есть разница. Или это слишком сложно для Вас? Нет, различайте отношение к группе людей по какому-либо принципу и отдельных представителей этой группы. Таки есть разница. Или это слишком сложно для Вас? rjkz

Повідомлень: 15097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7825 раз. Подякували: 4782 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 00:45 akurt написав: nekefer написав: rjkz написав: А тут люди в законном статусе А тут люди в законном статусе из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало из США не вернется вообще никто очевидно, но их там совсем мало Були цифри: за Програмою U4U прибуло близько 270 000 українців.

Приятелі виїхали за цією програмою у серпні минулого року: нещодавно дзвонив до Лос Анджелес – здивувався, вже й маму свою з Одеси переселили під Санта Барбару. Мама отримує від США 380 $ на місяць. Самій за ці гроші в США не прожити, але в сім'ї цілком нормально. Були цифри: за Програмою U4U прибуло близько 270 000 українців.Приятелі виїхали за цією програмою у серпні минулого року: нещодавно дзвонив до Лос Анджелес – здивувався, вже й маму свою з Одеси переселили під Санта Барбару. Мама отримує від США 380 $ на місяць. Самій за ці гроші в США не прожити, але в сім'ї цілком нормально.

Коли війна закінчиться - ми повернемось, якщо хоча б одна з вільних квартир вціліє. Ми не хочемо ані утискати сім'ю старшого сина (жити вп'ятеро + песик у 3+1), ані тягати з нього у середньому біля 2000 щомісячно (на зйомну квартиру та дорогі випадки у медицині, особливо в стоматології). І не хочемо морочити голову ні собі, ні йому усякими заботами з місцевими "собесами".

Ми багато поїздили по білу світу, але ніде більше трьох місяців не затримувались. Навіть в містах (Гетеборг, два роки загалом), де є автобуси та (о жах!) рейки для трамваю.

Звиняйте, якщо щось не так сказав проти країни мрії присутніх. Коли війна закінчиться - ми повернемось, якщо хоча б одна з вільних квартир вціліє. Ми не хочемо ані утискати сім'ю старшого сина (жити вп'ятеро + песик у 3+1), ані тягати з нього у середньому біля 2000 щомісячно (на зйомну квартиру та дорогі випадки у медицині, особливо в стоматології). І не хочемо морочити голову ні собі, ні йому усякими заботами з місцевими "собесами".Ми багато поїздили по білу світу, але ніде більше трьох місяців не затримувались. Навіть в містах (Гетеборг, два роки загалом), де є автобуси та (о жах!) рейки для трамваю.Звиняйте, якщо щось не так сказав проти країни мрії присутніх. Starikan 2 Повідомлень: 19613 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2549 раз. Подякували: 3112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 01:17 airmax78 написав: Shaman написав: rjkz написав: Я поясню.

Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет.

А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого.

И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди".

Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда.

Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал).

Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить. Я поясню.Дело в том, что пинчукам-коломойским-ахметовым-порошенкам-...-фирташам нужна рабсила, как выяснилось, нужен кто-то кто и защищать их собственность будет.А когда еще и с заводом произощло то, что с Азовсталью, то нужен кто-то кто за 3 копейки это будет отстраивать. Ну не немцев-же нанимать! Это дорого.И тут выяснилось, что не хватает ресурса "люди".Надо как-то завлечь. Самый дешевый способ, они люди деловые, -пропаганда.Вернутся, отстроят, привезут детей, чтобы они были следующим поколением РАБотников на СКМ (как тут Шаман предлагал).Если количество будет избыточным, то остальным опять начнут "валите" говорить.

якщо ви мене згадали, то скажу що щось вас знову в дурню понесло.



я чекаю, як добре в Америці, - а там так добре, що нікому медсестрами працювати - а що таке? зп невеличка? робота не престижна? чому дефіцит медсестер - ось про що розкажіть.



коли ви так розповідаєте, як тут погано, то завжди пам'ятайте, що те, як ви піднялись в Україні, в інший країни ви б ніколи не змогли. хіба що може є якийсь нюанси, яких ми не знаємо - може у вас батько Корейко чи партійний чиновник. борець з олігархами...



що ви рознилися - мало людей, мало людей... що, є критерії, скільки треба людей в країні? Чехія - 10 млн, Угорщина 10 млн - живуть. а Бангладеш зі своїми 200 млн щось не дуже живе. скільки буде людей в країні, з такою кількістю й почнемо розбудову - моделі будуть різні.



й знову нагадаю - якби з Америки свого часу отак би тікали від труднощів, то не було б того США. а того приїхали на все готове в чужу країну - треба тепер інших повчити, як треба тікати від труднощів тут правда у вас є вільні вуха й слухачі, так що розповідайте



СКМ, до речі зовсім непогана компанія, але туди, як й в США важко попасти якщо ви мене згадали, то скажу що щось вас знову в дурню понесло.я чекаю, як добре в Америці, - а там так добре, що нікому медсестрами працювати - а що таке? зп невеличка? робота не престижна? чому дефіцит медсестер - ось про що розкажіть.коли ви так розповідаєте, як тут погано, то завжди пам'ятайте, що те, як ви піднялись в Україні, в інший країни ви б ніколи не змогли. хіба що може є якийсь нюанси, яких ми не знаємо - може у вас батько Корейко чи партійний чиновник. борець з олігархами...що ви рознилися - мало людей, мало людей... що, є критерії, скільки треба людей в країні? Чехія - 10 млн, Угорщина 10 млн - живуть. а Бангладеш зі своїми 200 млн щось не дуже живе. скільки буде людей в країні, з такою кількістю й почнемо розбудову - моделі будуть різні.й знову нагадаю - якби з Америки свого часу отак би тікали від труднощів, то не було б того США. а того приїхали на все готове в чужу країну - треба тепер інших повчити, як треба тікати від труднощівтут правда у вас є вільні вуха й слухачі, так що розповідайтеСКМ, до речі зовсім непогана компанія, але туди, як й в США важко попасти

Зараз модератори потруть це. Тут таке писати не можна. Бо тут гілка для глибоководних риб, які не належать Україні, а належать своїй сім'ї (охєрєнна відмазка), та які не визнають кордонів та патріотизму (але це поки вони в Україні, а як вже опиняться в Штатах/... то відразу визнають кордони і стають патріотами того, що не створювали). Зараз модератори потруть це. Тут таке писати не можна. Бо тут гілка для глибоководних риб, які не належать Україні, а належать своїй сім'ї (охєрєнна відмазка), та які не визнають кордонів та патріотизму (але це поки вони в Україні, а як вже опиняться в Штатах/... то відразу визнають кордони і стають патріотами того, що не створювали).



Вы уже уволились из лап ненавистного американского работодателя? Вы уже уволились из лап ненавистного американского работодателя? rjkz

Повідомлень: 15097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7825 раз. Подякували: 4782 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 01:21 Shaman написав: rjkz написав: BIGor написав: Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому. Ніколи не бачив в Європі працюючих негрів. Можливо пан Rjkz, розкаже як в США, може там по іншому.



Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.

Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.

Они такие-же граждане как и все другие.

Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща. Как и среди представителей других рас, среди афроамериканцев есть разные люди.Мой дом обслуживает почтальон афроамериканец. И никто при виде его в обморок не хлопается.Они такие-же граждане как и все другие.Повторюсь, у меня вторым преподавателем на курсах английского в Коламбии, был афроамериканец Джеймс, который был выпускником этого университета Лиги Плюща.

ви не забувайте, що ці афроамериканці живуть в США в якому поколінні?



я гадаю, афроамериканець, якого вчора корабель привіз з Африки, трохи по іншому виглядає в Європі ситуація якраз цей варіант.



випускник Лігі Плюща вчить вас англійською, а випускник якоїсь Лігі Родезія навчить, як людині з мачете віддати все цінне за 1 хвилину

приклад, й реакція білої людини

ви не забувайте, що ці афроамериканці живуть в США в якому поколінні?я гадаю, афроамериканець, якого вчора корабель привіз з Африки, трохи по іншому виглядаєв Європі ситуація якраз цей варіант.випускник Лігі Плюща вчить вас англійською, а випускник якоїсь Лігі Родезія навчить, як людині з мачете віддати все цінне за 1 хвилинуприклад, й реакція білої людини



Ну?

Вы не находите, что у них общего - только цвет кожи?

Это повод всех чернокожих клеймить?

Давайте прекратим этот диспут, так как, судя по всему, мало кто понимает тот акцент, который я ставлю, в результате, модерация отправляет меня в бан.

Ну?Вы не находите, что у них общего - только цвет кожи?Это повод всех чернокожих клеймить?Давайте прекратим этот диспут, так как, судя по всему, мало кто понимает тот акцент, который я ставлю, в результате, модерация отправляет меня в бан. rjkz

Повідомлень: 15097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7825 раз. Подякували: 4782 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 02:00 Bolt написав: katso написав: airmax78 написав: Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються.



Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать? Какие обрзом они узнают если скажем человек пересек границу с Польшей а потом через Францию поехал в Нидерланды? Ну или там в Канаду или Узбекистан или Эмираты (не забываем что мир не ограничиватеся Европой)? Как МЗС это может даже в теории узнать?

Можна в Албанию сьепнуть, там даже штамп при пересечении границы не ставят. Можна в Албанию сьепнуть, там даже штамп при пересечении границы не ставят.



Не надо так далеко за экстримом. Даже не будем аргументировать как МЗС наладит обмен информацией с каждой из - сколько там стран в мире? 220? Все проще - заезжаешь куда угодно, с паспортом Украины, получаешь право работать - визу или вид на жительство или беженство - в этом контексте не суть важно. Важно то что после получения местного налогового номера для местных органов ты никак не отличаешься от местных. Шас они будут еще сортировать сколько денег заработал украинец а сколько сириец а сколько эфиоп и по странам рассылать (куда? Тотальный цифровой контроль пока оставим фантастам). Заработал - отстегнул налоги - больше вопросов к тебе там нет. Не надо так далеко за экстримом. Даже не будем аргументировать как МЗС наладит обмен информацией с каждой из - сколько там стран в мире? 220? Все проще - заезжаешь куда угодно, с паспортом Украины, получаешь право работать - визу или вид на жительство или беженство - в этом контексте не суть важно. Важно то что после получения местного налогового номера для местных органов ты никак не отличаешься от местных. Шас они будут еще сортировать сколько денег заработал украинец а сколько сириец а сколько эфиоп и по странам рассылать (куда? Тотальный цифровой контроль пока оставим фантастам). Заработал - отстегнул налоги - больше вопросов к тебе там нет. katso

Повідомлень: 624 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 07:05 Re: Еміграція, заробітчанство Возвращаясь к теме ветки.

Тут был вопрос касательно почему не хотят в США медсестрами идти.

Не совсем так.

Есть нехватка медсестер.

Есть нехватка ННА, муверов, не на данный момент тракдрайверов (на моменте рынок упал), рабочих строительных специальностей, хаузкипперов, нянь, ..., бас-боев, официантов и тд.

Работа медсестры - очень нелегкая. ГОспитальной - тяжелая, нервная, ответственная, но высокооплачиваемая. Но чтобы стать высокооплачиваемой (100к+) госпитальной медсестрой, надо закончить соответствующий каледж или прийти к этому через опыт, тренинги и сертификаты, начав с помощника медсестры (это для тех, у кого нет языка особо, денег на обучение, возможности учиться ввиду того, что надо работать, или нет смысла тратить около 5 лет на учебу ввиду возраста).

На момент несколько лет назад Меймонидс госпиталь давал на старт после каледжа 96 куе в год. Это не очень много. Правда за несколько лет (3-5) это доводится до 120. Не считая лонгаурс смены, овертаймы. К тому-же, отработав хотя-бы 5 лет, когда медсестра уйдет на пенсию (даже с другой работы), то будет получать к пенсии/пенсиям еще и пенсию от юниона.

Зарплаты приведены для НЙ. В других городах могут существенно отличаться.

Также зависит от позиции медсестры - там целая градация от едва медсестры до почти врача (160к+). В медикал офисах зарплаты медсестер намного меньше - от 30 долларов в час, может быть парттайм работа. Но не всегда требуется бечлор дигри. Обычно курсов хватает. Намного проще работа - ведение документации, измерение давления/веса/сахара/.../взятие анализов.

Есть еще профильные медицинские центры, там скорей надо образование, но они сами обучают своей специфике. Так как они обычно частные, то зарплаты хоть и выше офисных медсестер, но очень зависят от самого работодателя и направленности. rjkz

Повідомлень: 15097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7825 раз. Подякували: 4782 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 08:10 Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает. Wisznia2021 Повідомлень: 442 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1009101010111012> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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