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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лип, 2023 08:30
Общалась со знакомой, которая сейчас Англии.
Я уже про нее писала, как- то, но тут долго поговорили, больше узнала. Она приехала в Англию к сыну, который ' взял ее на обеспечение". Никаких помощи, курсов не получала. Вначале к изучению языка относилась "зачем мне это", сейчас-" было бы неплохо, но нет времени". Четыре месяца просто жила, потом ее устроили на работу. Работает официально, в Лондоне апартаменты убирает. Зарабатывает 1700-1800. Несёт с работы все, что ей надо: химия, полотенца, туалетная бумага, постельное, сковородки, кастрюли( в апартаментах есть кухни), шоколадки, пиво, напитки( которыми набивают холодильник в апартаментах), фен + химию маме в Украину передает. Говорит, что в других отелях с этим строго, это у них так просто.
Бригада, начальство- румыны, в основном. Траты: семья сына снимают дом(4 комнаты) в пригороде Лондона, она живёт у них, едет на работу автобусом потом пересаживается на электричку. Аренда дома 1800/ месяц+ коммуналка( не знает сколько). За аренду и коммуналку не платит и платить не собирается( считает себя опупенной мамой, поэтому- сын, как бы,-"обязан". У сына образования нет, только школа в Украине).
Из трат на семью: покупает продукты в семью и под настроение что-то для внука. Плюс тащит с гостиницы в дом все, что нужно.
Довольна, как слон,так как "в месяц зарабатывает, как в Украине за год". Возвращаться не собирается. О том, что надо доходы соотносить с расходами не знает:))
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Wisznia2021
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Додано: Сер 26 лип, 2023 08:39
Эта же женщина рассказала про свою подругу, которая в Варшаве сейчас с мужем и сыном, муж и сын выехали перед войной, она через несколько месяцев после начала войны. Муж и сын работают, год живут в Польше, язык она не знает совсем и " понимает, что вряд ли выучит".
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Wisznia2021
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Додано: Сер 26 лип, 2023 08:47
Wisznia2021 написав:Общалась со знакомой, которая сейчас Англии.
Я уже про нее писала, как- то, но тут долго поговорили, больше узнала. Она приехала в Англию к сыну, который ' взял ее на обеспечение". Никаких помощи, курсов не получала. Вначале к изучению языка относилась "зачем мне это", сейчас-" было бы неплохо, но нет времени". Четыре месяца просто жила, потом ее устроили на работу. Работает официально, в Лондоне апартаменты убирает. Зарабатывает 1700-1800. Несёт с работы все, что ей надо: химия, полотенца, туалетная бумага, постельное, сковородки, кастрюли( в апартаментах есть кухни), шоколадки, пиво, напитки( которыми набивают холодильник в апартаментах), фен + химию маме в Украину передает. Говорит, что в других отелях с этим строго, это у них так просто.
Бригада, начальство- румыны, в основном. Траты: семья сына снимают дом(4 комнаты) в пригороде Лондона, она живёт у них, едет на работу автобусом потом пересаживается на электричку. Аренда дома 1800/ месяц+ коммуналка( не знает сколько). За аренду и коммуналку не платит и платить не собирается( считает себя опупенной мамой, поэтому- сын, как бы,-"обязан". У сына образования нет, только школа в Украине).
Из трат на семью: покупает продукты в семью и под настроение что-то для внука. Плюс тащит с гостиницы в дом все, что нужно.
Довольна, как слон,так как "в месяц зарабатывает, как в Украине за год". Возвращаться не собирается. О том, что надо доходы соотносить с расходами не знает:))
Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
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Додано: Сер 26 лип, 2023 08:49
Wisznia2021 написав:
Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает.
Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?
В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.
Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.
Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.
Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый
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Додано: Сер 26 лип, 2023 09:12
Starikan написав: akurt написав:
Були цифри: за Програмою U4U прибуло близько 270 000 українців.
Приятелі виїхали за цією програмою у серпні минулого року: нещодавно дзвонив до Лос Анджелес – здивувався, вже й маму свою з Одеси переселили під Санта Барбару. Мама отримує від США 380 $ на місяць. Самій за ці гроші в США не прожити, але в сім'ї цілком нормально.
Коли війна закінчиться - ми повернемось, якщо хоча б одна з вільних квартир вціліє. Ми не хочемо ані утискати сім'ю старшого сина (жити вп'ятеро + песик у 3+1), ані тягати з нього у середньому біля 2000 щомісячно (на зйомну квартиру та дорогі випадки у медицині, особливо в стоматології). І не хочемо морочити голову ні собі, ні йому усякими заботами з місцевими "собесами".
Ми багато поїздили по білу світу, але ніде більше трьох місяців не затримувались. Навіть в містах (Гетеборг, два роки загалом), де є автобуси та (о жах!) рейки для трамваю.
Звиняйте, якщо щось не так сказав проти країни мрії присутніх.
Добре що є куди вертатись. Але Ви враховували, що війна може тривати і 2 роки, і 5? А після війни 18-60 лишиться ще на 3-5 років?
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Додано: Сер 26 лип, 2023 09:13
rjkz це як цигани в Україні: бувають і цілком нормальні люди, але переважна більшість- асоціальні кримінальні елементи
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:02
rjkz написав:
Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде
кайтсерфинг норм, но ролики это для девочек тинейджеров
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:06
nekefer написав: rjkz написав:
Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде
кайтсерфинг норм, но ролики это для девочек тинейджеров
Навіть в Києві є цілі команди бородатих "дєвочєк тінейджеров" з забігами на роликах на десятки кілометрів, до війни були всеукраїнськи заїзди на 100+ км.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:19
cherchiltank написав:Доречі мову не всі можуть вивчити - деякі вже через пару місяців починають говорити - а хтось ходить три роки на курси і ніц сказати нічого не може - чим старше- тим складніше
Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.
Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык, но для окружающих с первого звука будет всё понятно
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:46
rjkz написав:
бас-боев
каледж
лонгаурс смены
медикал офис
парттайм
бечлор дигри
Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.
Faceless написав:
Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.
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