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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 лип, 2023 08:47
rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Во-во.
Лучше этого и не знать.
Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.
Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?
Я Вам здоровья пожелал.
Ви перейшли з розмови ' взагалі" на розмову про мене.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:52
akurt написав: Starikan написав:
"Не мы такие, жизнь такая".
По ночам нет пишете на форуме? Тут люди следят строго.
Пытаетесь хоть как- то присоединиться к разговору?
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:56
akurt написав:
Це просто говорить по те, що ви занадто самовпевнені у своїх судженнях.
В тому числі в тому, як налаштований годинник цього форуму.
Зрозуміло, що ви не припускаєте, що людина може писати і вночі. Без вашого дозволу.
Я піклуюся про людину, бо дуже часто вночі на форумі пише, замість сну.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 09:18
Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 09:37
Wisznia2021 написав:
Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.
Що висить?!
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Додано: Чет 27 лип, 2023 09:42
Bolt написав: Wisznia2021 написав:
Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф
. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.
Що висить?!
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Додано: Чет 27 лип, 2023 09:42
Bolt написав: Wisznia2021 написав:
Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.
Що висить?!
Прапори, мабуть.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 09:55
fler написав: Bolt написав: Wisznia2021 написав:
Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф
. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.
Що висить?!
Прапори, мабуть.
Главное не перепутать с французским или нидерландским
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:05
Хм... не сплять люди... діють...
На 11-00 під"їхав на СТО з автівкою: коли власник - громадянин Туреччини - і говорить, що в вересні відлітає на Лондон.
Він жонатий на нашій українській жіночці з Івано-Франківська: мають двоє дітей (молодшому 1,5 роки) - оформили візу як родина переселенців з України - відлітають всією родиною.
До речі: не знаю, як його жінка, але чоловік дуже дуже добре говорить англійською.
P.S. Ну ось, буде в мене ще один респондент з інформацію з "перших рук".
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:28
Bolt написав: Wisznia2021 написав:
Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.
Що висить?!
й кожен день новий
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