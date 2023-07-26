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#<1 ... 1013101410151016 Додано: Сер 26 лип, 2023 21:00 Wisznia2021 написав: Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже. Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже.



Тут есть ассистенты медсестер, но они выполняют функцию помощи медсестре.

Такого, что медсестра занимается вооон тем голубоглазым брюнетом в смокинге, а ассистент бомжом, нет.

Есть медсестры начального уровня, не санитарки, есть нерс практишн они даже могут вносить некоторые незначительные коррективы в лечение, установленное врачем, есть (забыл название) нерс, которые подходят вплотную к врачам. Не менее мастер дигри плюс специальные экзамены и сертификаты. Тут есть ассистенты медсестер, но они выполняют функцию помощи медсестре.Такого, что медсестра занимается вооон тем голубоглазым брюнетом в смокинге, а ассистент бомжом, нет.Есть медсестры начального уровня, не санитарки, есть нерс практишн они даже могут вносить некоторые незначительные коррективы в лечение, установленное врачем, есть (забыл название) нерс, которые подходят вплотную к врачам. Не менее мастер дигри плюс специальные экзамены и сертификаты. rjkz

Повідомлень: 15103 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7826 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 21:03 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Faceless написав: Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні



Во-во.

Лучше этого и не знать.

Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении. Во-во.Лучше этого и не знать.Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.

Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают? Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?



Я Вам здоровья пожелал. Я Вам здоровья пожелал. rjkz

Повідомлень: 15103 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7826 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1013101410151016 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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