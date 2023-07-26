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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Сер 26 лип, 2023 21:00
Wisznia2021 написав:
Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже.
Тут есть ассистенты медсестер, но они выполняют функцию помощи медсестре.
Такого, что медсестра занимается вооон тем голубоглазым брюнетом в смокинге, а ассистент бомжом, нет.
Есть медсестры начального уровня, не санитарки, есть нерс практишн они даже могут вносить некоторые незначительные коррективы в лечение, установленное врачем, есть (забыл название) нерс, которые подходят вплотную к врачам. Не менее мастер дигри плюс специальные экзамены и сертификаты.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 21:03
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Faceless написав:
Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні
Во-во.
Лучше этого и не знать.
Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.
Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?
Я Вам здоровья пожелал.
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