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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1013101410151016> Додано: Сер 26 лип, 2023 18:30 В Нью-Йорку 11-30.

Це пізній ранок.

Late morning. akurt

Повідомлень: 8085 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3216 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 18:46 akurt написав: В Нью-Йорку 11-30.

Це пізній ранок.

Late morning. В Нью-Йорку 11-30.Це пізній ранок.Late morning.

А в Сер 26 лип, 2023 06:05 і в 7:49 скільки було в НЙ? Ніхто, окрім вас більше на цьому( як і на всьому) не розуміється. Авжеж:))) А в Сер 26 лип, 2023 06:05 і в 7:49 скільки було в НЙ? Ніхто, окрім вас більше на цьому( як і на всьому) не розуміється. Авжеж:))) Wisznia2021 Повідомлень: 449 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 19:13 Це просто говорить по те, що ви занадто самовпевнені у своїх судженнях.

В тому числі в тому, як налаштований годинник цього форуму.

Зрозуміло, що ви не припускаєте, що людина може писати і вночі. Без вашого дозволу. akurt

Повідомлень: 8085 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3216 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 19:17 rjkz написав: Работа медсестры - очень нелегкая. Работа медсестры - очень нелегкая.

У врача - тоже. И учиться долго. Caucasian-ы ленятся.

В наших краях 95% медперсонала всех уровней - афры, азиаты и латино (не преувеличиваю, может, еще чандрасекары).

Первая училка языка - бывшая школьная училка из ЮК, рассказывала, как по три часа в день спала, подрабатывала где возможно, лишь бы получить лицензию.

Вторая - чернокожая эмигрантка из Ямайки.



Способ выбиться в люди. У врача - тоже. И учиться долго. Caucasian-ы ленятся.В наших краях 95% медперсонала всех уровней - афры, азиаты и латино (не преувеличиваю, может, еще чандрасекары).Первая училка языка - бывшая школьная училка из ЮК, рассказывала, как по три часа в день спала, подрабатывала где возможно, лишь бы получить лицензию.Вторая - чернокожая эмигрантка из Ямайки.Способ выбиться в люди. Востаннє редагувалось Starikan в Сер 26 лип, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19618 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2549 раз. Подякували: 3114 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 19:25 Faceless написав: rjkz написав: Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?". Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".

Цікавіше почути, яка відповідь була Цікавіше почути, яка відповідь була

зупинка трохи далі, а ти москалик вже приїхав зупинка трохи далі, а ти москалик вже приїхав Shaman

Повідомлень: 3884 З нами з: 29.09.19 Подякував: 467 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 19:35 BIGor написав: Добре що є куди вертатись. Але Ви враховували, що війна може тривати і 2 роки, і 5? А після війни 18-60 лишиться ще на 3-5 років? Добре що є куди вертатись. Але Ви враховували, що війна може тривати і 2 роки, і 5? А після війни 18-60 лишиться ще на 3-5 років?

18-60 нас не цікавить, нам обом 70+.

Якщо нас через рік депортують - повернемося незалежно від стану війни.



rjkz, у нас одышки нет, плаваем каждый день по полчаса в бассейне, жаль, что он только летний. Мы не похожи на сморщенных и скрюченных старичков, которых для хайпа любят изображать украинские СМИ и блохеры



Насчет катания на доске - спортом занимался, но экстрим никогда не любил, другие интересы в жизни. 18-60 нас не цікавить, нам обом 70+.Якщо нас через рік депортують - повернемося незалежно від стану війни., у нас одышки нет, плаваем каждый день по полчаса в бассейне, жаль, что он только летний. Мы не похожи на сморщенных и скрюченных старичков, которых для хайпа любят изображать украинские СМИ и блохерыНасчет катания на доске - спортом занимался, но экстрим никогда не любил, другие интересы в жизни. Starikan 2 Повідомлень: 19618 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2549 раз. Подякували: 3114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 19:48 042013 написав: Faceless написав: Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще. Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.

"Не мы такие, жизнь такая". "Не мы такие, жизнь такая". Starikan 2 Повідомлень: 19618 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2549 раз. Подякували: 3114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 20:09 Starikan написав: 042013 написав: Faceless написав: Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще. Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.

"Не мы такие, жизнь такая". "Не мы такие, жизнь такая".

Так, читаючи ту історію щось згадав Жана Вальжана... Так, читаючи ту історію щось згадав Жана Вальжана... BIGor

Повідомлень: 7954 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1206 раз. Подякували: 1630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 20:17 Вайль и Генис. Американа

https://imwerden.de/pdf/vail_genis_amer ... 1__ocr.pdf

Читал еще в 90х, за это время книга разрослась раз в 5.



Запомнил с тех еще времен. Содержимое ветки напомнило.

В России у Америки нет лучших друзей, чем наши эмигранты. Каждую беседу с товарищами и родственниками они начинают словами: «А вот у нас, в Соединенных Штатах»— и заканчивают тем, что мурлычут, как бы забывшись, национальный гимн.



В Америке среди эмигрантов встречаются таксисты, сторожа, пенсионеры, даже безработные. В Россию все они приезжают обладателями несметных состояний.

Все те же хитрости с валютным обменом позволяют нью-йоркскому клиенту велфера выглядеть в Черновицах графом Монте-Кристо. Когда-то мы ехали в Америку в поисках Земли Обетованной. Такой мы ее себе представляли благодаря старинной привычке читать советские газеты наоборот. Теперь мы сами целенаправленно и старательно создаем миф о райской американской жизни. При этом стараемся бескорыстно. Только странно, что эмигранты хвалятся не столько своими успехами, сколько общеамериканскими. Мы сами не замечаем, как подменяем себя Белым домом.



И вот бывшие сограждане слушают про небоскребы, особняки с золотыми ваннами и «кадиллаки» длиной в товарный поезд. Разница между уровнем жизни в России и Америке составляет эмигрантский капитал.

Вернувшись на родину, третья волна получает дивиденды с не ими заработанного богатства. Как-то все забыли, что не мы строили эти самые небоскребы, не мы вкалывали на американское процветание и вообще здешний капитализм—не наших рук дело. Не наших, не наших отцов и дедов. Мы-то как раз строили социализм. То есть строили одно, а гордимся другим. Забавно.

Читал еще в 90х, за это время книга разрослась раз в 5.Запомнил с тех еще времен. Содержимое ветки напомнило. Востаннє редагувалось Starikan в Сер 26 лип, 2023 20:54, всього редагувалось 2 разів. Starikan 2 Повідомлень: 19618 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2549 раз. Подякували: 3114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 20:32 Wisznia2021 написав: Ви по ночам на форуме пишете? Ви по ночам на форуме пишете?

Усе, вивели rjkz на чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ. Усе, вивелина чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ. Gastarbaiter Повідомлень: 2654 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 440 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1013101410151016> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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