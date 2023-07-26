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Це просто говорить по те, що ви занадто самовпевнені у своїх судженнях. В тому числі в тому, як налаштований годинник цього форуму. Зрозуміло, що ви не припускаєте, що людина може писати і вночі. Без вашого дозволу.
У врача - тоже. И учиться долго. Caucasian-ы ленятся. В наших краях 95% медперсонала всех уровней - афры, азиаты и латино (не преувеличиваю, может, еще чандрасекары). Первая училка языка - бывшая школьная училка из ЮК, рассказывала, как по три часа в день спала, подрабатывала где возможно, лишь бы получить лицензию. Вторая - чернокожая эмигрантка из Ямайки.
Способ выбиться в люди.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 26 лип, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав: Добре що є куди вертатись. Але Ви враховували, що війна може тривати і 2 роки, і 5? А після війни 18-60 лишиться ще на 3-5 років?
18-60 нас не цікавить, нам обом 70+. Якщо нас через рік депортують - повернемося незалежно від стану війни.
rjkz, у нас одышки нет, плаваем каждый день по полчаса в бассейне, жаль, что он только летний. Мы не похожи на сморщенных и скрюченных старичков, которых для хайпа любят изображать украинские СМИ и блохеры
Насчет катания на доске - спортом занимался, но экстрим никогда не любил, другие интересы в жизни.
Запомнил с тех еще времен. Содержимое ветки напомнило.
В России у Америки нет лучших друзей, чем наши эмигранты. Каждую беседу с товарищами и родственниками они начинают словами: «А вот у нас, в Соединенных Штатах»— и заканчивают тем, что мурлычут, как бы забывшись, национальный гимн.
В Америке среди эмигрантов встречаются таксисты, сторожа, пенсионеры, даже безработные. В Россию все они приезжают обладателями несметных состояний. Все те же хитрости с валютным обменом позволяют нью-йоркскому клиенту велфера выглядеть в Черновицах графом Монте-Кристо. Когда-то мы ехали в Америку в поисках Земли Обетованной. Такой мы ее себе представляли благодаря старинной привычке читать советские газеты наоборот. Теперь мы сами целенаправленно и старательно создаем миф о райской американской жизни. При этом стараемся бескорыстно. Только странно, что эмигранты хвалятся не столько своими успехами, сколько общеамериканскими. Мы сами не замечаем, как подменяем себя Белым домом.
И вот бывшие сограждане слушают про небоскребы, особняки с золотыми ваннами и «кадиллаки» длиной в товарный поезд. Разница между уровнем жизни в России и Америке составляет эмигрантский капитал. Вернувшись на родину, третья волна получает дивиденды с не ими заработанного богатства. Как-то все забыли, что не мы строили эти самые небоскребы, не мы вкалывали на американское процветание и вообще здешний капитализм—не наших рук дело. Не наших, не наших отцов и дедов. Мы-то как раз строили социализм. То есть строили одно, а гордимся другим. Забавно.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 26 лип, 2023 20:54, всього редагувалось 2 разів.