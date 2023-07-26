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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1013101410151016>
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:30

В Нью-Йорку 11-30.
Це пізній ранок.
Late morning.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:46

  akurt написав:В Нью-Йорку 11-30.
Це пізній ранок.
Late morning.

А в Сер 26 лип, 2023 06:05 і в 7:49 скільки було в НЙ? Ніхто, окрім вас більше на цьому( як і на всьому) не розуміється. Авжеж:)))
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:13

Це просто говорить по те, що ви занадто самовпевнені у своїх судженнях.
В тому числі в тому, як налаштований годинник цього форуму.
Зрозуміло, що ви не припускаєте, що людина може писати і вночі. Без вашого дозволу.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:17

  rjkz написав:Работа медсестры - очень нелегкая.

У врача - тоже. И учиться долго. Caucasian-ы ленятся.
В наших краях 95% медперсонала всех уровней - афры, азиаты и латино (не преувеличиваю, может, еще чандрасекары).
Первая училка языка - бывшая школьная училка из ЮК, рассказывала, как по три часа в день спала, подрабатывала где возможно, лишь бы получить лицензию.
Вторая - чернокожая эмигрантка из Ямайки.

Способ выбиться в люди.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 26 лип, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:25

  Faceless написав:
  rjkz написав:Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".

Цікавіше почути, яка відповідь була :mrgreen:

зупинка трохи далі, а ти москалик вже приїхав :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:35

  BIGor написав: Добре що є куди вертатись. Але Ви враховували, що війна може тривати і 2 роки, і 5? А після війни 18-60 лишиться ще на 3-5 років?

18-60 нас не цікавить, нам обом 70+.
Якщо нас через рік депортують - повернемося незалежно від стану війни.

rjkz, у нас одышки нет, плаваем каждый день по полчаса в бассейне, жаль, что он только летний. Мы не похожи на сморщенных и скрюченных старичков, которых для хайпа любят изображать украинские СМИ и блохеры :wink:

Насчет катания на доске - спортом занимался, но экстрим никогда не любил, другие интересы в жизни.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:48

  042013 написав:
  Faceless написав: Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.

"Не мы такие, жизнь такая".
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:09

  Starikan написав:
  042013 написав:
  Faceless написав: Опупєнна мама. Дитина освіту не отримала, якось хоч влаштувалася, і то молодець. І тупо краде на роботі, мабуть за звичкою з совка
Та не те слово. Я б на місці оповідача здав би її на її робочому місці. Краде і хвалиться. Тямки в голові нема, що то є дніще.

"Не мы такие, жизнь такая".

Так, читаючи ту історію щось згадав Жана Вальжана...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:17

Вайль и Генис. Американа
https://imwerden.de/pdf/vail_genis_amer ... 1__ocr.pdf
Читал еще в 90х, за это время книга разрослась раз в 5.

Запомнил с тех еще времен. Содержимое ветки напомнило.
В России у Америки нет лучших друзей, чем наши эмигранты. Каждую беседу с товарищами и родственниками они начинают словами: «А вот у нас, в Соединенных Штатах»— и заканчивают тем, что мурлычут, как бы забывшись, национальный гимн.

В Америке среди эмигрантов встречаются таксисты, сторожа, пенсионеры, даже безработные. В Россию все они приезжают обладателями несметных состояний.
Все те же хитрости с валютным обменом позволяют нью-йоркскому клиенту велфера выглядеть в Черновицах графом Монте-Кристо. Когда-то мы ехали в Америку в поисках Земли Обетованной. Такой мы ее себе представляли благодаря старинной привычке читать советские газеты наоборот. Теперь мы сами целенаправленно и старательно создаем миф о райской американской жизни. При этом стараемся бескорыстно. Только странно, что эмигранты хвалятся не столько своими успехами, сколько общеамериканскими. Мы сами не замечаем, как подменяем себя Белым домом.

И вот бывшие сограждане слушают про небоскребы, особняки с золотыми ваннами и «кадиллаки» длиной в товарный поезд. Разница между уровнем жизни в России и Америке составляет эмигрантский капитал.
Вернувшись на родину, третья волна получает дивиденды с не ими заработанного богатства. Как-то все забыли, что не мы строили эти самые небоскребы, не мы вкалывали на американское процветание и вообще здешний капитализм—не наших рук дело. Не наших, не наших отцов и дедов. Мы-то как раз строили социализм. То есть строили одно, а гордимся другим. Забавно.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 26 лип, 2023 20:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:32

  Wisznia2021 написав:Ви по ночам на форуме пишете?

Усе, вивели rjkz на чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ.
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