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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015101610171018
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 22:11

Re: Еміграція, заробітчанство

https://dou.ua/lenta/interviews/ukraini ... in-the-us/
Кому цікаво - перша частина про еміграцію в США в 1989 році. В порівнянні з цим зараз еміграція - легка прогулянка...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:32

Теоретично так і є: впускають, надають можливість працювати та ще й матеріально допомагають.
На днях в мережі зустрів сповідь нашої українки - навіть трохи здивувався - не чув раніше: Хорватія дуже класно приймає українців. Подробиці сильно не запамʼятав, але за сповіддю - дуже класно все: і житло, і робота, і допомога.
akurt
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