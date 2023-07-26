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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1012101310141015> Додано: Сер 26 лип, 2023 17:22 Hotab написав: akurt ,



активно обсуждается: воровать сотруднику отеля: это замечательно, очень хорошо, прекрасно или «просто здорово».



Вже зʼясували, що якщо віддавати обмилки і недопите пиво, то 140 дол за місяць можна не витрачати, а відкладати. 😀 Вже зʼясували, що якщо віддавати обмилки і недопите пиво, то 140 дол за місяць можна не витрачати, а відкладати. 😀

і доїдати те, що не доїли клієнти. і доїдати те, що не доїли клієнти. Frant

Повідомлень: 23288 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1555 раз. Подякували: 2475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 17:57 Faceless написав: Wisznia2021 написав: Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні

Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках. Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках. Wisznia2021 Повідомлень: 449 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 18:02 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает. Хочу вернуться к "лёгкой" работе ухода(нележачих) стариков. После описания очень тяжёлой работы медсестёр( я согласна, что долго учиться и практиковать надо, и ответственность), но по- сути работа " чистая", интеллектуальная, я бы сказала, в отличие от работы доглядальников, которым остаётся делать все остальное, что медсестра не делает.



Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?

В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.

Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.

Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.

Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый . Вы не видите разницу между ГОСПИТАЛЬНОЙ медсестрой и составлением компании пожилому человеку, фактически хаузкипперу с элементами аниматора?В госпиталь тут не полежать отдохнуть отправляют, а если совсем плохо.Это очень дорого. Знакомый пролежал 3 дня в эмердженси рум, рипорт от страховой 20+куе.Не надо украинские шаблоны натягивать на совершенно альтернативную реальность.Я и то и другое знаю. Это не сравнимо. Ни украинская медсестра рядом не валялась с американской ни украинские старики, которые в 60 лет на второй этаж поднимаются с отдышкой. Сосед в 63 года на скейтборде ( не на колесах) в океан выходит (я не знаю как правильно называется парашют, который тянет его), работает программистом в манхеттенской юрконторе. Катается на роликах, велосипеде. Фактически между мной и им разница в том, что он седой, а я ...лысый

Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла, а доглядальник помогает одеться, помыться, развлекает, поддерживает разговор( о чём????!!!!). Очень интересная и лёгкая работа. А самое главное, что лёгких стариков настолько много, что как только "твой" слёг, можно его оставить и тут же устроиться аниматором к следующему "лёгкому". Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла, а доглядальник помогает одеться, помыться, развлекает, поддерживает разговор( о чём????!!!!). Очень интересная и лёгкая работа. А самое главное, что лёгких стариков настолько много, что как только "твой" слёг, можно его оставить и тут же устроиться аниматором к следующему "лёгкому".



Не совсем так. В госпиталях, я не зря написал о стоимости пребывания, в основном лежат те, кто не может лежать дома.

Не курорт.

Укол сделал и пошел - многие препараты, которые в Украине инъекционные, в США - в таблеточках. ЧТобы не было необходимости уколы делать. А если таки надо только укол сделать - аппойтмент в медикал офис, приходишь, вкололи, уходишь.

В госпиталь свозят всех отовсюду и со всем.

Мне недавно моя знакомая медсестра, работает сейчас в диализном центре, рассказала, что тяжелый день был - один сознание теряет - как-бы в кому не впал, вторая рвет без конца, у третьего еще что-то.

Я посочувствовал, говорю, а что делать, если кто-то начнет клеить ласты?

Ничего, звонить 911 - приедут заберут в госпиталь. А вот там уже таких свозят отовсюду.

Возвращаясь к госпиталям, в НЙ проживает по численности половина населения Украины, госпиталя огромные, персонала не хватает, большинство тех, кого я видел подключены к какой-то аппаратуре. В пижамках по этажам никто не ходит.

Скорые в очередь стоят на "сдать" пациента. Потом очередь на оформление. Во время ковида люди на морозе стояли на улице по несколько часов.

Среди тех кто попадает в терапию многим место в дурке....или в дурке при тюрьме.

Все основное лечение на медсестрах, врач появляется на 1-2 раза в день - смотрит результаты обследования/анализов, назначает лечение.

Остальное на медсестрах, у них есть своя иерархия.

Есть знакомая, она уже давно на пенсии, была медсестрой в неонатологии, рассказывала, что из-за нехватки часто оставалась одна на этаж. Намекну, это не просто послеродовые палаты, это проблемные новорожденные, которые могут и не выжить.\

Ответственность, стресс, стресс и еще раз стресс.

Прогулка с пенсионером в парке, напомнить ему принять лекарства, сходить в магазин, сопроводить на аппойтмент к врачу - рядом не валялось. Кстати, формально ННА считается медперсоналом...ну не знаю

Насчет "отказаться как сляжет" - да, в любой момент как ННА так и пациент может прервать отношения. ННА возьмет другой кейс, пациент получит другого ННА.

Если состояние становится тяжелым, то или берут сиделку - это уже не ННА или помещают в ассистент ливинг или в нерсинг хоум, где они под постоянным МЕДИЦИНСКИМ наблюдением.

Некоторые ННА берут тяжелых стариков - это уже по желанию и возможностям. В таких случаях там много часов и овертаймы. Бывает, что они живут в жилье пациента. В общем, кто за такое берется - это уже не на расслабоне, но за это платят. Не совсем так. В госпиталях, я не зря написал о стоимости пребывания, в основном лежат те, кто не может лежать дома.Не курорт.Укол сделал и пошел - многие препараты, которые в Украине инъекционные, в США - в таблеточках. ЧТобы не было необходимости уколы делать. А если таки надо только укол сделать - аппойтмент в медикал офис, приходишь, вкололи, уходишь.В госпиталь свозят всех отовсюду и со всем.Мне недавно моя знакомая медсестра, работает сейчас в диализном центре, рассказала, что тяжелый день был - один сознание теряет - как-бы в кому не впал, вторая рвет без конца, у третьего еще что-то.Я посочувствовал, говорю, а что делать, если кто-то начнет клеить ласты?Ничего, звонить 911 - приедут заберут в госпиталь. А вот там уже таких свозят отовсюду.Возвращаясь к госпиталям, в НЙ проживает по численности половина населения Украины, госпиталя огромные, персонала не хватает, большинство тех, кого я видел подключены к какой-то аппаратуре. В пижамках по этажам никто не ходит.Скорые в очередь стоят на "сдать" пациента. Потом очередь на оформление. Во время ковида люди на морозе стояли на улице по несколько часов.Среди тех кто попадает в терапию многим место в дурке....или в дурке при тюрьме.Все основное лечение на медсестрах, врач появляется на 1-2 раза в день - смотрит результаты обследования/анализов, назначает лечение.Остальное на медсестрах, у них есть своя иерархия.Есть знакомая, она уже давно на пенсии, была медсестрой в неонатологии, рассказывала, что из-за нехватки часто оставалась одна на этаж. Намекну, это не просто послеродовые палаты, это проблемные новорожденные, которые могут и не выжить.\Ответственность, стресс, стресс и еще раз стресс.Прогулка с пенсионером в парке, напомнить ему принять лекарства, сходить в магазин, сопроводить на аппойтмент к врачу - рядом не валялось. Кстати, формально ННА считается медперсоналом...ну не знаюНасчет "отказаться как сляжет" - да, в любой момент как ННА так и пациент может прервать отношения. ННА возьмет другой кейс, пациент получит другого ННА.Если состояние становится тяжелым, то или берут сиделку - это уже не ННА или помещают в ассистент ливинг или в нерсинг хоум, где они под постоянным МЕДИЦИНСКИМ наблюдением.Некоторые ННА берут тяжелых стариков - это уже по желанию и возможностям. В таких случаях там много часов и овертаймы. Бывает, что они живут в жилье пациента. В общем, кто за такое берется - это уже не на расслабоне, но за это платят. rjkz

Повідомлень: 15101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7826 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 18:05 Faceless написав: Wisznia2021 написав: Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні



Во-во.

Лучше этого и не знать.

Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении. Во-во.Лучше этого и не знать.Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении. rjkz

Повідомлень: 15101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7826 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 18:09 Faceless написав: rjkz написав: beee написав: Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.

Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык, но для окружающих с первого звука будет всё понятно Багато хто, живучи в Україні 20 років, не можуть вимовити слово "паляниця". Про що казати.Я понимаю, что в теории может казаться, что ты знаешь язык,



И?

Что с того?

Камнями забросают?

Что за комплексы? И?Что с того?Камнями забросают?Что за комплексы? Не вийде працювати шпійоном, розкусять Не вийде працювати шпійоном, розкусять



Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?". Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?". rjkz

Повідомлень: 15101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7826 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 18:10 Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Сер 26 лип, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 449 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 18:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?". Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".

Цікавіше почути, яка відповідь була Цікавіше почути, яка відповідь була Faceless

Модератор Повідомлень: 33475 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1393 раз. Подякували: 7794 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 18:21 rjkz написав: Faceless написав: Wisznia2021 написав: Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні



Во-во.

Лучше этого и не знать.

Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении. Во-во.Лучше этого и не знать.Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.

Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают? Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают? Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Сер 26 лип, 2023 18:25, всього редагувалось 2 разів. Wisznia2021 Повідомлень: 449 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 18:23 Wisznia2021 написав: Faceless написав: Wisznia2021 написав: Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні

Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках. Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках.



Так, в США медсестри теж "в білих рукавичках", але ніхто не бідкается якщо повинно їх забруднити й обсяг роботи такий, що ті рукавички к кінцю зміни "жовтіють та розвалюються".

Був свідком як дві дівчини-парамедікині,років по 22-25, тендітного статуту, зростом десь 1,6 на уан-ту-фри підняли за края простирадла кремезного чоловіка, переклали на ноші на колесах спустили ліфтом в бейсмент (рівень нижче першого) загрузили в скору (Форд 350), після чого одна сіла за руль, інша з паціентом і на шаленій швидкості вилетіли з паркінгу. Так, в США медсестри теж "в білих рукавичках", але ніхто не бідкается якщо повинно їх забруднити й обсяг роботи такий, що ті рукавички к кінцю зміни "жовтіють та розвалюються".Був свідком як дві дівчини-парамедікині,років по 22-25, тендітного статуту, зростом десь 1,6 на уан-ту-фри підняли за края простирадла кремезного чоловіка, переклали на ноші на колесах спустили ліфтом в бейсмент (рівень нижче першого) загрузили в скору (Форд 350), після чого одна сіла за руль, інша з паціентом і на шаленій швидкості вилетіли з паркінгу. rjkz

Повідомлень: 15101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7826 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 18:26 Ви по ночам на форуме пишете? Wisznia2021 Повідомлень: 449 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1012101310141015> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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