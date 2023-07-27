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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1014101510161017
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:47

  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:Во-во.
Лучше этого и не знать.
Порадуемся за Вишню и пожелаем ей крепкого здоровья на долгие годы, чтобы оставаться и дальше в неведении.

Вы действительно считаете, что все лучше на себе проверять? И я уже отметила, что чел пишет про укрбольницу,где все процесси організовани по- другому. И на личности переходить не надо, я ваше здоровье не трогаю? Или давно не спали и нерви сдают?


Я Вам здоровья пожелал. :shock:

Ви перейшли з розмови ' взагалі" на розмову про мене.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:52

  akurt написав:
  Starikan написав:"Не мы такие, жизнь такая".

По ночам нет пишете на форуме? Тут люди следят строго.

Пытаетесь хоть как- то присоединиться к разговору?
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:56

  akurt написав:Це просто говорить по те, що ви занадто самовпевнені у своїх судженнях.
В тому числі в тому, як налаштований годинник цього форуму.
Зрозуміло, що ви не припускаєте, що людина може писати і вночі. Без вашого дозволу.

Я піклуюся про людину, бо дуже часто вночі на форумі пише, замість сну.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:18

Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:37

  Wisznia2021 написав:Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Wisznia2021 написав:Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф . Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?!
Черный пакет)
beee
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:42

  Bolt написав:
  Wisznia2021 написав:Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?!

Прапори, мабуть.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:55

Re: Еміграція, заробітчанство

fler написав:
  Bolt написав:
  Wisznia2021 написав:Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф . Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?!

Прапори, мабуть.
Главное не перепутать с французским или нидерландским
beee
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:05

Хм... не сплять люди... діють...
На 11-00 під"їхав на СТО з автівкою: коли власник - громадянин Туреччини - і говорить, що в вересні відлітає на Лондон.
Він жонатий на нашій українській жіночці з Івано-Франківська: мають двоє дітей (молодшому 1,5 роки) - оформили візу як родина переселенців з України - відлітають всією родиною.
До речі: не знаю, як його жінка, але чоловік дуже дуже добре говорить англійською.

P.S. Ну ось, буде в мене ще один респондент з інформацію з "перших рук".
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:28

  Bolt написав:
  Wisznia2021 написав:Підбираю готель, читаю відгуки і нахожу ось таке:".На тереторії готелю висять країни терорист рф 👎. Не рекомендую"
Приємно, що люди на таке звертають увагу і пишуть в коментарях. Відгук писав поляк.

Що висить?!

й кожен день новий :lol:
Shaman
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