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#<1 ... 1010101110121013 Додано: Сер 26 лип, 2023 11:16 rjkz написав: Wisznia2021 написав: Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает. Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает.



Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?

В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.

Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.

Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.

Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый . Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый

Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла, а доглядальник помогает одеться, помыться, развлекает, поддерживает разговор( о чём????!!!!). Очень интересная и лёгкая работа. А самое главное, что лёгких стариков настолько много, что как только "твой" слёг, можно его оставить и тут же устроиться аниматором к следующему "лёгкому". Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла, а доглядальник помогает одеться, помыться, развлекает, поддерживает разговор( о чём????!!!!). Очень интересная и лёгкая работа. А самое главное, что лёгких стариков настолько много, что как только "твой" слёг, можно его оставить и тут же устроиться аниматором к следующему "лёгкому". Wisznia2021 Повідомлень: 444 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 11:21 042013 написав: rjkz написав: бас-боев

каледж

лонгаурс смены

медикал офис

парттайм

бечлор дигри бас-боевкаледжлонгаурс сменымедикал офиспарттаймбечлор дигри

Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.



Faceless написав: Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка



Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще. Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.

Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:)) Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:)) Wisznia2021 Повідомлень: 444 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 11:22 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Faceless

Модератор Повідомлень: 33474 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1393 раз. Подякували: 7793 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 15:04 beee написав: cherchiltank написав: Доречі мову не всі можуть вивчити - деякі вже через пару місяців починають говорити - а хтось ходить три роки на курси і ніц сказати нічого не може - чим старше- тим складніше Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.

Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык, но для окружающих с первого звука будет всё понятно Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык,



И?

Что с того?

Камнями забросают?

Что за комплексы? И?Что с того?Камнями забросают?Что за комплексы? rjkz

Повідомлень: 15097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7825 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 15:07 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: beee написав: cherchiltank написав: Доречі мову не всі можуть вивчити - деякі вже через пару місяців починають говорити - а хтось ходить три роки на курси і ніц сказати нічого не може - чим старше- тим складніше Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.

Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык, но для окружающих с первого звука будет всё понятно Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык,



И?

Что с того?

Камнями забросают?

Что за комплексы? И?Что с того?Камнями забросают?Что за комплексы? Не вийде працювати шпійоном, розкусять Не вийде працювати шпійоном, розкусять Faceless

Модератор Повідомлень: 33474 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1393 раз. Подякували: 7793 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 15:11 042013 написав: rjkz написав: бас-боев

каледж

лонгаурс смены

медикал офис

парттайм

бечлор дигри бас-боевкаледжлонгаурс сменымедикал офиспарттаймбечлор дигри

Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.



Faceless написав: Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка



Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще. Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.





"Не говорите мне что делать..."

бас-бой - не знаю как переводится. Человек, который убирает со стола посуду из которой съели. Не официант.

Каледж - коледж, в американском английском О зачастую произносится как А там где в британском наоборот.

лонгаурс смена - смена более 10 часов, все что выше оплачивается с коэффициентом 1,5, еще может называться спредаурс.

парттайм - частичная занятость, менее 40 (номинально, фактически 35 считают фуллтайм) часов в неделю

бечлор дигри - бакалавр.

Название ветки ни о чем не говорит? "Не говорите мне что делать..."бас-бой - не знаю как переводится. Человек, который убирает со стола посуду из которой съели. Не официант.Каледж - коледж, в американском английском О зачастую произносится как А там где в британском наоборот.лонгаурс смена - смена более 10 часов, все что выше оплачивается с коэффициентом 1,5, еще может называться спредаурс.парттайм - частичная занятость, менее 40 (номинально, фактически 35 считают фуллтайм) часов в неделюбечлор дигри - бакалавр.Название ветки ни о чем не говорит? rjkz

Повідомлень: 15097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7825 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 15:11 Wisznia2021 написав: 042013 написав: rjkz написав: бас-боев

каледж

лонгаурс смены

медикал офис

парттайм

бечлор дигри бас-боевкаледжлонгаурс сменымедикал офиспарттаймбечлор дигри

Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.



Faceless написав: Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка



Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще. Вы на каком форуме сыдітє, позвольте поінтересуваться? Пышіте нормальною мовою, а не хезе зна чим.Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.

Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:)) Здати не можу, бо не в тій країні живу:)) але вона каже, що всі тягнуть цілком легально: начальство про це знає. Але ж я економіст:))) і докопуюсь: це ж готелю замість 10 пачек салфеток( для номерів) треба купувати 30, бо 20 пачек "галі" додому занесуть. Каже, що головне, щоб в номерах все було, а якщо є надлишок, то його можно і додому. Якась дивна алгебра:))

Якщо виїхав постоялець, а залишилися відкритий шампунь, розпечатаний рулон туалетного паперу, розпочата пачка салфеток, трохи змилене мило і т.д., то що викидати в сміття чи дозволити забрати персоналу чи хай наступний постоялець користується?



Білизна має дій ти до стану "жовтіти і відвалюватися" щоб купити нову, чи там через певний час обновлюють?



Думаю, що там повно одноразових речей для постояльців готелю, які при бажанні можуть стати багаторазовими для емігрантів.



Їх викидати (і платити за утилізацію сміття) чи дозволити забирати працівникам готелю (win - win)? Якщо виїхав постоялець, а залишилися відкритий шампунь, розпечатаний рулон туалетного паперу, розпочата пачка салфеток, трохи змилене мило і т.д., то що викидати в сміття чи дозволити забрати персоналу чи хай наступний постоялець користується?Білизна має дій ти до стану "жовтіти і відвалюватися" щоб купити нову, чи там через певний час обновлюють?Думаю, що там повно одноразових речей для постояльців готелю, які при бажанні можуть стати багаторазовими для емігрантів.Їх викидати (і платити за утилізацію сміття) чи дозволити забирати працівникам готелю (win - win)? flyman

Повідомлень: 32011 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1524 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 16:07 rjkz написав: Название ветки ни о чем не говорит? Название ветки ни о чем не говорит?

Название ветки давно ни о чем не говорит.

Активно обсуждается: воровать сотруднику отеля: это замечательно, очень хорошо, прекрасно или «просто здорово». Название ветки давно ни о чем не говорит.Активно обсуждается: воровать сотруднику отеля: это замечательно, очень хорошо, прекрасно или «просто здорово». Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 лип, 2023 16:25, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8083 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3215 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 16:09 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: beee написав: cherchiltank написав: Доречі мову не всі можуть вивчити - деякі вже через пару місяців починають говорити - а хтось ходить три роки на курси і ніц сказати нічого не може - чим старше- тим складніше Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.

Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык, но для окружающих с первого звука будет всё понятно Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык,



И?

Что с того?

Камнями забросают?

Что за комплексы? И?Что с того?Камнями забросают?Что за комплексы? У меня лично нет комплексов.

А поляки при не том ударении, например, делают вид, что не понимают.

И это, вроде только в США пофигу произношение. В старом свете смотрят как на аборигенов

Хотя, если "Тиме, и вилль би зере" звучит норм, то ладно У меня лично нет комплексов.А поляки при не том ударении, например, делают вид, что не понимают.И это, вроде только в США пофигу произношение. В старом свете смотрят как на аборигеновХотя, если "Тиме, и вилль би зере" звучит норм, то ладно beee

Повідомлень: 786 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 16:18 Пиво в $140/місяць - входить!))) win-win)) akurt ,



активно обсуждается: воровать сотруднику отеля: это замечательно, очень хорошо, прекрасно или «просто здорово».



Вже зʼясували, що якщо віддавати обмилки і недопите пиво, то 140 дол за місяць можна не витрачати, а відкладати. 😀 Вже зʼясували, що якщо віддавати обмилки і недопите пиво, то 140 дол за місяць можна не витрачати, а відкладати. 😀 Hotab Повідомлень: 9525 З нами з: 15.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 2028 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1010101110121013 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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