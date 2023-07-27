RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1014101510161017
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:47

  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:Во-во.
Лучше этого и не знать.
Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.

Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?


Я Вам здоровья пожелал. :shock:

Ви перейшли з розмови ' взагалі" на розмову про мене.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 453
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:52

  akurt написав:
  Starikan написав:"Не мы такие, жизнь такая".

По ночам нет пишете на форуме? Тут люди следят строго.

Пытаетесь хоть как- то присоединиться к разговору?
Wisznia2021
 
Повідомлень: 453
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:56

  akurt написав:Це просто говорить по те, що ви занадто самовпевнені у своїх судженнях.
В тому числі в тому, як налаштований годинник цього форуму.
Зрозуміло, що ви не припускаєте, що людина може писати і вночі. Без вашого дозволу.

Я піклуюся про людину, бо дуже часто вночі на форумі пише, замість сну.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 453
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:18

Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 453
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1014101510161017
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chizh, yama і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1284)
27.07.2023 08:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.