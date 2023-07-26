Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1009101010111012 Додано: Сер 26 лип, 2023 08:30 Общалась со знакомой, которая сейчас Англии.

Я уже про нее писала, как- то, но тут долго поговорили, больше узнала. Она приехала в Англию к сыну, который ' взял ее на обеспечение". Никаких помощи, курсов не получала. Вначале к изучению языка относилась "зачем мне это", сейчас-" было бы неплохо, но нет времени". Четыре месяца просто жила, потом ее устроили на работу. Работает официально, в Лондоне апартаменты убирает. Зарабатывает 1700-1800. Несёт с работы все, что ей надо: химия, полотенца, туалетная бумага, постельное, сковородки, кастрюли( в апартаментах есть кухни), шоколадки, пиво, напитки( которыми набивают холодильник в апартаментах), фен + химию маме в Украину передает. Говорит, что в других отелях с этим строго, это у них так просто.

Бригада, начальство- румыны, в основном. Траты: семья сына снимают дом(4 комнаты) в пригороде Лондона, она живёт у них, едет на работу автобусом потом пересаживается на электричку. Аренда дома 1800/ месяц+ коммуналка( не знает сколько). За аренду и коммуналку не платит и платить не собирается( считает себя опупенной мамой, поэтому- сын, как бы,-"обязан". У сына образования нет, только школа в Украине).

Из трат на семью: покупает продукты в семью и под настроение что-то для внука. Плюс тащит с гостиницы в дом все, что нужно.

Довольна, как слон,так как "в месяц зарабатывает, как в Украине за год". Возвращаться не собирается. О том, что надо доходы соотносить с расходами не знает:)) Wisznia2021 Повідомлень: 442 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 08:39 Эта же женщина рассказала про свою подругу, которая в Варшаве сейчас с мужем и сыном, муж и сын выехали перед войной, она через несколько месяцев после начала войны. Муж и сын работают, год живут в Польше, язык она не знает совсем и " понимает, что вряд ли выучит". Wisznia2021 Повідомлень: 442 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 08:47 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Общалась со знакомой, которая сейчас Англии.

Я уже про нее писала, как- то, но тут долго поговорили, больше узнала. Она приехала в Англию к сыну, который ' взял ее на обеспечение". Никаких помощи, курсов не получала. Вначале к изучению языка относилась "зачем мне это", сейчас-" было бы неплохо, но нет времени". Четыре месяца просто жила, потом ее устроили на работу. Работает официально, в Лондоне апартаменты убирает. Зарабатывает 1700-1800. Несёт с работы все, что ей надо: химия, полотенца, туалетная бумага, постельное, сковородки, кастрюли( в апартаментах есть кухни), шоколадки, пиво, напитки( которыми набивают холодильник в апартаментах), фен + химию маме в Украину передает. Говорит, что в других отелях с этим строго, это у них так просто.

Бригада, начальство- румыны, в основном. Траты: семья сына снимают дом(4 комнаты) в пригороде Лондона, она живёт у них, едет на работу автобусом потом пересаживается на электричку. Аренда дома 1800/ месяц+ коммуналка( не знает сколько). За аренду и коммуналку не платит и платить не собирается( считает себя опупенной мамой, поэтому- сын, как бы,-"обязан". У сына образования нет, только школа в Украине).

Из трат на семью: покупает продукты в семью и под настроение что-то для внука. Плюс тащит с гостиницы в дом все, что нужно.

Довольна, как слон,так как "в месяц зарабатывает, как в Украине за год". Возвращаться не собирается. О том, что надо доходы соотносить с расходами не знает:))

Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Faceless

Модератор Повідомлень: 33470 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1393 раз. Подякували: 7792 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 08:49 Wisznia2021 написав: Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает. Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает.



Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?

В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.

Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.

Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.

Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый . Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый rjkz

Повідомлень: 15097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7825 раз. Подякували: 4782 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1009101010111012 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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