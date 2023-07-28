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#<1 ... 1015101610171018 Додано: Чет 27 лип, 2023 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство https://dou.ua/lenta/interviews/ukraini ... in-the-us/

Кому цікаво - перша частина про еміграцію в США в 1989 році. В порівнянні з цим зараз еміграція - легка прогулянка... Кому цікаво - перша частина про еміграцію в США в 1989 році. В порівнянні з цим зараз еміграція - легка прогулянка... BIGor

Повідомлень: 7962 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:32 Теоретично так і є: впускають, надають можливість працювати та ще й матеріально допомагають.

На днях в мережі зустрів сповідь нашої українки - навіть трохи здивувався - не чув раніше: Хорватія дуже класно приймає українців. Подробиці сильно не запамʼятав, але за сповіддю - дуже класно все: і житло, і робота, і допомога. akurt

Повідомлень: 8092 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:56 Трохи про наше "село"

Gastarbaiter Повідомлень: 2656 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:40 Цікаве відео, думка має право на існування. Все правда, але приклад з хлібом не дуже вдалий: в Сан Францисько ви можете купити будь-який хліб.



Що найцікавіше:

- мудро він говорить що громадяни Польщі, починаючи з 1990 року, не зробили жодної помилки у виборі вектора розвитку своєї країни: не думали, вчити їм мову своїх колишніх російських царів (російські імператори були ж одночасно і «ЦАР Польський»), не крали сталь для виготовлення герба власної країни та не продавали свій голос на виборах за 20 гривень. Платили податки. Церква працювала виключно на власну країну та її громадян. Так само і армія, і служба безпеки. Ну і таке інше. Країна реально розвивалася у вірному напрямку, і суспільство розвивалося у вірному напрямку… результат «на лице». Вчора на YouTube почув цікаву фразу: «Запамʼятайте: не буває розумних жебраків та дурнуватих багатіїв». Почув вчора і подумав: «Правда!»

- дійсно, американців може вразити і вражає польська кухня: в США харчуються значно простіше та скромніше. Не дуже вразять 15$ за таксі в аеропорт: із Сан Іранцисько в аеропорт 60$, так то є копійки, їздять на власних авто та залишають їх на багатоповерхових парковках, і ще можна взяти авто, яке стоїть за рогом вулиці - ввівши електронний код.

- дійсно американців можуть вразити короткі відстані між Римом та Лондоном. Це якщо їм треба в Рим або в Лондон… не впевнений: багато мешканців Сан Францисько ніколи не були, наприклад, в Нью Йорку. Рим то така ж екзотика, як для нас знамениті Мальдіви. Для українця відпочинок на Мальдівах - звичайна і доступні річ. Дя громадянина США простіше за 400$ злітати туди та назад на Гавайі або в Мексику, в Канкун. Причому за свої 400$.



Але чи є масовий переїзд американців із США до Польщі? Не думаю. Одиниці, нехай сотні.

Тут треба не забувати, що населення Польщі - етнічно чиста нація. Не буду відкривати Вікіпедії, але до масового переселення українців в Польщу здається 92% населення були етнічні поляки. В той же час США - багатонаціональна країна. Інший зовсім менталітет.



Не так давно приймав участь у бесіді українців, американців та американських українців. Там висловлювалася не тільки думка, а й цифри наводили, що дійсно, мешканцю США при певних умовах варто/можливо переселитися в Європу. Правда, співрозмовники Польщу не називали, а називали, скажімо, Данію або Францію.

На відміну від наших людей американці дуже добре вміють рахувати гроші: американець із задоволення заплатить 15 000$ за велосипед, рама якого виготовлена саме під його тіло, але в ресторанів ніколи не заплатить 15$ за гамбургер свого кращого товариша.

Так ось: була висловлена думка, що якщо забезпечити собі гарну «подушку» у вигляді акцій, скажімо Tesla, куплених в січні цього року по 115$, а сьогодні ранкова ціна 255$, або Microsoft, куплені в тому ж січні по 240$, а сьогодні ринкова ціна 330$ або хоча б акції Boeing, куплені в рік пандемії по 160$, а сьогодні ринкова ціна 233$, то можна і в Данії пожити…

Варшаву не називали.



Після тієї бесіди пройшов час. Жоден із учасників бесіди не переселився ні в Копенгаген, ні в Марсель…

А відео цікаве. Рекомендую. akurt

Повідомлень: 8092 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:32 akurt написав: Цікаве відео, думка має право на існування. Все правда, але приклад з хлібом не дуже вдалий: в Сан Францисько ви можете купити будь-який хліб.



Що найцікавіше:

- мудро він говорить що громадяни Польщі, починаючи з 1990 року, не зробили жодної помилки у виборі вектора розвитку своєї країни: не думали, вчити їм мову своїх колишніх російських царів (російські імператори були ж одночасно і «ЦАР Польський»), не крали сталь для виготовлення герба власної країни та не продавали свій голос на виборах за 20 гривень. Платили податки. Церква працювала виключно на власну країну та її громадян. Так само і армія, і служба безпеки. Ну і таке інше. Країна реально розвивалася у вірному напрямку, і суспільство розвивалося у вірному напрямку… результат «на лице». Вчора на YouTube почув цікаву фразу: «Запамʼятайте: не буває розумних жебраків та дурнуватих багатіїв». Почув вчора і подумав: «Правда!»

- дійсно, американців може вразити і вражає польська кухня: в США харчуються значно простіше та скромніше. Не дуже вразять 15$ за таксі в аеропорт: із Сан Іранцисько в аеропорт 60$, так то є копійки, їздять на власних авто та залишають їх на багатоповерхових парковках, і ще можна взяти авто, яке стоїть за рогом вулиці - ввівши електронний код.

- дійсно американців можуть вразити короткі відстані між Римом та Лондоном. Це якщо їм треба в Рим або в Лондон… не впевнений: багато мешканців Сан Францисько ніколи не були, наприклад, в Нью Йорку. Рим то така ж екзотика, як для нас знамениті Мальдіви. Для українця відпочинок на Мальдівах - звичайна і доступні річ. Дя громадянина США простіше за 400$ злітати туди та назад на Гавайі або в Мексику, в Канкун. Причому за свої 400$.



Але чи є масовий переїзд американців із США до Польщі? Не думаю. Одиниці, нехай сотні.

Тут треба не забувати, що населення Польщі - етнічно чиста нація. Не буду відкривати Вікіпедії, але до масового переселення українців в Польщу здається 92% населення були етнічні поляки. В той же час США - багатонаціональна країна. Інший зовсім менталітет.



Не так давно приймав участь у бесіді українців, американців та американських українців. Там висловлювалася не тільки думка, а й цифри наводили, що дійсно, мешканцю США при певних умовах варто/можливо переселитися в Європу. Правда, співрозмовники Польщу не називали, а називали, скажімо, Данію або Францію.

На відміну від наших людей американці дуже добре вміють рахувати гроші: американець із задоволення заплатить 15 000$ за велосипед, рама якого виготовлена саме під його тіло, але в ресторанів ніколи не заплатить 15$ за гамбургер свого кращого товариша.

Так ось: була висловлена думка, що якщо забезпечити собі гарну «подушку» у вигляді акцій, скажімо Tesla, куплених в січні цього року по 115$, а сьогодні ранкова ціна 255$, або Microsoft, куплені в тому ж січні по 240$, а сьогодні ринкова ціна 330$ або хоча б акції Boeing, куплені в рік пандемії по 160$, а сьогодні ринкова ціна 233$, то можна і в Данії пожити…

Варшаву не називали.



Після тієї бесіди пройшов час. Жоден із учасників бесіди не переселився ні в Копенгаген, ні в Марсель…

А відео цікаве. Рекомендую. Цікаве відео, думка має право на існування. Все правда, але приклад з хлібом не дуже вдалий: в Сан Францисько ви можете купити будь-який хліб.Що найцікавіше:- мудро він говорить що громадяни Польщі, починаючи з 1990 року, не зробили жодної помилки у виборі вектора розвитку своєї країни: не думали, вчити їм мову своїх колишніх російських царів (російські імператори були ж одночасно і «ЦАР Польський»), не крали сталь для виготовлення герба власної країни та не продавали свій голос на виборах за 20 гривень. Платили податки. Церква працювала виключно на власну країну та її громадян. Так само і армія, і служба безпеки. Ну і таке інше. Країна реально розвивалася у вірному напрямку, і суспільство розвивалося у вірному напрямку… результат «на лице». Вчора на YouTube почув цікаву фразу: «Запамʼятайте: не буває розумних жебраків та дурнуватих багатіїв». Почув вчора і подумав: «Правда!»- дійсно, американців може вразити і вражає польська кухня: в США харчуються значно простіше та скромніше. Не дуже вразять 15$ за таксі в аеропорт: із Сан Іранцисько в аеропорт 60$, так то є копійки, їздять на власних авто та залишають їх на багатоповерхових парковках, і ще можна взяти авто, яке стоїть за рогом вулиці - ввівши електронний код.- дійсно американців можуть вразити короткі відстані між Римом та Лондоном. Це якщо їм треба в Рим або в Лондон… не впевнений: багато мешканців Сан Францисько ніколи не були, наприклад, в Нью Йорку. Рим то така ж екзотика, як для нас знамениті Мальдіви. Для українця відпочинок на Мальдівах - звичайна і доступні річ. Дя громадянина США простіше за 400$ злітати туди та назад на Гавайі або в Мексику, в Канкун. Причому за свої 400$.Але чи є масовий переїзд американців із США до Польщі? Не думаю. Одиниці, нехай сотні.Тут треба не забувати, що населення Польщі - етнічно чиста нація. Не буду відкривати Вікіпедії, але до масового переселення українців в Польщу здається 92% населення були етнічні поляки. В той же час США - багатонаціональна країна. Інший зовсім менталітет.Не так давно приймав участь у бесіді українців, американців та американських українців. Там висловлювалася не тільки думка, а й цифри наводили, що дійсно, мешканцю США при певних умовах варто/можливо переселитися в Європу. Правда, співрозмовники Польщу не називали, а називали, скажімо, Данію або Францію.На відміну від наших людей американці дуже добре вміють рахувати гроші: американець із задоволення заплатить 15 000$ за велосипед, рама якого виготовлена саме під його тіло, але в ресторанів ніколи не заплатить 15$ за гамбургер свого кращого товариша.Так ось: була висловлена думка, що якщо забезпечити собі гарну «подушку» у вигляді акцій, скажімо Tesla, куплених в січні цього року по 115$, а сьогодні ранкова ціна 255$, або Microsoft, куплені в тому ж січні по 240$, а сьогодні ринкова ціна 330$ або хоча б акції Boeing, куплені в рік пандемії по 160$, а сьогодні ринкова ціна 233$, то можна і в Данії пожити…Варшаву не називали.Після тієї бесіди пройшов час. Жоден із учасників бесіди не переселився ні в Копенгаген, ні в Марсель…А відео цікаве. Рекомендую.

. Не сказав би, що зараз ПіС в Польша проводить розумну політику. . Не сказав би, що зараз ПіС в Польша проводить розумну політику. Bolt Повідомлень: 2112 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:50 Gastarbaiter написав: Трохи про наше "село"

Трохи про наше "село"

Ну він майже всюди трошечки "прибрехав". Житло 1к не коштує 600 доларів навіть в Кракові, і поїздка убером - 3 долл. - 12 злотих? Це хіба по якійсь акції. Останній раз їхали 24 зл - 6 долл. вийшло. Ну він майже всюди трошечки "прибрехав". Житло 1к не коштує 600 доларів навіть в Кракові, і поїздка убером - 3 долл. - 12 злотих? Це хіба по якійсь акції. Останній раз їхали 24 зл - 6 долл. вийшло. BIGor

Повідомлень: 7962 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1015101610171018 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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