Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1014101510161017 Додано: Чет 27 лип, 2023 08:47 rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав: Во-во.

Лучше этого и не знать.

Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении. Во-во.Лучше этого и не знать.Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.

Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают? Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?



Я Вам здоровья пожелал. Я Вам здоровья пожелал.

Ви перейшли з розмови ' взагалі" на розмову про мене. Ви перейшли з розмови ' взагалі" на розмову про мене. Wisznia2021 Повідомлень: 453 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 08:52 akurt написав: Starikan написав: "Не мы такие, жизнь такая". "Не мы такие, жизнь такая".

По ночам нет пишете на форуме? Тут люди следят строго. По ночам нет пишете на форуме? Тут люди следят строго.

Пытаетесь хоть как- то присоединиться к разговору? Пытаетесь хоть как- то присоединиться к разговору? Wisznia2021 Повідомлень: 453 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 08:56 akurt написав: Це просто говорить по те, що ви занадто самовпевнені у своїх судженнях.

В тому числі в тому, як налаштований годинник цього форуму.

Зрозуміло, що ви не припускаєте, що людина може писати і вночі. Без вашого дозволу. Це просто говорить по те, що ви занадто самовпевнені у своїх судженнях.В тому числі в тому, як налаштований годинник цього форуму.Зрозуміло, що ви не припускаєте, що людина може писати і вночі. Без вашого дозволу.

Я піклуюся про людину, бо дуже часто вночі на форумі пише, замість сну. Я піклуюся про людину, бо дуже часто вночі на форумі пише, замість сну. Wisznia2021 Повідомлень: 453 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 09:18 Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"

Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк. Wisznia2021 Повідомлень: 453 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 09:37 Wisznia2021 написав: Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"

Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк. Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?! Що висить?! Bolt Повідомлень: 2111 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 09:42 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Wisznia2021 написав: Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф . Не рекомендую"

Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк. Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф. Не рекомендую"Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?! Що висить?! Черный пакет) Черный пакет) beee

Повідомлень: 794 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 68 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 09:42 Bolt написав: Wisznia2021 написав: Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"

Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк. Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?! Що висить?!

Прапори, мабуть. Прапори, мабуть. fler

Повідомлень: 4062 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 09:55 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Bolt написав: Wisznia2021 написав: Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф . Не рекомендую"

Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк. Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф. Не рекомендую"Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?! Що висить?!

Прапори, мабуть. Прапори, мабуть. Главное не перепутать с французским или нидерландским Главное не перепутать с французским или нидерландским beee

Повідомлень: 794 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 12:05 Хм... не сплять люди... діють...

На 11-00 під"їхав на СТО з автівкою: коли власник - громадянин Туреччини - і говорить, що в вересні відлітає на Лондон.

Він жонатий на нашій українській жіночці з Івано-Франківська: мають двоє дітей (молодшому 1,5 роки) - оформили візу як родина переселенців з України - відлітають всією родиною.

До речі: не знаю, як його жінка, але чоловік дуже дуже добре говорить англійською.



P.S. Ну ось, буде в мене ще один респондент з інформацію з "перших рук". akurt

Повідомлень: 8088 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лип, 2023 21:28 Bolt написав: Wisznia2021 написав: Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"

Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк. Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?! Що висить?!

й кожен день новий й кожен день новий Shaman

Повідомлень: 3885 З нами з: 29.09.19 Подякував: 469 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1014101510161017 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор