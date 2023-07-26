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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1013101410151016
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:00

  Wisznia2021 написав:Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже.


Тут есть ассистенты медсестер, но они выполняют функцию помощи медсестре.
Такого, что медсестра занимается вооон тем голубоглазым брюнетом в смокинге, а ассистент бомжом, нет.
Есть медсестры начального уровня, не санитарки, есть нерс практишн они даже могут вносить некоторые незначительные коррективы в лечение, установленное врачем, есть (забыл название) нерс, которые подходят вплотную к врачам. Не менее мастер дигри плюс специальные экзамены и сертификаты.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:03

  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:
  Faceless написав:Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні


Во-во.
Лучше этого и не знать.
Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.

Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?


Я Вам здоровья пожелал. :shock:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 22:10

  Starikan написав:"Не мы такие, жизнь такая".

По ночам нет пишете на форуме? Тут люди следят строго.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 22:16

  Gastarbaiter написав:
  Wisznia2021 написав:Ви по ночам на форуме пишете?

Усе, вивели rjkz на чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ.

Це традиційна історія для США.
Сестра мого колишнього шефа, який живе вже років 20 за 160 миль від Нью-Йорка, працює на трьох роботах.
Прямо на останню тему цієї гілки, типу медсестра, догляд з людьми похилого віку.
Там прикольно організовано: вранці їздить по квартирах/будинках мікроавтобус з такою ось "медсестрою" і відвозить дуже літніх людей до "дитсадка" - люди весь день там знаходяться, грають у шахи, карти, спілкуються і так далі - під наглядом медсестер.
Увечері – коли їхні діти з'явилися вдома – знову розвозять будинками/квартирами.
Професії різні потрібні...
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 22:26

  rjkz написав:Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".

так як між небіж і небіжчик
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 22:30

  Wisznia2021 написав:
  Faceless написав:
  Wisznia2021 написав:Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні

Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках.

є медсестра, а є санітарка
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