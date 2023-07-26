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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лип, 2023 11:16
rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает.
Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?
В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.
Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.
Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.
Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый
.
Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла, а доглядальник помогает одеться, помыться, развлекает, поддерживает разговор( о чём????!!!!). Очень интересная и лёгкая работа. А самое главное, что лёгких стариков настолько много, что как только "твой" слёг, можно его оставить и тут же устроиться аниматором к следующему "лёгкому".
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:21
042013 написав: rjkz написав:
бас-боев
каледж
лонгаурс смены
медикал офис
парттайм
бечлор дигри
Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.
Faceless написав:
Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.
Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:))
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:22
Wisznia2021 написав:
Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла
Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні
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Додано: Сер 26 лип, 2023 15:04
beee написав:
cherchiltank написав:Доречі мову не всі можуть вивчити - деякі вже через пару місяців починають говорити - а хтось ходить три роки на курси і ніц сказати нічого не може - чим старше- тим складніше
Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.
Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык, но для окружающих с первого звука будет всё понятно
И?
Что с того?
Камнями забросают?
Что за комплексы?
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Додано: Сер 26 лип, 2023 15:07
rjkz написав: beee написав:
cherchiltank написав:Доречі мову не всі можуть вивчити - деякі вже через пару місяців починають говорити - а хтось ходить три роки на курси і ніц сказати нічого не може - чим старше- тим складніше
Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.
Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык, но для окружающих с первого звука будет всё понятно
И?
Что с того?
Камнями забросают?
Что за комплексы?
Не вийде працювати шпійоном, розкусять
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Додано: Сер 26 лип, 2023 15:11
042013 написав: rjkz написав:
бас-боев
каледж
лонгаурс смены
медикал офис
парттайм
бечлор дигри
Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.
Faceless написав:
Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.
"Не говорите мне что делать..."
бас-бой - не знаю как переводится. Человек, который убирает со стола посуду из которой съели. Не официант.
Каледж - коледж, в американском английском О зачастую произносится как А там где в британском наоборот.
лонгаурс смена - смена более 10 часов, все что выше оплачивается с коэффициентом 1,5, еще может называться спредаурс.
парттайм - частичная занятость, менее 40 (номинально, фактически 35 считают фуллтайм) часов в неделю
бечлор дигри - бакалавр.
Название ветки ни о чем не говорит?
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Додано: Сер 26 лип, 2023 15:11
Wisznia2021 написав: 042013 написав: rjkz написав:
бас-боев
каледж
лонгаурс смены
медикал офис
парттайм
бечлор дигри
Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.
Faceless написав:
Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.
Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:))
Якщо виїхав постоялець, а залишилися відкритий шампунь, розпечатаний рулон туалетного паперу, розпочата пачка салфеток, трохи змилене мило і т.д., то що викидати в сміття чи дозволити забрати персоналу чи хай наступний постоялець користується?
Білизна має дій ти до стану "жовтіти і відвалюватися" щоб купити нову, чи там через певний час обновлюють?
Думаю, що там повно одноразових речей для постояльців готелю, які при бажанні можуть стати багаторазовими для емігрантів.
Їх викидати (і платити за утилізацію сміття) чи дозволити забирати працівникам готелю (win - win)?
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Додано: Сер 26 лип, 2023 16:07
rjkz написав:
Название ветки ни о чем не говорит?
Название ветки давно ни о чем не говорит.
Активно обсуждается: воровать сотруднику отеля: это замечательно, очень хорошо, прекрасно или «просто здорово».
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 26 лип, 2023 16:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 16:09
rjkz написав: beee написав:
cherchiltank написав:Доречі мову не всі можуть вивчити - деякі вже через пару місяців починають говорити - а хтось ходить три роки на курси і ніц сказати нічого не може - чим старше- тим складніше
Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.
Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык, но для окружающих с первого звука будет всё понятно
И?
Что с того?
Камнями забросают?
Что за комплексы?
У меня лично нет комплексов.
А поляки при не том ударении, например, делают вид, что не понимают.
И это, вроде только в США пофигу произношение. В старом свете смотрят как на аборигенов
Хотя, если "Тиме, и вилль би зере" звучит норм, то ладно
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Додано: Сер 26 лип, 2023 16:18
akurt
,
активно обсуждается: воровать сотруднику отеля: это замечательно, очень хорошо, прекрасно или «просто здорово».
Вже зʼясували, що якщо віддавати обмилки і недопите пиво, то 140 дол за місяць можна не витрачати, а відкладати. 😀
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