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#<1 ... 1010101110121013 Додано: Сер 26 лип, 2023 11:16 rjkz написав: Wisznia2021 написав: Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает. Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает.



Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?

В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.

Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.

Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.

Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый . Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый

Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла, а доглядальник помогает одеться, помыться, развлекает, поддерживает разговор( о чём????!!!!). Очень интересная и лёгкая работа. А самое главное, что лёгких стариков настолько много, что как только "твой" слёг, можно его оставить и тут же устроиться аниматором к следующему "лёгкому". Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла, а доглядальник помогает одеться, помыться, развлекает, поддерживает разговор( о чём????!!!!). Очень интересная и лёгкая работа. А самое главное, что лёгких стариков настолько много, что как только "твой" слёг, можно его оставить и тут же устроиться аниматором к следующему "лёгкому". Wisznia2021 Повідомлень: 444 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 11:21 042013 написав: rjkz написав: бас-боев

каледж

лонгаурс смены

медикал офис

парттайм

бечлор дигри бас-боевкаледжлонгаурс сменымедикал офиспарттаймбечлор дигри

Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.



Faceless написав: Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка



Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще. Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.

Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:)) Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:)) Wisznia2021 Повідомлень: 444 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 11:22 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Faceless

Модератор Повідомлень: 33472 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1393 раз. Подякували: 7792 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 11:41 Wisznia2021 написав: 042013 написав: rjkz написав: бас-боев

каледж

лонгаурс смены

медикал офис

парттайм

бечлор дигри бас-боевкаледжлонгаурс сменымедикал офиспарттаймбечлор дигри

Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.



Faceless написав: Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка



Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще. Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.

Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:)) Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:))

Може там така вартість номерів, що пачка серветок або туалетного паперу не грають ролі...

Пи. Си. Начальство може само щось мутить, на більш високому рівні. Може там така вартість номерів, що пачка серветок або туалетного паперу не грають ролі...Пи. Си. Начальство може само щось мутить, на більш високому рівні. Bolt Повідомлень: 2111 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 12:00 Re: Еміграція, заробітчанство клиент должен получать новое, а б,у, от старого клиента забирает легально nekefer

Повідомлень: 600 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1010101110121013 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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