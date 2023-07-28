Кому цікаво - перша частина про еміграцію в США в 1989 році. В порівнянні з цим зараз еміграція - легка прогулянка...
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Додано: Чет 27 лип, 2023 22:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Кому цікаво - перша частина про еміграцію в США в 1989 році. В порівнянні з цим зараз еміграція - легка прогулянка...
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:32
Теоретично так і є: впускають, надають можливість працювати та ще й матеріально допомагають.
На днях в мережі зустрів сповідь нашої українки - навіть трохи здивувався - не чув раніше: Хорватія дуже класно приймає українців. Подробиці сильно не запамʼятав, але за сповіддю - дуже класно все: і житло, і робота, і допомога.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:40
Цікаве відео, думка має право на існування. Все правда, але приклад з хлібом не дуже вдалий: в Сан Францисько ви можете купити будь-який хліб.
Що найцікавіше:
- мудро він говорить що громадяни Польщі, починаючи з 1990 року, не зробили жодної помилки у виборі вектора розвитку своєї країни: не думали, вчити їм мову своїх колишніх російських царів (російські імператори були ж одночасно і «ЦАР Польський»), не крали сталь для виготовлення герба власної країни та не продавали свій голос на виборах за 20 гривень. Платили податки. Церква працювала виключно на власну країну та її громадян. Так само і армія, і служба безпеки. Ну і таке інше. Країна реально розвивалася у вірному напрямку, і суспільство розвивалося у вірному напрямку… результат «на лице». Вчора на YouTube почув цікаву фразу: «Запамʼятайте: не буває розумних жебраків та дурнуватих багатіїв». Почув вчора і подумав: «Правда!»
- дійсно, американців може вразити і вражає польська кухня: в США харчуються значно простіше та скромніше. Не дуже вразять 15$ за таксі в аеропорт: із Сан Іранцисько в аеропорт 60$, так то є копійки, їздять на власних авто та залишають їх на багатоповерхових парковках, і ще можна взяти авто, яке стоїть за рогом вулиці - ввівши електронний код.
- дійсно американців можуть вразити короткі відстані між Римом та Лондоном. Це якщо їм треба в Рим або в Лондон… не впевнений: багато мешканців Сан Францисько ніколи не були, наприклад, в Нью Йорку. Рим то така ж екзотика, як для нас знамениті Мальдіви. Для українця відпочинок на Мальдівах - звичайна і доступні річ. Дя громадянина США простіше за 400$ злітати туди та назад на Гавайі або в Мексику, в Канкун. Причому за свої 400$.
Але чи є масовий переїзд американців із США до Польщі? Не думаю. Одиниці, нехай сотні.
Тут треба не забувати, що населення Польщі - етнічно чиста нація. Не буду відкривати Вікіпедії, але до масового переселення українців в Польщу здається 92% населення були етнічні поляки. В той же час США - багатонаціональна країна. Інший зовсім менталітет.
Не так давно приймав участь у бесіді українців, американців та американських українців. Там висловлювалася не тільки думка, а й цифри наводили, що дійсно, мешканцю США при певних умовах варто/можливо переселитися в Європу. Правда, співрозмовники Польщу не називали, а називали, скажімо, Данію або Францію.
На відміну від наших людей американці дуже добре вміють рахувати гроші: американець із задоволення заплатить 15 000$ за велосипед, рама якого виготовлена саме під його тіло, але в ресторанів ніколи не заплатить 15$ за гамбургер свого кращого товариша.
Так ось: була висловлена думка, що якщо забезпечити собі гарну «подушку» у вигляді акцій, скажімо Tesla, куплених в січні цього року по 115$, а сьогодні ранкова ціна 255$, або Microsoft, куплені в тому ж січні по 240$, а сьогодні ринкова ціна 330$ або хоча б акції Boeing, куплені в рік пандемії по 160$, а сьогодні ринкова ціна 233$, то можна і в Данії пожити…
Варшаву не називали.
Після тієї бесіди пройшов час. Жоден із учасників бесіди не переселився ні в Копенгаген, ні в Марсель…
А відео цікаве. Рекомендую.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:32
. Не сказав би, що зараз ПіС в Польша проводить розумну політику.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:50
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:55
Re: Еміграція, заробітчанство
смотрел токшто видео парада в Северное Корее, где демонстрировали беспилотник внешне сильно похожий на американский MQ-9 Reaper, как это у всех так хитро получается, а у нас даже железо для тризуба не такое как нужно
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:58
Re: Еміграція, заробітчанство
З пап'є маше можна що хочеш зробити, щоб було зовнішньо схоже. Вони там і на Сонці висаджувалися вже
Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:24
Там основне не про ціни на убер і навіть не про їжу. Основне - про потенціал для подальшого розвитку країни та зростання доходів населення.
Ну і "one bedroom flat" за 600$ цілком можливо знайти.
Додано: Суб 29 лип, 2023 07:51
Трохи про наше село…
Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.
Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.
Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»
Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»
Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.
Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.
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