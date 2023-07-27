Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1013101410151016 Додано: Сер 26 лип, 2023 21:00 Wisznia2021 написав: Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже. Про госпитали: до войны украинская медсестра устроилась работать вот в таком месте, как Вы пишете: свозят больных, которых подобрали часто на улице, среди которых наркоманы и сумасшедшие. Естественно, она всем( в том числе родственникам мужа) рассказывала, что она поехала в Германию работать медсестрой, но те, кто в теме, понимают, что от украинской медсестры до немецкой надо пройти определённый путь. И конечно, вчерашней украинской медсестре пришлось в городской государственной больнице заниматься и вонючими наркоманами и бомжами и сумасшедшими. Но, повторю, это не медсестра, это ранг ниже.



Тут есть ассистенты медсестер, но они выполняют функцию помощи медсестре.

Такого, что медсестра занимается вооон тем голубоглазым брюнетом в смокинге, а ассистент бомжом, нет.

Есть медсестры начального уровня, не санитарки, есть нерс практишн они даже могут вносить некоторые незначительные коррективы в лечение, установленное врачем, есть (забыл название) нерс, которые подходят вплотную к врачам. Не менее мастер дигри плюс специальные экзамены и сертификаты. Тут есть ассистенты медсестер, но они выполняют функцию помощи медсестре.Такого, что медсестра занимается вооон тем голубоглазым брюнетом в смокинге, а ассистент бомжом, нет.Есть медсестры начального уровня, не санитарки, есть нерс практишн они даже могут вносить некоторые незначительные коррективы в лечение, установленное врачем, есть (забыл название) нерс, которые подходят вплотную к врачам. Не менее мастер дигри плюс специальные экзамены и сертификаты. rjkz

Повідомлень: 15109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7831 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 21:03 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Faceless написав: Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні



Во-во.

Лучше этого и не знать.

Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении. Во-во.Лучше этого и не знать.Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.

Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают? Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?



Я Вам здоровья пожелал. Я Вам здоровья пожелал. rjkz

Повідомлень: 15109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7831 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 22:10 Starikan написав: "Не мы такие, жизнь такая". "Не мы такие, жизнь такая".

По ночам нет пишете на форуме? Тут люди следят строго. По ночам нет пишете на форуме? Тут люди следят строго. akurt

Повідомлень: 8087 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3219 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 22:16 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Ви по ночам на форуме пишете? Ви по ночам на форуме пишете?

Усе, вивели rjkz на чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ. Усе, вивелина чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ.

Це традиційна історія для США.

Сестра мого колишнього шефа, який живе вже років 20 за 160 миль від Нью-Йорка, працює на трьох роботах.

Прямо на останню тему цієї гілки, типу медсестра, догляд з людьми похилого віку.

Там прикольно організовано: вранці їздить по квартирах/будинках мікроавтобус з такою ось "медсестрою" і відвозить дуже літніх людей до "дитсадка" - люди весь день там знаходяться, грають у шахи, карти, спілкуються і так далі - під наглядом медсестер.

Увечері – коли їхні діти з'явилися вдома – знову розвозять будинками/квартирами.

Професії різні потрібні... Це традиційна історія для США.Сестра мого колишнього шефа, який живе вже років 20 за 160 миль від Нью-Йорка, працює на трьох роботах.Прямо на останню тему цієї гілки, типу медсестра, догляд з людьми похилого віку.Там прикольно організовано: вранці їздить по квартирах/будинках мікроавтобус з такою ось "медсестрою" і відвозить дуже літніх людей до "дитсадка" - люди весь день там знаходяться, грають у шахи, карти, спілкуються і так далі - під наглядом медсестер.Увечері – коли їхні діти з'явилися вдома – знову розвозять будинками/квартирами.Професії різні потрібні... akurt

Повідомлень: 8087 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3219 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 22:26 rjkz написав: Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?". Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".

так як між небіж і небіжчик так як між небіж і небіжчик flyman

Повідомлень: 32013 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1524 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 22:30 Wisznia2021 написав: Faceless написав: Wisznia2021 написав: Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла Разницу вижу: медсестра укол уколола и ушла

Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні Цікаве у вас уявлення про медицину. Якщо це госпіталь, а не пункт прийому аналізів, то там в медсестри роботи по вуха, від уколів до перев'язок і клізм, на кожній купа пацієнтів, які ще можуть бути не надто адекватні

Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках. Це ви мабуть про українських медсестер пишете, бо в Німеччині медсестра- це та, яка робить "шпрітце", бере кров, ставить катетер у вену. І є багато різного коломедичного персоналу рангом нижче, які мабуть і роблять клізми. Дивлюся по нашому праксісу: є жінка, яка бере кров з вени і є Людочка, яка робить вакцини, єкг може зробити. Різна освіта, досвід і обов'язки. Але медсестра тут - це людина в білих перчатках.

є медсестра, а є санітарка є медсестра, а є санітарка flyman

Повідомлень: 32013 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1524 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лип, 2023 23:35 flyman написав: rjkz написав: Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?". Мне тут ньюкамеры с ЗУ рассказали, если это не байка, как раскусили шпиёна в соцсети - задали вопрос "Яка різниця між домівкою і домовиною?".

так як між небіж і небіжчик так як між небіж і небіжчик

nekefer

Повідомлень: 604 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 00:21 Starikan написав: Вайль и Генис. Американа

https://imwerden.de/pdf/vail_genis_amer ... 1__ocr.pdf

Читал еще в 90х, за это время книга разрослась раз в 5.



Запомнил с тех еще времен. Содержимое ветки напомнило.

В России у Америки нет лучших друзей, чем наши эмигранты. Каждую беседу с товарищами и родственниками они начинают словами: «А вот у нас, в Соединенных Штатах»— и заканчивают тем, что мурлычут, как бы забывшись, национальный гимн.



В Америке среди эмигрантов встречаются таксисты, сторожа, пенсионеры, даже безработные. В Россию все они приезжают обладателями несметных состояний.

Все те же хитрости с валютным обменом позволяют нью-йоркскому клиенту велфера выглядеть в Черновицах графом Монте-Кристо. Когда-то мы ехали в Америку в поисках Земли Обетованной. Такой мы ее себе представляли благодаря старинной привычке читать советские газеты наоборот. Теперь мы сами целенаправленно и старательно создаем миф о райской американской жизни. При этом стараемся бескорыстно. Только странно, что эмигранты хвалятся не столько своими успехами, сколько общеамериканскими. Мы сами не замечаем, как подменяем себя Белым домом.



И вот бывшие сограждане слушают про небоскребы, особняки с золотыми ваннами и «кадиллаки» длиной в товарный поезд. Разница между уровнем жизни в России и Америке составляет эмигрантский капитал.

Вернувшись на родину, третья волна получает дивиденды с не ими заработанного богатства. Как-то все забыли, что не мы строили эти самые небоскребы, не мы вкалывали на американское процветание и вообще здешний капитализм—не наших рук дело. Не наших, не наших отцов и дедов. Мы-то как раз строили социализм. То есть строили одно, а гордимся другим. Забавно.

Читал еще в 90х, за это время книга разрослась раз в 5.Запомнил с тех еще времен. Содержимое ветки напомнило.



Если это написано для росийского потребителя, то это говорит прямо о противоположном.

"В омерике пиндосы, а расея виликыя" Если это написано для росийского потребителя, то это говорит прямо о противоположном."В омерике пиндосы, а расея виликыя" rjkz

Повідомлень: 15109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7831 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 00:24 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Ви по ночам на форуме пишете? Ви по ночам на форуме пишете?

Усе, вивели rjkz на чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ. Усе, вивелина чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ.



И не говорите.

В перерывах между мытьем посуды/полов/дуп (выбрать по вкусу) строчу на форуме.

Еще кровь сдаю за 5 центов литр и на себе испытываю новые препараты (чего спрашивается лысый?) И не говорите.В перерывах между мытьем посуды/полов/дуп (выбрать по вкусу) строчу на форуме.Еще кровь сдаю за 5 центов литр и на себе испытываю новые препараты (чего спрашивается лысый?) rjkz

Повідомлень: 15109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7831 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 03:41 akurt написав: Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Ви по ночам на форуме пишете? Ви по ночам на форуме пишете?

Усе, вивели rjkz на чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ. Усе, вивелина чисту воду. Працює на двох роботах, щоб хоч якось тягнути життя у НЙ.

Це традиційна історія для США.

Сестра мого колишнього шефа, який живе вже років 20 за 160 миль від Нью-Йорка, працює на трьох роботах.

Прямо на останню тему цієї гілки, типу медсестра, догляд з людьми похилого віку.

Там прикольно організовано: вранці їздить по квартирах/будинках мікроавтобус з такою ось "медсестрою" і відвозить дуже літніх людей до "дитсадка" - люди весь день там знаходяться, грають у шахи, карти, спілкуються і так далі - під наглядом медсестер.

Увечері – коли їхні діти з'явилися вдома – знову розвозять будинками/квартирами.

Професії різні потрібні... Це традиційна історія для США.Сестра мого колишнього шефа, який живе вже років 20 за 160 миль від Нью-Йорка, працює на трьох роботах.Прямо на останню тему цієї гілки, типу медсестра, догляд з людьми похилого віку.Там прикольно організовано: вранці їздить по квартирах/будинках мікроавтобус з такою ось "медсестрою" і відвозить дуже літніх людей до "дитсадка" - люди весь день там знаходяться, грають у шахи, карти, спілкуються і так далі - під наглядом медсестер.Увечері – коли їхні діти з'явилися вдома – знову розвозять будинками/квартирами.Професії різні потрібні...



Есть такие, Adult day care centres. В простонародье - детский садик.

Только я не слышал, чтобы там были медсестры да еще и в машине, которая собирает старичков и потом привозит обратно. Машина - это правда.

Там есть разные типы этих машин - просто минивены, типа Хонды Одиссей, вены типа микроавтобусов, вот в венах бывает, что сзади дверь окрывается и опускается площадка, на которую человек на вилчере заезжает, площадка поднимается и заносит человека в салон, там его кресло фиксируется.

Обычно это делает водитель и/или специальный человек, который ездит для этого.

Но не медсестра. Есть такие, Adult day care centres. В простонародье - детский садик.Только я не слышал, чтобы там были медсестры да еще и в машине, которая собирает старичков и потом привозит обратно. Машина - это правда.Там есть разные типы этих машин - просто минивены, типа Хонды Одиссей, вены типа микроавтобусов, вот в венах бывает, что сзади дверь окрывается и опускается площадка, на которую человек на вилчере заезжает, площадка поднимается и заносит человека в салон, там его кресло фиксируется.Обычно это делает водитель и/или специальный человек, который ездит для этого.Но не медсестра. rjkz

Повідомлень: 15109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7831 раз. Подякували: 4784 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1013101410151016 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 7 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор