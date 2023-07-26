В Нью-Йорку 11-30.
Це пізній ранок.
Late morning.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 18:46
Додано: Сер 26 лип, 2023 19:13
Це просто говорить по те, що ви занадто самовпевнені у своїх судженнях.
В тому числі в тому, як налаштований годинник цього форуму.
Зрозуміло, що ви не припускаєте, що людина може писати і вночі. Без вашого дозволу.
Додано: Сер 26 лип, 2023 19:17
У врача - тоже. И учиться долго. Caucasian-ы ленятся.
В наших краях 95% медперсонала всех уровней - афры, азиаты и латино (не преувеличиваю, может, еще чандрасекары).
Первая училка языка - бывшая школьная училка из ЮК, рассказывала, как по три часа в день спала, подрабатывала где возможно, лишь бы получить лицензию.
Вторая - чернокожая эмигрантка их Ямайки.
Способ выбиться в люди.
Додано: Сер 26 лип, 2023 19:25
Додано: Сер 26 лип, 2023 19:35
18-60 нас не цікавить, нам обом 70+.
Якщо нас через рік депортують - повернемося незалежно від стану війни.
rjkz, у нас одышки нет, плаваем каждый день по полчаса в бассейне, жаль, что он только летний. Мы не похожи на сморщенных и скрюченных старичков, которых для хайпа любят изображать украинские СМИ и блохеры
Насчет катания на доске - спортом занимался, но экстрим никогда не любил, другие интересы в жизни.
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