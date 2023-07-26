і доїдати те, що не доїли клієнти.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 17:22
Додано: Сер 26 лип, 2023 17:57
Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках.
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:02
Не совсем так. В госпиталях, я не зря написал о стоимости пребывания, в основном лежат те, кто не может лежать дома.
Не курорт.
Укол сделал и пошел - многие препараты, которые в Украине инъекционные, в США - в таблеточках. ЧТобы не было необходимости уколы делать. А если таки надо только укол сделать - аппойтмент в медикал офис, приходишь, вкололи, уходишь.
В госпиталь свозят всех отовсюду и со всем.
Мне недавно моя знакомая медсестра, работает сейчас в диализном центре, рассказала, что тяжелый день был - один сознание теряет - как-бы в кому не впал, вторая рвет без конца, у третьего еще что-то.
Я посочувствовал, говорю, а что делать, если кто-то начнет клеить ласты?
Ничего, звонить 911 - приедут заберут в госпиталь. А вот там уже таких свозят отовсюду.
Возвращаясь к госпиталям, в НЙ проживает по численности половина населения Украины, госпиталя огромные, персонала не хватает, большинство тех, кого я видел подключены к какой-то аппаратуре. В пижамках по этажам никто не ходит.
Скорые в очередь стоят на "сдать" пациента. Потом очередь на оформление. Во время ковида люди на морозе стояли на улице по несколько часов.
Среди тех кто попадает в терапию многим место в дурке....или в дурке при тюрьме.
Все основное лечение на медсестрах, врач появляется на 1-2 раза в день - смотрит результаты обследования/анализов, назначает лечение.
Остальное на медсестрах, у них есть своя иерархия.
Есть знакомая, она уже давно на пенсии, была медсестрой в неонатологии, рассказывала, что из-за нехватки часто оставалась одна на этаж. Намекну, это не просто послеродовые палаты, это проблемные новорожденные, которые могут и не выжить.\
Ответственность, стресс, стресс и еще раз стресс.
Прогулка с пенсионером в парке, напомнить ему принять лекарства, сходить в магазин, сопроводить на аппойтмент к врачу - рядом не валялось. Кстати, формально ННА считается медперсоналом...ну не знаю
Насчет "отказаться как сляжет" - да, в любой момент как ННА так и пациент может прервать отношения. ННА возьмет другой кейс, пациент получит другого ННА.
Если состояние становится тяжелым, то или берут сиделку - это уже не ННА или помещают в ассистент ливинг или в нерсинг хоум, где они под постоянным МЕДИЦИНСКИМ наблюдением.
Некоторые ННА берут тяжелых стариков - это уже по желанию и возможностям. В таких случаях там много часов и овертаймы. Бывает, что они живут в жилье пациента. В общем, кто за такое берется - это уже не на расслабоне, но за это платят.
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:05
Во-во.
Лучше этого и не знать.
Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:09
Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:10
Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Сер 26 лип, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:21
Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Сер 26 лип, 2023 18:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:23
Так, в США медсестри теж "в білих рукавичках", але ніхто не бідкается якщо повинно їх забруднити й обсяг роботи такий, що ті рукавички к кінцю зміни "жовтіють та розвалюються".
Був свідком як дві дівчини-парамедікині,років по 22-25, тендітного статуту, зростом десь 1,6 на уан-ту-фри підняли за края простирадла кремезного чоловіка, переклали на ноші на колесах спустили ліфтом в бейсмент (рівень нижче першого) загрузили в скору (Форд 350), після чого одна сіла за руль, інша з паціентом і на шаленій швидкості вилетіли з паркінгу.
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