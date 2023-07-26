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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лип, 2023 11:16
rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает.
Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?
В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.
Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.
Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.
Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый
.
Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла, а доглядальник помогает одеться, помыться, развлекает, поддерживает разговор( о чём????!!!!). Очень интересная и лёгкая работа. А самое главное, что лёгких стариков настолько много, что как только "твой" слёг, можно его оставить и тут же устроиться аниматором к следующему "лёгкому".
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:21
042013 написав: rjkz написав:
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Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.
Faceless написав:
Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.
Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:))
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:22
Wisznia2021 написав:
Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла
Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:41
Wisznia2021 написав: 042013 написав: rjkz написав:
бас-боев
каледж
лонгаурс смены
медикал офис
парттайм
бечлор дигри
Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.
Faceless написав:
Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.
Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:))
Може там така вартість номерів, що пачка серветок або туалетного паперу не грають ролі...
Пи. Си. Начальство може само щось мутить, на більш високому рівні.
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