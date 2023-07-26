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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лип, 2023 08:30
Общалась со знакомой, которая сейчас Англии.
Я уже про нее писала, как- то, но тут долго поговорили, больше узнала. Она приехала в Англию к сыну, который ' взял ее на обеспечение". Никаких помощи, курсов не получала. Вначале к изучению языка относилась "зачем мне это", сейчас-" было бы неплохо, но нет времени". Четыре месяца просто жила, потом ее устроили на работу. Работает официально, в Лондоне апартаменты убирает. Зарабатывает 1700-1800. Несёт с работы все, что ей надо: химия, полотенца, туалетная бумага, постельное, сковородки, кастрюли( в апартаментах есть кухни), шоколадки, пиво, напитки( которыми набивают холодильник в апартаментах), фен + химию маме в Украину передает. Говорит, что в других отелях с этим строго, это у них так просто.
Бригада, начальство- румыны, в основном. Траты: семья сына снимают дом(4 комнаты) в пригороде Лондона, она живёт у них, едет на работу автобусом потом пересаживается на электричку. Аренда дома 1800/ месяц+ коммуналка( не знает сколько). За аренду и коммуналку не платит и платить не собирается( считает себя опупенной мамой, поэтому- сын, как бы,-"обязан". У сына образования нет, только школа в Украине).
Из трат на семью: покупает продукты в семью и под настроение что-то для внука. Плюс тащит с гостиницы в дом все, что нужно.
Довольна, как слон,так как "в месяц зарабатывает, как в Украине за год". Возвращаться не собирается. О том, что надо доходы соотносить с расходами не знает:))
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Wisznia2021
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Додано: Сер 26 лип, 2023 08:39
Эта же женщина рассказала про свою подругу, которая в Варшаве сейчас с мужем и сыном, муж и сын выехали перед войной, она через несколько месяцев после начала войны. Муж и сын работают, год живут в Польше, язык она не знает совсем и " понимает, что вряд ли выучит".
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Wisznia2021
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Додано: Сер 26 лип, 2023 08:47
Wisznia2021 написав:Общалась со знакомой, которая сейчас Англии.
Я уже про нее писала, как- то, но тут долго поговорили, больше узнала. Она приехала в Англию к сыну, который ' взял ее на обеспечение". Никаких помощи, курсов не получала. Вначале к изучению языка относилась "зачем мне это", сейчас-" было бы неплохо, но нет времени". Четыре месяца просто жила, потом ее устроили на работу. Работает официально, в Лондоне апартаменты убирает. Зарабатывает 1700-1800. Несёт с работы все, что ей надо: химия, полотенца, туалетная бумага, постельное, сковородки, кастрюли( в апартаментах есть кухни), шоколадки, пиво, напитки( которыми набивают холодильник в апартаментах), фен + химию маме в Украину передает. Говорит, что в других отелях с этим строго, это у них так просто.
Бригада, начальство- румыны, в основном. Траты: семья сына снимают дом(4 комнаты) в пригороде Лондона, она живёт у них, едет на работу автобусом потом пересаживается на электричку. Аренда дома 1800/ месяц+ коммуналка( не знает сколько). За аренду и коммуналку не платит и платить не собирается( считает себя опупенной мамой, поэтому- сын, как бы,-"обязан". У сына образования нет, только школа в Украине).
Из трат на семью: покупает продукты в семью и под настроение что-то для внука. Плюс тащит с гостиницы в дом все, что нужно.
Довольна, как слон,так как "в месяц зарабатывает, как в Украине за год". Возвращаться не собирается. О том, что надо доходы соотносить с расходами не знает:))
Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
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Faceless
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Додано: Сер 26 лип, 2023 08:49
Wisznia2021 написав:
Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает.
Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?
В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.
Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.
Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.
Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый
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