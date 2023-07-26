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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1012101310141015>
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:22

  Hotab написав:akurt ,

активно обсуждается: воровать сотруднику отеля: это замечательно, очень хорошо, прекрасно или «просто здорово».

Вже зʼясували, що якщо віддавати обмилки і недопите пиво, то 140 дол за місяць можна не витрачати, а відкладати. 😀

і доїдати те, що не доїли клієнти. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:57

  Faceless написав:
  Wisznia2021 написав:Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні

Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:02

  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает.


Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?
В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.
Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.
Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.
Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый :lol: .

Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла, а доглядальник помогает одеться, помыться, развлекает, поддерживает разговор( о чём????!!!!). Очень интересная и лёгкая работа. А самое главное, что лёгких стариков настолько много, что как только "твой" слёг, можно его оставить и тут же устроиться аниматором к следующему "лёгкому".


Не совсем так. В госпиталях, я не зря написал о стоимости пребывания, в основном лежат те, кто не может лежать дома.
Не курорт.
Укол сделал и пошел - многие препараты, которые в Украине инъекционные, в США - в таблеточках. ЧТобы не было необходимости уколы делать. А если таки надо только укол сделать - аппойтмент в медикал офис, приходишь, вкололи, уходишь.
В госпиталь свозят всех отовсюду и со всем.
Мне недавно моя знакомая медсестра, работает сейчас в диализном центре, рассказала, что тяжелый день был - один сознание теряет - как-бы в кому не впал, вторая рвет без конца, у третьего еще что-то.
Я посочувствовал, говорю, а что делать, если кто-то начнет клеить ласты?
Ничего, звонить 911 - приедут заберут в госпиталь. А вот там уже таких свозят отовсюду.
Возвращаясь к госпиталям, в НЙ проживает по численности половина населения Украины, госпиталя огромные, персонала не хватает, большинство тех, кого я видел подключены к какой-то аппаратуре. В пижамках по этажам никто не ходит.
Скорые в очередь стоят на "сдать" пациента. Потом очередь на оформление. Во время ковида люди на морозе стояли на улице по несколько часов.
Среди тех кто попадает в терапию многим место в дурке....или в дурке при тюрьме.
Все основное лечение на медсестрах, врач появляется на 1-2 раза в день - смотрит результаты обследования/анализов, назначает лечение.
Остальное на медсестрах, у них есть своя иерархия.
Есть знакомая, она уже давно на пенсии, была медсестрой в неонатологии, рассказывала, что из-за нехватки часто оставалась одна на этаж. Намекну, это не просто послеродовые палаты, это проблемные новорожденные, которые могут и не выжить.\
Ответственность, стресс, стресс и еще раз стресс.
Прогулка с пенсионером в парке, напомнить ему принять лекарства, сходить в магазин, сопроводить на аппойтмент к врачу - рядом не валялось. Кстати, формально ННА считается медперсоналом...ну не знаю :mrgreen:
Насчет "отказаться как сляжет" - да, в любой момент как ННА так и пациент может прервать отношения. ННА возьмет другой кейс, пациент получит другого ННА.
Если состояние становится тяжелым, то или берут сиделку - это уже не ННА или помещают в ассистент ливинг или в нерсинг хоум, где они под постоянным МЕДИЦИНСКИМ наблюдением.
Некоторые ННА берут тяжелых стариков - это уже по желанию и возможностям. В таких случаях там много часов и овертаймы. Бывает, что они живут в жилье пациента. В общем, кто за такое берется - это уже не на расслабоне, но за это платят.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:05

  Faceless написав:
  Wisznia2021 написав:Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні


Во-во.
Лучше этого и не знать.
Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:09

  Faceless написав:
rjkz написав:
  beee написав:Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.
Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык, но для окружающих с первого звука будет всё понятно


И?
Что с того?
Камнями забросают?
Что за комплексы?
Не вийде працювати шпійоном, розкусять :mrgreen:


Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:10

Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Сер 26 лип, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".

Цікавіше почути, яка відповідь була :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:21

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  Wisznia2021 написав:Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні


Во-во.
Лучше этого и не знать.
Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.

Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Сер 26 лип, 2023 18:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:23

  Wisznia2021 написав:
  Faceless написав:
  Wisznia2021 написав:Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні

Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках.


Так, в США медсестри теж "в білих рукавичках", але ніхто не бідкается якщо повинно їх забруднити й обсяг роботи такий, що ті рукавички к кінцю зміни "жовтіють та розвалюються".
Був свідком як дві дівчини-парамедікині,років по 22-25, тендітного статуту, зростом десь 1,6 на уан-ту-фри підняли за края простирадла кремезного чоловіка, переклали на ноші на колесах спустили ліфтом в бейсмент (рівень нижче першого) загрузили в скору (Форд 350), після чого одна сіла за руль, інша з паціентом і на шаленій швидкості вилетіли з паркінгу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:26

Ви по ночам на форуме пишете?
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