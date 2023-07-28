Кому цікаво - перша частина про еміграцію в США в 1989 році. В порівнянні з цим зараз еміграція - легка прогулянка...
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Додано: Чет 27 лип, 2023 22:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Кому цікаво - перша частина про еміграцію в США в 1989 році. В порівнянні з цим зараз еміграція - легка прогулянка...
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:32
Теоретично так і є: впускають, надають можливість працювати та ще й матеріально допомагають.
На днях в мережі зустрів сповідь нашої українки - навіть трохи здивувався - не чув раніше: Хорватія дуже класно приймає українців. Подробиці сильно не запамʼятав, але за сповіддю - дуже класно все: і житло, і робота, і допомога.
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