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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:00
Wisznia2021 написав:
Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже.
Тут есть ассистенты медсестер, но они выполняют функцию помощи медсестре.
Такого, что медсестра занимается вооон тем голубоглазым брюнетом в смокинге, а ассистент бомжом, нет.
Есть медсестры начального уровня, не санитарки, есть нерс практишн они даже могут вносить некоторые незначительные коррективы в лечение, установленное врачем, есть (забыл название) нерс, которые подходят вплотную к врачам. Не менее мастер дигри плюс специальные экзамены и сертификаты.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 21:03
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Faceless написав:
Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні
Во-во.
Лучше этого и не знать.
Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.
Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?
Я Вам здоровья пожелал.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 22:10
Starikan написав:
"Не мы такие, жизнь такая".
По ночам нет пишете на форуме? Тут люди следят строго.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 22:16
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Ви по ночам на форуме пишете?
Усе, вивели rjkz
на чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ.
Це традиційна історія для США.
Сестра мого колишнього шефа, який живе вже років 20 за 160 миль від Нью-Йорка, працює на трьох роботах.
Прямо на останню тему цієї гілки, типу медсестра, догляд з людьми похилого віку.
Там прикольно організовано: вранці їздить по квартирах/будинках мікроавтобус з такою ось "медсестрою" і відвозить дуже літніх людей до "дитсадка" - люди весь день там знаходяться, грають у шахи, карти, спілкуються і так далі - під наглядом медсестер.
Увечері – коли їхні діти з'явилися вдома – знову розвозять будинками/квартирами.
Професії різні потрібні...
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Додано: Сер 26 лип, 2023 22:26
rjkz написав:
Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".
так як між небіж і небіжчик
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Додано: Сер 26 лип, 2023 22:30
Wisznia2021 написав: Faceless написав: Wisznia2021 написав:
Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла
Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні
Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках.
є медсестра, а є санітарка
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